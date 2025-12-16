quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το crossover της Audi με 3.000 ευρώ όφελος και προνομιακό επιτόκιο 4 %

ΤΡΙΤΗ | 16.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
to-crossover-tis-audi-me-3-000-evro-ofelos-kai-pronomiako-epitokio-4-786676

Η Audi, με προνομιακούς όρους αγοράς, σας προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα δυναμικό και τεχνολογικά προηγμένο crossover μοντέλο

To Audi A3 Allstreet αποτελεί ένα δείγμα εξαιρετικού συγκερασμού στοιχείων. Με μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος σε σχέση με τα Hatchback A3, προσφέρει άνεση στο δευτερεύων και χαμηλής ποιότητας οδικό δίκτυο καθώς και  στις κακοτεχνίες των δρόμων στις πόλεις, χωρίς να χάνει τα δυναμικά χαρακτηριστικά που παραδοσιακά συνοδεύουν κάθε Audi.

Η δυναμική σχεδίαση, το άνετο και πρακτικό εσωτερικό, το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που προσφέρουν τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης αλλά και η συνδεσιμότητα, διαμορφώνουν ένα σύγχρονο αυτοκίνητο που προσαρμόζεται άμεσα και εύκολα στα θέλω του οδηγού, εξυπηρετώντας τις πολυποίκιλες ανάγκες.

 

To Audi A3 Allstreet, προσφέρεται με κινητήρες βενζίνης σε δικίνητη και Quattro έκδοση, καθώς και με plug in υβριδικό σύστημα ισχύος 110 kW. Tώρα μπορείτε να τα αποκτήσετε με προνομιακό επιτόκιο 4% και άμεσο όφελος που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 3.000 ευρώ, μια προσφορά που ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και θα διαρκέσει μέχρι τις 31/12/2025.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
