Το BYD Song Ultra πούλησε 61.240 αυτοκινητα σε ένα μήνα σε μία μόλις χώρα

Το νέο ηλεκτρικό SUV, BYD Song Ultra, σημειώνει εντυπωσιακή εμπορική πορεία στην κινεζική αγορά, με 61.240 πωλήσεις σε ένα μήνα

Πρόκειται για ένα μεσαίο crossover μήκους 4.850 χιλιοστών, το οποίο συνδυάζει ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης – περίπου 151.900 γουάν (περίπου 19.000 ευρώ) – με προηγμένη τεχνολογία και μεγάλη αυτονομία που φτάνει έως και τα 710 χιλιόμετρα (CLTC).

Εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση

Κεντρικό στοιχείο του μοντέλου είναι η τεχνολογία «flash charging» της BYD, η οποία επιτρέπει εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση της μπαταρίας. Συγκεκριμένα, το σύστημα μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο φόρτισης από 10% σε 70% μέσα σε μόλις 5 λεπτά, ενώ για σχεδόν πλήρη φόρτιση (έως 97%) απαιτούνται περίπου 9 λεπτά σε κανονικές συνθήκες.

Το Song Ultra EV βασίζεται στη δεύτερη γενιά της μπαταρίας Blade της εταιρείας και προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας, που εξασφαλίζουν αυτονομία περίπου 605 ή 710 χιλιομέτρων. Παράλληλα, η αρχιτεκτονική υψηλής τάσης (800V) και η δυνατότητα φόρτισης έως και 1.500 kW τοποθετούν το μοντέλο ανάμεσα στα πιο προηγμένα τεχνολογικά ηλεκτρικά SUV της αγοράς.

Το BYD Song Ultra διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες στον πίσω άξονα με μέγιστη ισχύ που κυμαίνεται από 240 kW (322 hp) έως 270 kW (362 hp). Η τελική ταχύτητα του αυτοκινήτου φτάνει τα 210 km/h.

Η επιβεβαίωση

Η εμπορική επιτυχία του μοντέλου είχε φανεί ήδη από την αρχή, καθώς πριν την επίσημη διάθεσή του είχε συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες προπαραγγελίες μέσα σε λίγες εβδομάδες. Η δυναμική αυτή επιβεβαιώθηκε και μετά το λανσάρισμα, με τις πωλήσεις του πρώτου μήνα να ξεπερνούν κάθε προσδοκία.

Το νέο SUV εντάσσεται στη στρατηγική της BYD να ενισχύσει τη θέση της σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα, δίνοντας έμφαση στη γρήγορη φόρτιση, τη μεγάλη αυτονομία και την προσιτή τιμή – στοιχεία που φαίνεται να ανταποκρίνονται άμεσα στις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Πηγή: Carnewschina.com