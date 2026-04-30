Το BYD Yangwang U9 Xtreme έγινε το ακριβότερο κινεζικό αυτοκίνητο στην ιστορία

Μία ειδική, περιορισμένη έκδοση του ηλεκτρικού hypercar της BYD, με το όνομα BYD Yangwang U9 Xtreme ανεβάζει κατακόρυφα τον πήχη τιμής και εικόνας για τον κινεζικό όμιλο

Η BYD προχώρησε σε μια εντυπωσιακή κίνηση στην κορυφή της γκάμας της, με το BYD Yangwang U9 Xtreme να πωλείται έναντι 2.760.000 δολαρίων, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη τιμή που έχει επιτευχθεί ποτέ για μοντέλο της εταιρείας.

Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί μια ακόμη πιο ακραία παραλλαγή του ήδη εντυπωσιακού U9 της Yangwang, της μάρκας δηλαδή που έχει δημιουργήσει η BYD για να εκπροσωπεί τις πιο τεχνολογικά προηγμένες και ακριβές προτάσεις της.

Η πώληση σε αυτό το επίπεδο τιμής δείχνει ξεκάθαρα τη στρατηγική της εταιρείας να ενισχύσει το προφίλ της και πέρα από τη μαζική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, στην οποία ήδη κυριαρχεί. Το U9 Xtreme δεν στοχεύει σε όγκο πωλήσεων, αλλά λειτουργεί περισσότερο ως «halo car», ένα μοντέλο-βιτρίνα που αναδεικνύει τις δυνατότητες της εταιρείας σε επίπεδο τεχνολογίας, επιδόσεων και εικόνας.

Παράλληλα, η τιμή των 2,76 εκατ. δολαρίων το τοποθετεί απευθείας απέναντι σε καθιερωμένους κατασκευαστές hypercars, δείχνοντας ότι οι κινεζικές εταιρείες δεν περιορίζονται πλέον σε πιο προσιτές κατηγορίες, αλλά διεκδικούν θέση και στην κορυφή της αγοράς.

Το U9 Xtreme βασίζεται στην πρώτη παγκοσμίως μαζικής παραγωγής πλατφόρμα υπερυψηλής τάσης 1200V, και εξοπλίζεται με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, καθένας ικανός για 30.000 σ.α.λ. Το κινητήριο σύνολο αποδίδει συνολικά πάνω από 3.000 ίππους, προσφέροντας σχέση ισχύος προς βάρος 1.217 PS/τόνο, που θέτει νέα παγκόσμια πρότυπα επιδόσεων.

Βασισμένο στην ίδια πλατφόρμα e⁴ και το έξυπνο σύστημα ελέγχου αμαξώματος DiSus-X όπως το υπάρχον YangWang U9, το U9 Xtreme εισάγει για πρώτη φορά την τεχνολογία «body-attitude control» στις αγωνιστικές απαιτήσεις – επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ μέγιστης ταχύτητας και επιδόσεων σε πίστα.

Αν και η παραγωγή του μοντέλου αναμένεται περιορισμένη, ο βασικός του ρόλος δεν είναι εμπορικός με τη στενή έννοια, αλλά επικοινωνιακός και στρατηγικός: να μεταφέρει το μήνυμα ότι η BYD μπορεί να κινηθεί σε κάθε επίπεδο της αυτοκίνησης, από τα καθημερινά ηλεκτρικά μέχρι τα πλέον εξειδικευμένα και ακριβά hypercars.

