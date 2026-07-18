Το Dacia Sandero πλέον πωλείται σε γειτονική χώρα ως full hybrid με 155 PS και τιμή 20.800 ευρώ

Η Dacia διευρύνει τη γκάμα του Sandero Stepway, προσθέτοντας το νέο πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης, Hybrid 155, που γνωρίσαμε ήδη στα Bigster, Duster και Jogger

Οι παραγγελίες για τη νέα έκδοση έχουν ήδη ξεκινήσει, με το υβριδικό σύνολο να είναι αρχικά διαθέσιμο στις εκδόσεις Expression και Extreme, ενώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα προστεθεί και στo Sandero Streetway.

Νέο full hybrid σύστημα κίνησης

Στην καρδιά του νέου υβριδικού συνόλου βρίσκεται ένας βενζινοκινητήρας 1.8 λίτρων με ισχύ 109 ίππων, ο οποίος συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες. Ο πρώτος, ισχύος 49 ίππων, αναλαμβάνει την κίνηση των τροχών, ενώ ο δεύτερος λειτουργεί ως μίζα και γεννήτρια υψηλής τάσης. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία χωρητικότητας 1,4 kWh, ενώ η μετάδοση γίνεται μέσω ενός ηλεκτροποιημένου αυτόματου κιβωτίου χωρίς συμπλέκτη, το οποίο διαθέτει τέσσερις σχέσεις για τον θερμικό κινητήρα και δύο για τον ηλεκτροκινητήρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Dacia, η μέση κατανάλωση διαμορφώνεται στα 4,2 λτ./100 χλμ.

Εξοπλισμός από την έκδοση Expression

Η Sandero Stepway Hybrid 155 διατίθεται από την έκδοση Expression, η οποία περιλαμβάνει ζάντες 16 ιντσών, modular μπάρες οροφής, εμπρός προβολείς ομίχλης, καθρέπτες με ηλεκτρική ρύθμιση και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος, καθώς και μάσκα και προστατευτικά από το υλικό Starkle.

Στο εσωτερικό, ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει τέσσερα ηλεκτρικά παράθυρα, σύστημα πολυμέσων με οθόνη 10 ιντσών, ασύρματη συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και κάμερα οπισθοπορείας και πίσω αισθητήρες στάθμευσης.

Η κορυφαία έκδοση Extreme προσθέτει ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, ηλεκτρικό χειρόφρενο, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, εμπρός αισθητήρες στάθμευσης, διακοσμητικά στοιχεία σε χάλκινη απόχρωση, λαστιχένια πατάκια και επενδύσεις καθισμάτων από υλικό Tep Microcloud.

Στην ιταλική αγορά, η νέα Sandero Stepway Hybrid 155 ξεκινά από 20.800 ευρώ στην έκδοση Expression, ενώ η Extreme κοστίζει 21.900 ευρώ.

Παράλληλα, η Stepway εξακολουθεί να διατίθεται και με τον βενζινοκινητήρα TCe 110, αλλά και με τον διπλού καυσίμου Eco-G 120 (βενζίνη/LPG), ο οποίος προσφέρεται και σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Πηγή: Quattroruote.it