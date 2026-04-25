EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το CUPRA των 26.000 ευρώ που μόλις παρουσιάστηκε, βραβεύτηκε ήδη!

ΣΑΒΒΑΤΟ | 25.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Η CUPRA συνεχίζει να εδραιώνει τη θέση της ως μία μάρκα με ισχυρή σχεδιαστική ταυτότητα στην αυτοκινητοβιομηχανία

Μόλις λίγες ημέρες μετά την παγκόσμια παρουσίασή του, το CUPRA Raval τιμήθηκε με το βραβείο Red Dot για Σχεδιασμό Προϊόντος 2026, μία από τις πιο σημαντικές διακρίσεις παγκοσμίως.

Η μάρκα γιορτάζει μια διπλή επιτυχία, καθώς το πρωτότυπο CUPRA Tindaya έλαβε επίσης βραβείο Red Dot για τη μοναδική του σχεδίαση. Τα δύο αυτοκίνητα εντυπωσίασαν τα μέλη της Red Dot Επιτροπής με την τολμηρή σχεδιαστική τους γλώσσα, τον συναισθηματικό χαρακτήρα και την εξαιρετική ποιότητα.

«Στην CUPRA ο σχεδιασμός δεν είναι απλώς αισθητική, είναι συναίσθημα. Το Raval μετατρέπει αυτή την πεποίθηση σε πραγματικότητα. Ευχαριστούμε τα μέλη της Red Dot Επιτροπής, για την εμπιστοσύνη τους στην προσέγγισή μας και φυσικά σε όλη την ομάδα σχεδιασμού που συνεχώς αμφισβητεί το τι μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο και μια μάρκα.»

Jorge Diez, Director of Design – CUPRA.

Το Red Dot Award Product Design αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνείς διαγωνισμούς σχεδιασμού, τιμώντας την αριστεία στην καινοτομία, αισθητική και λειτουργικότητα. Τα βραβευμένα προϊόντα παρουσιάζονται στο Red Dot Design Yearbook, εκτίθενται διεθνώς και προβάλλονται στις επίσημες Red Dot πλατφόρμες, προσφέροντας παγκόσμια προβολή σε μοναδικά επιτεύγματα σχεδιασμού.

CUPRA Raval

Το νέο μοντέλο πατά πάνω στη νέα πλατφόρμα MEB+ του Volkswagen Group, έχει μήκος λίγο πάνω από τα 4 μέτρα και η CUPRA το τοποθετεί ουσιαστικά ανάμεσα στον κόσμο των μικρών hatchback και των πιο lifestyle αστικών EV. Παρά το compact αποτύπωμά του, η μάρκα υπόσχεται χώρους και πρακτικότητα μεγαλύτερης κατηγορίας, κάτι που φαίνεται και από το πορτμπαγκάζ των 441 λίτρων.

Οι εκδόσεις και οι βασικές επιδόσεις

Η γκάμα θα έχει αρκετές εκδοχές, από πιο προσιτές μέχρι πιο σπορ. Η βασική Raval έκδοση αποδίδει 116 PS και συνδυάζεται με μπαταρία 37 kWh LFP, με αυτονομία περίπου 300 km. Πάνω από αυτή τοποθετείται η Raval Plus με 135 PS και την ίδια μπαταρία, επίσης με περίπου 300 km αυτονομίας.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Στη συνέχεια έρχονται οι πιο δυνατές εκδόσεις με τη μεγαλύτερη μπαταρία 52 kWh NMC. Η Endurance αποδίδει 211 PS και φτάνει περίπου τα 450 km αυτονομίας, ενώ η κορυφαία VZ αποδίδει 226 PS, κάνει το 0-100 km/h σε 6,8 sec, φτάνει τελική 175 km/h και προσφέρει περίπου 400 km αυτονομίας.

Αυτό σημαίνει ότι το Raval δεν θα είναι ένα μονοδιάστατο μικρό ηλεκτρικό, αλλά μια πλήρης οικογένεια εκδόσεων που θα καλύπτει τόσο τον αγοραστή που ψάχνει το πιο προσιτό EV πόλης όσο και εκείνον που θέλει πιο σπορ αίσθηση.

Φόρτιση και τεχνολογία

Η CUPRA αναφέρει ότι οι εκδόσεις με τη μικρή μπαταρία υποστηρίζουν φόρτιση 11 kW AC και έως 50 ή 88 kW DC, ανάλογα με την έκδοση, ενώ οι εκδόσεις με την μπαταρία 52 kWh φτάνουν έως 105 kW DC και κάνουν το 10-80% σε 24 λεπτά.

Μέσα στην καμπίνα, το αυτοκίνητο φέρνει 10,25 ιντσών Digital Cockpit και 12,9 ιντσών infotainment, νέο λειτουργικό με βάση το Android, υποστήριξη για app ecosystem, YouTube όταν το όχημα είναι σταματημένο, καθώς και ισχυρό προαιρετικό ηχοσύστημα Sennheiser 12 ηχείων. Η μάρκα επενδύει εμφανώς στη λογική ενός πιο ψηφιακού, πιο νεανικού και περισσότερο προσωποποιημένου EV.

Η τιμή εκκίνησης του entry-level μοντέλου τοποθετείται γύρω στις 26.000 ευρώ, ενώ το αυτοκίνητο θα βγει στον δρόμο μέσα στο καλοκαίρι του 2026.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
