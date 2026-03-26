Το compact SUV της Hyundai των 5.300 ευρώ που θα σάρωνε στην Ελλάδα

Κι όμως υπάρχει SUV της Hyundai που κοστίζει καινούργιο όσο… μεταχειρισμένο 20ετίας – Τώρα ανανεώνεται και γίνεται ακόμα καλύτερο!

O λόγος για το Hyundai Exter, ένα compact SUV που λανσαρίστηκε το 2023 και παραμένει ένα από τα πιο προσιτά μοντέλα της κατηγορίας του. Τώρα, η Hyundai το ανανεώνει για την αγορά της Ινδίας, προχωρώντας σε μικρές σχεδιαστικές αλλαγές και χρήσιμες τεχνολογικές προσθήκες.

Το μικρό SUV αποκτά διακριτικές αισθητικές αλλαγές και νέα στοιχεία στο εσωτερικό, διατηρώντας όμως πλήρως τον προσιτό του χαρακτήρα.

Μικρές σχεδιαστικές πινελιές

Στο εμπρός μέρος, το νέο Exter διατηρεί τα LED φώτα με το χαρακτηριστικό σχήμα «Η». Παράλληλα, αποκτά έναν νέο προφυλακτήρα, ενώ η μάσκα γίνεται μεγαλύτερη και το λογότυπο «Exter» μετακινείται πιο ψηλά. Στο πλάι ξεχωρίζουν οι πιο φαρδιές πλαστικές επενδύσεις γύρω από τους θόλους των τροχών, ενώ οι νέες ζάντες 15 ιντσών έχουν φρέσκο σχεδιασμό.

Πίσω, το σχέδιο γίνεται πιο απλό, ενώ προστέθηκε νέα αεροτομή οροφής με διπλά πτερύγια και ένας νέος προφυλακτήρας. Επιπλέον, οι χρωματικές επιλογές εμπλουτίζονται με τις νέες αποχρώσεις Golden Bronze και Titanium Black Matte.

Πιο ζωντανό εσωτερικό

Στο εσωτερικό, η οθόνη αφής 8 ιντσών παραμένει, αλλά πλέον υποστηρίζει ασύρματο Android Auto και Apple CarPlay. Τα καθίσματα έχουν νέο συνδυασμό Navy Blue & Grey, ενώ το ταμπλό απέκτησε φινίρισμα σε στυλ carbon. Προστέθηκαν ακόμα: εργοστασιακή κάμερα πορείας (dashcam), flat-bottom τιμόνι, μεταλλικά διακοσμητικά στα πεντάλ, νέο υποβραχιόνιο και θύρες USB Type-C.

Στάνταρ σε όλη τη γκάμα είναι επίσης, η ρύθμιση ύψους του καθίσματος οδηγού, οι έξι αερόσακοι, το ESC και το Hill-Start Assist.

Οι κινητήρες παραμένουν ίδιοι και για το ανανεωμένο Exter, με το προσιτό SUV της Hyundai να προσφέρεται αποκλειστικά με κίνηση στους μπροστά τροχούς. Ο βασικός κινητήρας είναι ο ατμοσφαιρικός βενζίνης 1.2 λίτρων με απόδοση 82 ίππων και 114 Nm ροπής. Υπάρχει επίσης η διπλού καυσίμου (bi-fuel) έκδοση με CNG, που αποδίδει 68 ίππους και 95 Nm.

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 391 λίτρα στη βενζινοκίνητη έκδοση, ενώ στην bi-fuel πέφτει στα 225 λίτρα.

Οι τιμές του ανανεωμένου Hyundai Exter του 2026 ξεκινούν από περίπου 5.300 ευρώ για την βασική έκδοση, HX 2, και φτάνουν μέχρι περίπου 8.700 ευρώ για την κορυφαία έκδοση, HX 10.

