Το DENZA Z9GT έρχεται στην Ευρώπη: Με 1.156 ίππους και φόρτιση σε 9 λεπτά

Η DENZA φέρνει στην Ευρώπη το Z9GT, ένα premium shooting brake που συνδυάζει εκλεπτυσμένη σχεδίαση, κορυφαίες επιδόσεις και τεχνολογία αιχμής

Το Z9GT της DENZA, της premium μάρκας του Ομίλου BYD, ξεχωρίζει για το δυναμικό αμάξωμα shooting brake και την προηγμένη πλατφόρμα e3. Προσφέρεται τόσο σε αμιγώς ηλεκτρική (EV) όσο και σε plug-in hybrid έκδοση Super Hybrid DM, δίνοντας στους αγοραστές ευελιξία μεταξύ μηδενικών εκπομπών και μεγάλης αυτονομίας σε μεγάλες αποστάσεις, χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις.

Φόρτιση 10-90% σε 9 λεπτά

Το μοντέλο εισάγει για πρώτη φορά στην Ευρώπη το σύστημα FLASH Charging και τη δεύτερη γενιά της Blade Battery. Η τεχνολογία φόρτισης φτάνει έως 1.500 kW και επιτρέπει φόρτιση από 10% σε 70% σε μόλις 5 λεπτά, από 10% σε 97% σε 9 λεπτά, ενώ ακόμα και σε θερμοκρασίες -30°C η φόρτιση από 20% σε 97% ολοκληρώνεται σε 12 λεπτά. Αυτές οι επιδόσεις υλοποιούν την υπόσχεση «Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3».

Η Stella Li, εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε: «Το Z9GT αντιπροσωπεύει το πραγματικό πνεύμα της DENZA — εκεί όπου η προηγμένη τεχνολογία, η εκλεπτυσμένη σχεδίαση και η συναισθηματική εμπειρία οδήγησης συνδυάζονται αρμονικά. Αποτελεί το ιδανικό μοντέλο για να ηγηθεί της επέκτασης της μάρκας πέρα από την Κίνα, ξεκινώντας από την Ευρώπη. Η υλοποίηση της υπόσχεσης «Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3» θα καταστήσει το Z9GT το μοντέλο που καταρρίπτει τα τελευταία εμπόδια της ηλεκτροκίνησης για τους premium πελάτες».

Η δεύτερη γενιά Blade Battery αυξάνει την ενεργειακή πυκνότητα κατά 5% και βελτιώνει δραστικά την ταχύτητα φόρτισης χάρη σε καινοτομίες όπως το «FlashPass», με τρεις βασικές τεχνολογίες (Flash-Release στην κάθοδο, Flash-Flow στον ηλεκτρολύτη και Flash-Intercalate στην άνοδο). Παράλληλα, η μπαταρία διατηρεί υψηλά επίπεδα ασφάλειας, ενώ η «γήρανση» μειώθηκε κατά 2,5%.

1.156 ίπποι και 0-100 km/h σε 2,7 δευτερόλεπτα

Η πλατφόρμα e3 ενσωματώνει πολλαπλές πρωτοποριακές λύσεις: τρεις ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες, ανεξάρτητη διεύθυνση πίσω τροχών με διπλό ηλεκτροκινητήρα, σύστημα Vehicle Motion Control, κατασκευή Cell-to-Body (CTB) και αερανάρτηση διπλού θαλάμου DiSus-A. Αυξάνει τη στρεπτική ακαμψία κατά 32% και βελτιώνει σημαντικά την προστασία σε συγκρούσεις.

Στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με τρεις ηλεκτροκινητήρες, η συνολική ισχύς φτάνει τους 1.156 ίππους (850 kW), με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 2,7 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 270 km/h. Η μπαταρία των 122,49 kWh προσφέρει αυτονομία έως 600 km (WLTP). Μια πισωκίνητη έκδοση με μεγαλύτερη αυτονομία έως 800 km θα προστεθεί στην υπάρχουσα γκάμα μέχρι το τέλος του 2026.

Η plug-in hybrid Super Hybrid DM έκδοση συνδυάζει τρεις ηλεκτροκινητήρες με έναν turbo βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων και μπαταρία 63,82 kWh. Η συνολική ισχύς ανέρχεται στους 776 ίππους (570 kW), με επιτάχυνση 0-100 km/h σε 3,6 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 260 km/h. Προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 203 km, ενώ με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ η συνολική αυτονομία φτάνει τα 805 km. Διαθέτει επίσης FLASH Charging με τους ίδιους χρόνους.

Το Z9GT ξεχωρίζει και για την ευελιξία του. Το σύστημα ανεξάρτητης διεύθυνσης πίσω τροχών (±5° ή έως 8,5° σε crab-walk) μειώνει τον κύκλο στροφής σε μόλις 5,35 μέτρα, ενώ το Vehicle Motion Control αντιδρά σε χιλιοστά του δευτερολέπτου ακόμα και σε περίπτωση έκρηξης ελαστικού σε υψηλές ταχύτητες.

Κομψότητα και δυναμισμός

Σχεδιαστικά, υπό την καθοδήγηση του Wolfgang Egger, το μοντέλο συνδυάζει κομψότητα και δυναμισμό με καθαρές γραμμές, ενεργά αεροδυναμικά στοιχεία και φωτισμό «welcome carpet». Στο εσωτερικό, η κατασκευή CTB εξασφαλίζει χώρους λιμουζίνας με premium υλικά, καθίσματα με μασάζ, θέρμανση, εξαερισμό και ενεργά πλευρικά στηρίγματα. Το infotainment περιλαμβάνει κεντρική οθόνη 17,3 ιντσών, οθόνες 13,2 ιντσών, head-up display 50 ιντσών και ψηφιακούς καθρέφτες. Το ηχοσύστημα Devialet 20 ηχείων (1.150 W) με Dolby Atmos® προσφέρει εμπειρία «όπερας» μέσα στην καμπίνα.

Η εμπορική διάθεση στην Ευρώπη ξεκινά άμεσα σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, με πρόσθετες αγορές να ακολουθούν. Οι πελάτες θα απολαμβάνουν premium υπηρεσίες, όπως service μέσω app, συντήρηση στο σπίτι ή τη δουλειά και valet. Επιπλέον, προσφέρεται έως 18 μήνες δωρεάν FLASH Charging για όσους παραγγείλουν έγκαιρα.

Με το Z9GT, η DENZA φέρνει στην Ευρώπη μια πρόταση που συνδυάζει ταχύτητα φόρτισης κοντά στον ανεφοδιασμό βενζίνης, εντυπωσιακές επιδόσεις, πολυτελή άνεση και πρακτικότητα, ανοίγοντας νέους δρόμους στην premium ηλεκτροκίνηση.

