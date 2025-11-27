Το compact crossover της Audi τώρα διαθέσιμο με προνομιακό επιτόκιο 4%

Audi και Audi Financial Services παρουσιάζουν ένα νέο προνομιακό πρόγραμμα για όλη την γκάμα του compact crossover

Το νέο πρόγραμμα αφορά όλη την γκάμα του Audi A3, μειώνοντας αισθητά το κόστος ενός εκ των Audi A3 Allstreet ή A3 Sportback, ενώ το πρόγραμμα Auto Credit Audi Now, με σταθερό επιτόκιο 4% για περιορισμένο χρονικό διάστημα, απευθύνεται σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες και ισχύει για όλες τις εκδόσεις του Audi A3.

Με το νέο προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης, η Audi κάνει την είσοδο στην compact κατηγορία ακόμα πιο προσιτή.

Τα Audi A3 Sportback και Allstreet

Η γκάμα Audi A3 περιλαμβάνει τα A3 Sportback και allstreet, δύο μοντέλα που συνδυάζουν δυναμικό σχεδιασμό, premium εσωτερικό, άφθονη τεχνολογία και προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Η εντυπωσιακή τους σχεδίαση τους χαρίζει μια δυναμική σιλουέτα, ενώ οι μεγάλοι και λειτουργικοί χώροι και τα συστήματα συνδεσιμότητας μετατρέπουν τα A3 Sportback και allstreet σε πρακτικές λύσεις που κρατούν τον οδηγό πάντα online.

Το νέο πρόγραμμα Auto Credit Audi Now 4% απευθύνεται σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες και ισχύει για όλες τις εκδόσεις του Audi A3. Βασίζεται σε χρηματοδότηση διάρκειας 24 μηνών, με ελάχιστη προκαταβολή 10%, προσφέροντας μια ισορροπημένη λύση ανάμεσα στη μηνιαία δόση και στη διατήρηση της αξίας του αυτοκινήτου.

«Με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το Audi A3, διευρύνουμε την πρόσβαση σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της μάρκας, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους οδηγούς να ζήσουν την εμπειρία Audi στην καθημερινότητά τους», αναφέρει ο Ανδρέας Χαλμπές, Head of Audi στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Audi A3 Auto Credit 4% παρέχονται από το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Εμπόρων Audi σε όλη την Ελλάδα.

