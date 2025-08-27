Το ChatGPT βρήκε μία Lamborghini που είχε κλαπεί πριν 2 χρόνια – Πώς;

Εκεί που όλοι απέτυχαν ήρθε το ChatGPT να σώσει την παρτίδα, βοηθώντας τον ιδιοκτήτη μιας Lamborghini να την εντοπίσει μετά από 2 χρόνια.

Μια Lamborghini Huracan EVO είχε κλαπεί πριν 2 χρόνια και κανείς δεν είχε βρει ίχνος της

Με τη βοήθεια του ChatGPT, ο ιδιοκτήτης της κατάφερε να την εντοπίσει από φωτογραφίες στο Instagram

Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών

Εκεί που οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό μιας κλεμμένης Lamborghini Huracan EVO είχαν φτάσει σε αδιέξοδο, εμφανίστηκε το ChatGPT σαν από μηχανής θεός, βοηθώντας τον ιδιοκτήτη της να την εντοπίσει χάρη σε φωτογραφίες του αυτοκινήτου στο Instagram.

Όλα ξεκίνησαν από ένα μήνυμα

Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί πριν δύο χρόνια όντας θύμα μιας «μπάζας» αρκετών εκατομμυρίων. Το κύκλωμα αφορούσε δράστες που νοίκιαζαν πολυτελή αυτοκίνητα προτού παραποιήσουν τα χαρτιά τους και τα πουλήσουν, βάζοντας εκατομμύρια δολάρια στην τσέπη. Ένα από τα θύματα του αρκετά καλοστημένου εγκλήματος ήταν και ο Andrew Garcia από το Orange County της Καλιφόρνια, ο οποίος έχασε τη Lamborghini Huracan EVO του.

«Έκλαψα», είπε ο Garcia για την ημέρα που εξαφανίστηκε το αυτοκίνητο. «Ήταν ένα πλήγμα για πολλούς ανθρώπους, πολύ απογοητευτικό», είπε στο CBS8.

Κι ενώ η αρχές είχαν κάποια τύχη με άλλα αυτοκίνητα που κλάπηκαν, το μυστήριο γύρω από τη Huracan παρέμενε άλυτο. Ωστόσο, όλα άλλαξαν όταν κάποιος του έστειλε ένα κάπως περίεργο μήνυμα στο Instagram. «Πούλησες αυτό το αυτοκίνητο;» έγραφε το μήνυμα, μαζί με μια φωτογραφία της Lamborghini. Ο αποστολέας είχε βρει μια επαγγελματική κάρτα του Garcia μέσα στο αυτοκίνητο, θέλοντας να μάθει αν έχει κι άλλα αυτοκίνητα προς πώληση.

Πήρε την κατάσταση στα χέρια του

Αντί να απευθυνθεί άμεσα στις αρχές, o Garcia πήρε την κατάσταση στα χέρια του και είπε να χρησιμοποιήσει τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης. Με τη βοήθεια του ChatGPT και των εργαλείων της Google, ο ιδιοκτήτης της Lamborghini κατάφερε να εντοπίσει την τοποθεσία στην οποία τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, η οποία ήταν στο Colorando.

Ο Garcia επικοινώνησε με τις τοπικές αρχές και οι αστυνομικοί επιβεβαίωσαν πως επρόκειτο για το αυτοκίνητό του, το οποίο αγνοείτο για δύο χρόνια.

Τέλος καλό για τον Garcia και την πανέμορφη Huracan EVO του, με τον εκπρόσωπο του Colorado Auto Theft Prevention Authority να παραδέχεται πως «Αυτή η προληπτική συλλογή πληροφοριών είναι ένα πραγματικά μεγάλη βοήθεια στην ανάκτηση κλεμμένων οχημάτων».

Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε δύο συλλήψεις ατόμων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο κύκλωμα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Τι κρατάμε:

Εκεί που απέτυχαν όλοι, πέτυχε το… ChatGPT

H Lamborghini ξανάσμιξε με τον ιδιοκτήτη της χάρη στο AI

Μήπως να αρχίσουν να το χρησιμοποιούν και οι αστυνομικοί;

Πηγή: Carscoops.com

