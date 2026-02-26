Το Dacia Duster έβγαλε συλλεκτική έκδοση 500 κομματιών – Τι προσφέρει;

Η Dacia φέρνει λίγη από τη «μαγεία» της ερήμου του Dakar στον δρόμο με το Duster Spirit of Sand

Η Dacia προέρχεται από μια κυρίαρχη εμφάνιση στο Ράλι Dakar του 2026 και αποφάσισε να το γιορτάσει με μια ειδική έκδοση του Duster. Αυτή ακούει στο όνομα Duster Spirit of Sand και θέλει να φέρει λίγη από τη μαγεία της ερήμου και στους δημόσιους δρόμους για μονάχα 500 τυχερούς.

Duster (ακόμα πιο) Extreme

H ειδική έκδοση Spirit of Sand βασίζεται στην κορυφαία έκδοση του Dacia Duster, Extreme, διαθέτοντας όλον τον προαιρετικό εξοπλισμό και προσθέτοντας διαλεκτές πινελιές που το ανεβάζουν επίπεδο. Εξωτερικά, το Duster Spirit of Sand διαθέτει φινίρισμα Sandstone με αυτοκόλλητα που θυμίζουν ανεμοθύελλα να εκτείνονται κατά μήκος του κάτω μέρους, ενώ οι μαύροι τροχοί 17 ιντσών και οι καθρέπτες σε χρώμα Copper Brown ολοκληρώνουν το επιθετικό του look.

Οι πιο σημαντικές προσθήκες βρίσκονται, ωστόσο, κρυμμένες στο κάτω μέρος του αμαξώματος, το οποίο είναι πια θωρακισμένο με μια ποδιά πάχους 6 mm κατασκευασμένη από ισχυρό κράμα αλουμινίου – μέρος του προαιρετικού εξοπλισμού στο Duster Extreme, αλλά στάνταρ στο Spirit of Sand.

Mε την πρώτη ματιά, η νέα ειδική έκδοση δεν «φωνάζει» όπως το πρωτότυπο Soul of Dakar, το οποίο βασίζεται επίσης στο Duster, αλλά αντίθετα, δηλώνει διακριτικά πως είναι έτοιμο να «καταπιεί» δύσκολες διαδρομές σε ανώμαλο έδαφος. Στον προαιρετικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται αξεσουάρ που μπορούν να το αλλάξουν αυτό, όπως, σχάρα οροφής, επιπλέον LED, ελαστικά παντός εδάφους BFGoodrich και κιτ ανύψωσης 30 mm.

Παράλληλα, στο εσωτερικό παρατηρούμε μικρές διακοσμητικές λεπτομέρειες που προτίθενται στην λίστα του προαιρετικού εξοπλισμού, ο οποίος γίνεται πια μέρος του στάνταρ εξοπλισμού στο Spirit of Sand. Η ειδική έκδοση του Dacia Duster διαθέτει, μεταξύ άλλων, σύστημα Infotainment με οθόνη 10,1 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό, θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα και τιμόνι, κάμερα Multiview και αισθητήρες στάθμευσης. Σε αυτά προστίθενται τα, adaptive cruise control και σύστημα ανίχνευσης τυφλών σημείων.

Κινητήρας & τιμή

Στην καρδιά του Dacia Duster Spirit of Sand βρίσκεται ένας turbo κινητήρας 1,2 λίτρων απόδοσης 138 ίππων και 230 Nm ροπής, ο οποίος συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 30 ίππων που τοποθετείται στον πίσω άξονα. Η συνδυαστική απόδοση ανέρχεται στους 152 ίππους, ενώ το σύστημα τετρακίνησης συνδέεται με ένα αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων.

Το υβριδικό σύστημα, Hybrid-G 150 4×4, του Duster Spirit of Sand διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας διπλού καυσίμου, με δύο ρεζερβουάρ 50 λίτρων για βενζίνη και υγραέριο, ενώ η πιο ισχυρή έκδοση παραγωγής του Dacia Duster μπορεί να διανύσει έως και 1.500 χλμ. με ένα γέμισμα.

Άμα το… λιγουρεύεστε ωστόσο, σας έχουμε άσχημα νέα: Η Dacia σκοπεύει να κατασκευάσει μόλις 500 κομμάτια του Spirt of Sand, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για την αγορά της Ρουμανίας. Η ειδική έκδοση είναι ήδη διαθέσιμη για παραγγελία, με τιμή 28.990 ευρώ, ενώ οι πρώτες παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο.

