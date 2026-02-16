quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

To Camera Car που άφησε πίσω του πέντε επιβλητικά supercars – Video

ΔΕΥΤΕΡΑ | 16.02.2026
Autotypos Team
to-camera-car-pou-afise-piso-tou-pente-epivlitika-supercars-video-793134

Τι κι αν δίπλα του είχε supercars σαν το Ford GT και τη Ferrari F8, το Camera car συνέχιζε να τα τραβάει video από (πολύ) μπροστά

Δύσκολη η δουλειά του Camera car τη σήμερον ημέρα, ειδικά αν η αποστολή του είναι να βιντεοσκοπήσεις εξωτικά supercars που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν το 0-100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα. Εκτός από το να καταφέρει να σταθεί δίπλα τους, ένα Camera car πρέπει να έχει αρκετό χώρο για τον απαραίτητο εξοπλισμό, αλλά και αρκετή δύναμη για να μην τα βλέπει με το… κιάλι.

Στο πρόσφατο βίντεο που ανέβασε η GMC, το Camera car τα κατάφερε και με το παραπάνω, κάνοντας μερικά από τα πιο δημοφιλή supercars στον κόσμο να «ψάχνονται».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το βίντεο ξεκινά με μια εντυπωσιακή κόντρα μεταξύ μιας Ferrari F8, ενός Ford GT, μιας Porsche Taycan, ενός Dodge Challenger Hellcat κι μιας Aston Martin DBS Superleggera στην ευθεία της πίστας Texas Motor Speedway. Μόλις πέφτει η σημαία, η F8, το Ford GT, η Taycan και η DBS κερδίζουν γρήγορα έδαφος, με το Hellcat να παλεύει να βρει πρόσφυση.

Η Ferrari F8 γρήγορα περνά στην πρώτη θέση, με το Ford GT και την Taycan να ακολουθούν, ωστόσο, το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως τα βλέπουμε από… μπροστά, κάτι που σημαίνει πως ο πραγματικός νικητής ήταν το Camera car.

1.160 ηλεκτρικοί ίπποι

Ο λόγος για το Hummer EV, ένα ηλεκτρικό “Supertruck” που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει σε επιτάχυνση από supercars εταιρειών όπως, Ferrari, Ford, Porsche και Aston Martin, παρόλο που ζυγίζει περίπου όσο… όλα μαζί. Το ηλεκτρικό pickup στην πραγματικότητα ζυγίζει πάνω από τέσσερις τόνους (4.080 κιλά), χωρίς να υπολογίζουμε το βάρους του έξτρα εξοπλισμού.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Στην πιο ακραία του μορφή, το ηλεκτρικό Hummer αποδίδει 1.160 ίππους και ροπή όσο τρία… τανκς, με το “Watt to Freedom” ενεργοποιημένο, μια λειτουργία όσο «Αμερικανιά» όσο ακούγεται. Το ηλεκτρικό supertruck της GMC μπορεί να κάνει το 0-60 μίλια/ώρα (0-97 χλμ./ώρα) σε μόλις 2,8 δευτερόλεπτα, επίδοση που του επιτρέπει όχι απλά να στέκεται δίπλα σε supercars, αλλά να τα τραβάει βίντεο από μπροστά.

Κι ενώ κάποιοι θα μπορούσαν να πουν πως η κατάληξη θα ήταν διαφορετική άμα ο αγώνας διαρκούσε περισσότερο, με τα supercars να κερδίζουν γρήγορα έδαφος λόγω του ότι είναι πιο αεροδυναμικά, ας τους υπενθυμίσουμε πως το Hummer δεν έχει φτιαχτεί για… φανάρια.

Tι κρατάμε:

  • To GMC Hummer EV ταπείνωσε επιβλητικά supercars στην ευθεία
  • Τα «γρήγορα» αυτοκίνητα των Ferrari, Ford, Porsche, Aston Martin και Dodge έμειναν πολύ πίσω
  • To supertruck αποδίδει 1.160 ίππους και 15.591 Nm (!) ροπής

Tags
#Aston Martin DBS#camera car#Dodge Challenger#Ferrari F8 Tributo#Ford GT#GMC#GMC Hummer EV#Porsche Taycan#supercar
