Το Defender ανανεώνεται και πλέον προσφέρει και λειτουργίες AI

Νέα έκδοση Vertex για το Land Rover Defender με αλλαγές στην γκάμα κινητήρων και λειτουργίες ΑΙ στην καμπίνα

Η Land Rover παρουσίασε στο Goodwood Festival of Speed το νέο Defender Vertex, μια καινούργια έκδοση που εντάσσεται στη γκάμα μαζί με τις αναβαθμίσεις του μοντέλου του 2027. Οι αλλαγές αφορούν την εμφάνιση, την τεχνολογία, αλλά και τη γκάμα των κινητήρων του θρυλικού βρετανικού off-roader.

Η Defender Vertex τοποθετείται στη γκάμα δίπλα στην έκδοση X και θα είναι διαθέσιμη και για τις τρεις εκδόσεις της οικογένειας Defender, δηλαδή τις, 90, 110 και 130.

Ανανεωμένο σχέδιο και αποκλειστικό χρώμα

Το νέο Land Rover Defender Vertex ξεχωρίζει χάρη στους νέους εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, τη μεγαλύτερη εμπρός μάσκα με φινίρισμα Shadow Atlas Matte, τη γυαλιστερή μαύρη πίσω αεροτομή, τις κίτρινες δαγκάνες φρένων και τις νέες ζάντες αλουμινίου 20 και 22 ιντσών. Το αποκλειστικό χρώμα της έκδοσης Vertex είναι το Patagonia White Matte Wrap, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και στις υπόλοιπες εκδόσεις της Defender.

Παράλληλα, στη χρωματική παλέτα προστίθεται η νέα απόχρωση Namib Orange, καθώς και η επιλογή Gloss Protective Film.

Νέος φωνητικός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη

Στο εσωτερικό, η σημαντικότερη τεχνολογική αναβάθμιση αφορά την προσθήκη ενός νέου φωνητικού βοηθού που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI). Το σύστημα ενεργοποιείται με τη φωνητική εντολή «Hey Land Rover» και επιτρέπει στον οδηγό και τους επιβάτες να επικοινωνούν με φυσική γλώσσα, προσφέροντας μια πιο άμεση και εξελιγμένη εμπειρία αλληλεπίδρασης με το σύστημα πολυμέσων του αυτοκινήτου.

Νέα δεδομένα στη γκάμα κινητήρων

Με την ανανέωση για το MY2027, η Land Rover προχωρά και σε αναδιάρθρωση της γκάμας κινητήρων. Το ντεμπούτο του πραγματοποιεί ο νέος εξακύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας 3,0 (P380 mild hybrid), με μέγιστη ροπή 550 Nm. Παράλληλα, όπου διατίθεται ο τετρακύλινδρος 2,0 λίτρων (P300), αντικαθίσταται από έναν εξακύλινδρο 3,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 470 Nm ροπής.

Αλλαγές υπάρχουν και στην κορυφαία έκδοση, Defender Octa, καθώς ο V8 biturbo 4,4 λίτρων μειώνει την ισχύ του από 635 ίππους σε 540 ίππους. Ωστόσο, η μέγιστη ροπή παραμένει στα 750 Nm, ενώ η επιτάχυνση 0-100 km/h εξακολουθεί να ολοκληρώνεται σε 4,4 δευτερόλεπτα.

Αναβαθμίσεις και στις υπόλοιπες εκδόσεις

Οι υπόλοιπες εκδόσεις του Defender δεν αλλάζουν ουσιαστικά, ωστόσο αρκετά από τα νέα σχεδιαστικά στοιχεία της έκδοσης Vertex θα μπορούν να προστεθούν στις X-Dynamic SE, X-Dynamic HSE και V8 μέσω του πακέτου Extended Exterior Pack. Το πακέτο περιλαμβάνει νέους προφυλακτήρες, πίσω αεροτομή, κάλυμμα εφεδρικού τροχού στο χρώμα του αμαξώματος και τέσσερις διαφορετικές επιλογές ζαντών.

Στην έκδοση Defender 110 Trophy Edition, η απόχρωση Keswick Green αντικαθίσταται από το Santorini Black. Παράλληλα, η έκδοση Defender 110 αποκτά μια νέα εξαθέσια διάταξη, με δύο ανεξάρτητα καθίσματα δεύτερης σειράς, τα οποία η Land Rover ονομάζει Captain Chair.

Τι κρατάμε:

Η Land Rover παρουσίασε το νέο Defender Vertex στο Goodwood Festival of Speed

Ανανεωμένη εμφάνιση, τεχνολογία ΑΙ στο εσωτερικό και αναδιάρθρωση της γκάμας κινητήρων

Νέο αποκλειστικό χρώμα Patagonia White Matte Wrap για την έκδοση Vertex

Τα νέα σχεδιαστικά στοιχεία είναι διαθέσιμα και για τις υπόλοιπες εκδόσεις μέσω του Extended Exterior Pack

Πηγή/Φωτογραφίες: Quattroruote.it