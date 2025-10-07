Το crossover της Dacia που κάνει 1.600 km με ένα γέμισμα – Στην Ελλάδα με κάτω από 20.000 ευρώ;

Η Dacia δείχνει για άλλη μια φορά ότι ξέρει τι σημαίνει value-for-money, φέρνοντας ένα νέο crossover που συνδυάζει τεράστια αυτονομία, τεχνολογία διπλού καυσίμου και τιμή που δύσκολα θα ξεπεράσει τις 20.000 ευρώ.

Η Dacia συνεχίζει να χτίζει πάνω στη φιλοσοφία της απλότητας και της οικονομίας, παρουσιάζοντας την ανανεωμένη εκδοχή του Sandero Stepway — ενός από τα πιο δημοφιλή μικρά crossover της Ευρώπης. Με νέους κινητήρες, ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση και αυτονομία που πλησιάζει τα 1.600 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα, το νέο μοντέλο δείχνει έτοιμο να παραμείνει βασιλιάς στην κατηγορία του.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ημερομηνία άφιξής του στην Ελλάδα, οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν πως η τιμή του δύσκολα θα ξεπεράσει τις 20.000 ευρώ, διατηρώντας το DNA της Dacia: προσβασιμότητα χωρίς εκπτώσεις στην πρακτικότητα.

Νέοι κινητήρες με τεράστια αυτονομία

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τους νέους κινητήρες, με κορυφαία επιλογή τον 1.0 TCe Bi-Fuel των 100 ίππων, ο οποίος μπορεί να λειτουργεί με βενζίνη και υγραέριο (LPG). Πρόκειται για το ίδιο σύστημα που ήδη γνωρίζουμε από τα σημερινά Sandero και Duster, όμως τώρα έχει εξελιχθεί με νέα χαρτογράφηση και καλύτερη διαχείριση καυσίμου, εξασφαλίζοντας αυτονομία έως 1.590 χιλιόμετρα με γεμάτα τα δύο ρεζερβουάρ.

Η Dacia υποστηρίζει πως ο συνδυασμός των δύο καυσίμων μειώνει τις εκπομπές CO₂ και το λειτουργικό κόστος, καθιστώντας το Sandero Stepway μία από τις πιο οικονομικές προτάσεις στην Ευρώπη για καθημερινή χρήση. Εκτός του Bi-Fuel, υπάρχουν επίσης εκδόσεις βενζίνης 1.0 TCe 90 PS και 1.2 Hybrid 140 PS, η τελευταία βασισμένη στο νέο υβριδικό σύστημα του Renault Clio. Έτσι, η Dacia διευρύνει το εύρος επιλογών της, καλύπτοντας κάθε ανάγκη: από τον καθημερινό οδηγό έως εκείνον που αναζητά μέγιστη οικονομία ή εναλλακτική τεχνολογία.

Το ανανεωμένο Sandero Stepway δεν αλλάζει ριζικά, αλλά εξελίσσεται με πιο ώριμο και premium παρουσιαστικό. Οι προβολείς LED σχήματος “Y”, το νέο εμπρός σήμα και οι πιο φουσκωμένοι προφυλακτήρες τονίζουν τη crossover ταυτότητα.

Η απόσταση από το έδαφος παραμένει στα 201 χιλιοστά, επιτρέποντας ελαφρές εκτός δρόμου μετακινήσεις, ενώ τα νέα σχέδια τροχών και τα πλαστικά προστατευτικά φτερών ενισχύουν τη robust εικόνα που αγαπήθηκε από το κοινό. Το αμάξωμα εξακολουθεί να βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-B του ομίλου Renault, γεγονός που σημαίνει καλή ακαμψία, βελτιωμένη ηχομόνωση και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας.

Στο εσωτερικό, η Dacia έχει προχωρήσει σε μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές. Το νέο infotainment Media Display διαθέτει οθόνη αφής 8’’, με συνδεσιμότητα Android Auto και Apple CarPlay, ενώ υπάρχει και ψηφιακός πίνακας οργάνων 7’’ σε ορισμένες εκδόσεις.

Η ποιότητα υλικών είναι βελτιωμένη, χωρίς να χάνεται ο πρακτικός χαρακτήρας που χαρακτηρίζει τα μοντέλα της Dacia. Η καμπίνα εξακολουθεί να προσφέρει χώρους για πέντε επιβάτες και πορτμπαγκάζ 328 λίτρων, που μπορεί να φτάσει τα 1.100 λίτρα με αναδιπλωμένα καθίσματα.

Πότε έρχεται στην Ελλάδα;

Μέχρι στιγμής, η Dacia δεν έχει ανακοινώσει την ακριβή ημερομηνία άφιξης του νέου Sandero Stepway στην ελληνική αγορά. Ωστόσο, με δεδομένο ότι η παραγωγή του έχει ήδη ξεκινήσει και πως η χώρα μας είναι μία από τις πιο ισχυρές αγορές της Dacia, η διάθεση του μοντέλου αναμένεται μέσα στο 2025.

Όσο για την τιμή; Το σημερινό Sandero Stepway με κινητήρα διπλού καυσίμου ξεκινά κάτω από 17.000 ευρώ. Συνεπώς, ακόμη και με την προσθήκη νέων τεχνολογιών και εξοπλισμού, είναι πολύ πιθανό η τιμή εκκίνησης του νέου να διαμορφωθεί κάτω από 20.000 ευρώ — παραμένοντας έτσι το πιο προσιτό crossover με τόσο μεγάλη αυτονομία.

Τι κρατάμε

Αυτονομία έως 1.590 km με κινητήρα LPG 100 ίππων

με κινητήρα LPG 100 ίππων Ανανεωμένη εμφάνιση και εσωτερικό με νέες οθόνες

Πολύ χαμηλό κόστος χρήσης και συντήρησης

και συντήρησης Πιθανή τιμή κάτω από 20.000 ευρώ στην Ελλάδα, διατηρώντας το value-for-money DNA της Dacia

