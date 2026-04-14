EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το best-seller που έχει πουλήσει 37.000 αυτοκίνητα μέσα στο 2026 σε γειτονική χώρα – Στην Ελλάδα κοστίζει 15.490 ευρώ

ΤΡΙΤΗ | 14.04.2026
AutoTypos Team
to-best-seller-pou-echei-poulisei-37-000-aftokinita-mesa-sto-2026-se-geitoniki-chora-stin-ellada-kostizei-15-490-evro-721252

Το FIAT Pandina έχει ξεπεράσει τις 37.000 πωλήσεις στην Ιταλία μέσα στο 2026. Στην Ελλάδα ξεκινά από 15.490 € με προωθητική ενέργεια.

Η FIAT ξεκίνησε δυνατά το 2026 στην Ευρώπη και ένα από τα βασικά μοντέλα που στηρίζουν αυτή την πορεία είναι το Pandina, το οποίο συνεχίζει να γράφει πολύ δυνατές επιδόσεις στην Ιταλία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της μάρκας, το μοντέλο έχει ήδη ξεπεράσει τις 37.000 πωλήσεις από την αρχή του έτους στη γειτονική χώρα, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά εμπορικά χαρτιά της FIAT.

Η επίδοση αυτή αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν τη δει κανείς σε συνδυασμό με την ελληνική αγορά. Εδώ, το Fiat Pandina 1.0 Hybrid 65 HP Icon κοστίζει σήμερα 15.490 ευρώ με την τρέχουσα προωθητική ενέργεια των 3.000 ευρώ, από αρχική τιμή 18.490 ευρώ.

Το μοντέλο που κρατά τη FIAT μπροστά στην Ιταλία

Στην ενημέρωση της FIAT για το πρώτο τρίμηνο του 2026, το Pandina περιγράφεται ουσιαστικά ως το μοντέλο που συνεχίζει να οδηγεί τη μάρκα στην πιο παραδοσιακή της κατηγορία. Η εταιρεία αναφέρει ότι το αυτοκίνητο παραμένει best-seller της ιταλικής αγοράς, με πάνω από 37.000 ταξινομήσεις από την αρχή του έτους, επίδοση που αντιστοιχεί σε 7,6% μερίδιο της συνολικής αγοράς εκεί.

FIAT

Η FIAT ενισχύεται συνολικά στην Ευρώπη

Η συνολική εικόνα της μάρκας στην Ευρώπη είναι επίσης ανοδική. Η FIAT ανακοίνωσε ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2026 πέτυχε 25% αύξηση ταξινομήσεων στην αγορά EU29, προσθέτοντας πάνω από 27.000 επιπλέον ταξινομήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το μερίδιό της διαμορφώθηκε στο 3,4%, αυξημένο κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Στο επίκεντρο αυτής της εικόνας βρίσκονται τα μοντέλα της κατηγορίας Α, με τα Pandina και 500 να φτάνουν συνολικά πάνω από 45.000 πωλήσεις στην Ευρώπη μέσα στους πρώτους τρεις μήνες της χρονιάς. Άρα, το μικρό FIAT δεν είναι απλώς δυνατό στην Ιταλία. Παραμένει βασικό κομμάτι της εμπορικής ταυτότητας της μάρκας συνολικά.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Ο επίσημος τιμοκατάλογος FIAT στην Ελλάδα δείχνει ότι:

  • το Pandina 1.0 Hybrid 65 HP Icon κοστίζει 15.490 ευρώ
  • ενώ το Pandina 1.0 Hybrid 65 HP Cross ανεβαίνει στα 16.990 ευρώ, επίσης με προωθητική ενέργεια.

Τι κρατάμε;

  • Το Fiat Pandina έχει ξεπεράσει τις 37.000 πωλήσεις στην Ιταλία μέσα στο 2026, σύμφωνα με τη FIAT.
  • Η FIAT ανακοίνωσε 25% αύξηση ταξινομήσεων στην Ευρώπη στο πρώτο τρίμηνο του 2026.
  • Στην Ελλάδα, το Pandina 1.0 Hybrid 65 HP Icon κοστίζει 15.490 ευρώ με προωθητική ενέργεια.
  • Η έκδοση Cross ξεκινά από 16.990 ευρώ.
  • Το μοντέλο παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά της FIAT στα μικρά αυτοκίνητα πόλης.

