quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το BYD Yangwang U9 Xtreme έγινε το ακριβότερο κινεζικό αυτοκίνητο στην ιστορία

ΠΕΜΠΤΗ | 30.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
to-byd-yangwang-u9-xtreme-egine-to-akrivotero-kineziko-aftokinito-stin-istoria-801798

Μία ειδική, περιορισμένη έκδοση του ηλεκτρικού hypercar της BYD, με το όνομα BYD Yangwang U9 Xtreme ανεβάζει κατακόρυφα τον πήχη τιμής και εικόνας για τον κινεζικό όμιλο

Η BYD προχώρησε σε μια εντυπωσιακή κίνηση στην κορυφή της γκάμας της, με το BYD Yangwang U9 Xtreme να πωλείται έναντι 2.760.000 δολαρίων, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη τιμή που έχει επιτευχθεί ποτέ για μοντέλο της εταιρείας.

BYD Yangwang U9 Xtreme

Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί μια ακόμη πιο ακραία παραλλαγή του ήδη εντυπωσιακού U9 της Yangwang, της μάρκας δηλαδή που έχει δημιουργήσει η BYD για να εκπροσωπεί τις πιο τεχνολογικά προηγμένες και ακριβές προτάσεις της.

BYD Yangwang U9 Xtreme

Η πώληση σε αυτό το επίπεδο τιμής δείχνει ξεκάθαρα τη στρατηγική της εταιρείας να ενισχύσει το προφίλ της και πέρα από τη μαζική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, στην οποία ήδη κυριαρχεί. Το U9 Xtreme δεν στοχεύει σε όγκο πωλήσεων, αλλά λειτουργεί περισσότερο ως «halo car», ένα μοντέλο-βιτρίνα που αναδεικνύει τις δυνατότητες της εταιρείας σε επίπεδο τεχνολογίας, επιδόσεων και εικόνας.

BYD Yangwang U9 Xtreme

Παράλληλα, η τιμή των 2,76 εκατ. δολαρίων το τοποθετεί απευθείας απέναντι σε καθιερωμένους κατασκευαστές hypercars, δείχνοντας ότι οι κινεζικές εταιρείες δεν περιορίζονται πλέον σε πιο προσιτές κατηγορίες, αλλά διεκδικούν θέση και στην κορυφή της αγοράς.

BYD Yangwang U9 Xtreme

Το U9 Xtreme βασίζεται στην πρώτη παγκοσμίως μαζικής παραγωγής πλατφόρμα υπερυψηλής τάσης 1200V, και εξοπλίζεται με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, καθένας ικανός για 30.000 σ.α.λ. Το κινητήριο σύνολο αποδίδει συνολικά πάνω από 3.000 ίππους, προσφέροντας σχέση ισχύος προς βάρος 1.217 PS/τόνο, που θέτει νέα παγκόσμια πρότυπα επιδόσεων.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Βασισμένο στην ίδια πλατφόρμα e⁴ και το έξυπνο σύστημα ελέγχου αμαξώματος DiSus-X όπως το υπάρχον YangWang U9, το U9 Xtreme εισάγει για πρώτη φορά την τεχνολογία «body-attitude control» στις αγωνιστικές απαιτήσεις – επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ μέγιστης ταχύτητας και επιδόσεων σε πίστα.

Αν και η παραγωγή του μοντέλου αναμένεται περιορισμένη, ο βασικός του ρόλος δεν είναι εμπορικός με τη στενή έννοια, αλλά επικοινωνιακός και στρατηγικός: να μεταφέρει το μήνυμα ότι η BYD μπορεί να κινηθεί σε κάθε επίπεδο της αυτοκίνησης, από τα καθημερινά ηλεκτρικά μέχρι τα πλέον εξειδικευμένα και ακριβά hypercars.

Τι κρατάμε;

  • Πώληση στα 2,76 εκατ. δολάρια – ρεκόρ για τη BYD
  • Έκδοση Xtreme του ηλεκτρικού hypercar U9
  • Μοντέλο «βιτρίνα» για την τεχνολογία και την εικόνα της εταιρείας
  • Στόχευση στην κορυφή της αγοράς και όχι στον όγκο πωλήσεων
  • Ένδειξη της διεύρυνσης των κινεζικών κατασκευαστών προς ultra-premium κατηγορίες

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#BYD#BYD YangWang U9#BYD Yangwang U9 Xtreme#YangWang
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.

Περισσότερα Βίντεο

Πρόσφατες Ειδήσεις