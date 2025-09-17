Το Dacia Duster έγινε pick-up – Δες πόσο κοστίζει

Από SUV, το Dacia Duster έγινε διπλοκάμπινο επαγγελματικό, με μικρή καρότσα και τετραθέσια καμπίνα

Διπλοκάμπινη διάταξη με τέσσερις θέσεις επιβατών

Μικρή καρότσα με δυνατότητα φόρτωσης έως 430 κιλά

Διαθέσιμο μόνο στη Ρουμανία, με τιμή εκκίνησης €25.983 χωρίς ΦΠΑ

Από SUV σε pick-up

Η Dacia αποκάλυψε στη Ρουμανία μια νέα εκδοχή του Duster με διπλοκάμπινη καμπίνα και μικρή καρότσα. Το μοντέλο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Romturingia, εταιρεία που έχει εμπειρία σε μετατροπές προηγούμενων γενεών Duster σε pick-up. Σε αντίθεση με τα μονοκάμπινα που έφτιαχνε η Romturingia, η νέα επιλογή βάζει στο επίκεντρο την άνεση τεσσάρων επιβατών εις βάρος της πρακτικότητας, αφού η καρότσα είναι αρκετά μικρότερη σε μέγεθος.

Η προσέγγιση είναι απλή: η ουρά του αμαξώματος κόβεται μετά τις πίσω κολόνες, διατηρώντας το αρχικό μήκος. Το εκτεθειμένο μέρος επενδύεται με πλαστικό,μεταλλικούς οδηγούς και κρίκους πρόσδεσης, καθώς και νέα πίσω πόρτα που ανοίγει προς τα κάτω.

Διαστάσεις και φορτίο

Η καρότσα έχει μήκος 1,05 μ. και πλάτος 1,00 μ., με ωφέλιμο φορτίο 430 κιλά. Οι συνολικές διαστάσεις του αυτοκινήτου δεν αλλάζουν: 4,345 μ. μήκος, 1,813 μ. πλάτος, 1,656 μ. ύψος και απόσταση από το έδαφος έως 224 χιλιοστά.

Το Duster Pick-Up εντάσσεται στην κατηγορία N1 ελαφρών επαγγελματικών και προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού: Expression, Extreme και Journey, με το ίδιο πακέτο χαρακτηριστικών του SUV.

Κινητήρες και εξοπλισμός

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει δύο εξηλεκτρισμένες επιλογές: τον mild hybrid 130 ίππων με τετρακίνηση και τον υβριδικό 140 ίππων με κίνηση εμπρός. Το αυτοκίνητο βασίζεται σε ανώτερες εκδόσεις του Duster, γι’ αυτό και η τιμή εκκίνησης είναι υψηλότερη: €25.983 χωρίς ΦΠΑ έναντι €17.200 του βασικού SUV.

Παραμένει αβέβαιο αν το Pick-Up θα κυκλοφορήσει και σε άλλες αγορές. Στη Λατινική Αμερική, πάντως, πωλείται από το 2015 το Renault Duster Oroch, επίσης τετραθέσιο pick-up με μακρύτερο μεταξόνιο και πιο μεγάλη καρότσα. Μια πιο προσγειωμένη εναλλακτική διατίθεται στην Αγγλία, όπου η Dacia προσφέρει το Duster Cargo. Πρόκειται για μια εμπορική εκδοχή με δύο καθίσματα και ξύλινο επίπεδο πάτωμα φόρτωσης, ενώ η καμπίνα χωρίζεται με μεταλλικό διαχωριστικό από τον χώρο φόρτωσης χωρητικότητας 1.030 λίτρων.

