Το BYD Atto 2 DM-i στην Ελλάδα (Τιμές) – Super Hybrid SUV που καίει 1,8 lt/100km

Το BYD Atto 2 DM-i έρχεται στην Ελλάδα με εντυπωσιακή τιμή, έως 90 km ηλεκτρικής αυτονομίας και κατανάλωση 1,8 lt/100 km.

Η BYD ανοίγει ακόμη περισσότερο την γκάμα των plug-in hybrid μοντέλων της στην Ελλάδα με το νέο Atto 2 DM-i, ένα compact SUV που φέρνει την τεχνολογία Super Hybrid DM-i σε πιο προσιτή τιμολογιακή ζώνη. Το νέο μοντέλο ξεκινά από 26.990 € στην έκδοση Active και φτάνει τα 29.990 € στην πιο ισχυρή και καλύτερα εξοπλισμένη Boost, με τη μάρκα να δίνει έμφαση στην πολύ χαμηλή κατανάλωση, στην ηλεκτρική καθημερινή χρήση και στη μεγάλη συνολική αυτονομία.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο το νούμερο της κατανάλωσης των 1,8 lt/100 km ή η συνδυαστική αυτονομία έως 1.000 km. Είναι ότι η BYD επιχειρεί να τοποθετήσει το Atto 2 DM-i ως μία εναλλακτική για εκείνον που θέλει SUV οικογενειακών προδιαγραφών, δυνατότητα καθημερινής ηλεκτρικής οδήγησης και χαμηλό κόστος χρήσης, χωρίς να περάσει ακόμη σε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Σε μια αγορά όπως η ελληνική, αυτή είναι κατηγορία με σαφές εμπορικό ενδιαφέρον.

Τι ακριβώς είναι το Atto 2 DM-i και πού πατάει στην αγορά

Η BYD περιγράφει το Atto 2 DM-i ως Super Hybrid Compact SUV, κάτι που δείχνει καθαρά και τη θέση του μέσα στη γκάμα της. Δεν είναι το μεγαλύτερο οικογενειακό DM-i της εταιρείας, αλλά μια πιο συμπαγής πρόταση που στοχεύει στην καρδιά της αγοράς των B-SUV και C-SUV. Το βασικό του επιχείρημα είναι ότι μπορεί να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό σαν ηλεκτρικό στις καθημερινές μετακινήσεις, αλλά ταυτόχρονα να κρατά την άνεση ενός plug-in hybrid για πιο μεγάλες αποστάσεις.

Το αυτοκίνητο βασίζεται στην τεχνολογία Super Hybrid DM-i, με βενζινοκινητήρα 1.498 κ.εκ., Blade Battery και λογική διαχείρισης ενέργειας που ευνοεί την αποδοτικότητα. Η εταιρεία δίνει για το μοντέλο συνδυαστική κατανάλωση 1,8 lt/100 km, συνολική αυτονομία έως 1.000 km και αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 90 km, ανάλογα με την έκδοση.

Οι δύο εκδόσεις και οι τιμές στην Ελλάδα

Το Atto 2 DM-i θα διατίθεται στην ελληνική αγορά σε δύο εκδόσεις, τις Active και Boost.

Η Active έχει συνδυαστική ισχύ 166 PS , μπαταρία 7,8 kWh , ηλεκτρική αυτονομία έως 40 km και συνολική αυτονομία έως 930 km . Η προτεινόμενη λιανική τιμή της είναι 26.990 €.

Η Boost ανεβαίνει στα 212 PS, με μεγαλύτερη μπαταρία 18,0 kWh, ηλεκτρική αυτονομία έως 90 km και συνολική αυτονομία έως 1.000 km κατά WLTP. Η τιμή της στην Ελλάδα είναι 29.990 €. Η έκδοση αυτή έχει και ιδιαίτερο φορολογικό ενδιαφέρον, καθώς η BYD αναφέρει ότι απαλλάσσεται από εταιρικό φόρο χρήσης, με εκπομπές 41 gr CO2/km και ΛΤΠΦ κάτω από τα ισχύοντα όρια.

Καμπίνα, χώροι και τεχνολογία

Η BYD δίνει έμφαση και στο εσωτερικό, περιγράφοντας το Atto 2 DM-i ως πρακτικό και ευρύχωρο για την κατηγορία του. Μπροστά από τον οδηγό υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών, ενώ στο κέντρο δεσπόζει οθόνη αφής 12,8 ιντσών για το infotainment με Google built-in. Η μάρκα αναφέρει επίσης φωνητικό βοηθό με τεχνολογία Generative AI που ενεργοποιείται με την εντολή «Hi BYD».

Σε επίπεδο πρακτικότητας, το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 425 λίτρα, που μπορεί να φτάσει έως 1.335 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Αυτό τοποθετεί το Atto 2 DM-i σε σωστά επίπεδα για οικογενειακή χρήση ή για ρόλο βασικού αυτοκινήτου.

Τι εξοπλισμό φέρνει από τη βασική έκδοση

Η βασική έκδοση Active δεν δείχνει φτωχή σε εξοπλισμό. Στάνταρ περιλαμβάνει LED φώτα εμπρός και πίσω, 16άρες ζάντες αλουμινίου, 6 αερόσακους, αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρα βροχής, πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, οθόνη 12,8 ιντσών με Google Maps, Google built-in, AI ψηφιακό βοηθό, συνδεσιμότητα 4G, αισθητήρες στάθμευσης πίσω, κάμερα οπισθοπορείας, keyless entry & start και πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, στην οποία περιλαμβάνεται και adaptive cruise control.

Τι προσθέτει η Boost;

Η έκδοση Boost ενισχύει το πακέτο με στοιχεία που ανεβάζουν την αίσθηση άνεσης και premium χαρακτήρα. Περιλαμβάνει 17άρες ζάντες, κάμερα 360 μοιρών, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση, θερμαινόμενο τιμόνι, πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο, ράγες οροφής, ασύρματη φόρτιση smartphone 50W και λειτουργία Vehicle to Load για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Εγγύηση

Η BYD συνοδεύει το Atto 2 DM-i με 6 χρόνια εγγύηση ή 150.000 km για το όχημα, 8 χρόνια ή 150.000 km για τον ηλεκτροκινητήρα και 8 χρόνια ή 250.000 km για τη μπαταρία. Αυτή η κάλυψη είναι σημαντικός παράγοντας για ένα μοντέλο που απευθύνεται και σε κοινό το οποίο ίσως δεν έχει ακόμη εμπειρία από PHEV ή από τη μάρκα.

