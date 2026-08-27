Το διάσημο Honda NSX του Senna πωλείται – Πόσο θα έδινες;

To υπέροχο κόκκινο Honda NSX οδηγούσε ο αείμνηστος Ayrton Senna, με την τιμή του να αναμένεται να ανέβει σε επίπεδα… hypercar

Η πιο διάσημη Honda NSX στον κόσμο βγαίνει σε δημοπρασία. Ο λόγος φυσικά για ένα αυτοκίνητο που ανήκε στον Ayrton Senna, τον Βραζιλιάνο θρύλο που βοήθησε στην ανάπτυξή του. Πρόκειται για ένα NSX του 1991 που χρησιμοποιούσε ο Ayrton Senna στις επισκέψεις του στην Πορτογαλία, το οποίο αναμένεται να πιάσει έως και 1,1 εκατ. δολάρια! (περίπου 943.000 ευρώ)

To NSX που συνδέθηκε με τον Senna

Η ιστορία του συγκεκριμένου αυτοκινήτου έγινε ακόμη πιο ξεχωριστή χάρη σε ορισμένες χαρακτηριστικές στιγμές. Ο Senna φωτογραφήθηκε πίσω από το τιμόνι του συγκεκριμένου NSX καθ’ οδόν προς το Grand Prix Πορτογαλίας του 1991, όπου τερμάτισε στη δεύτερη θέση.

Ακόμη πιο γνωστή είναι, όμως, η εμφάνιση του NSX στο ντοκιμαντέρ Ayrton Senna: Racing Is In My Blood. Σε μία από τις χαρακτηριστικές σκηνές, ο Senna εμφανίζεται να πλένει το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας ένα λάστιχο. Η συγκεκριμένη εικόνα έχει πλέον συνδεθεί άρρηκτα τόσο με τον ίδιο τον οδηγό όσο και με την ιστορία του NSX.

Η σχέση του Senna με το NSX ήταν ιδιαίτερη. Ο Βραζιλιάνος οδηγός της Formula 1 είχε συμβάλει στην εξέλιξη του ιαπωνικού supercar της Honda και, την περίοδο που αγωνιζόταν με τη McLaren-Honda, η εταιρεία του είχε διαθέσει τρία NSX για προσωπική του χρήση. Φυσικά, αξέχαστα στους fans είχαν μείνει και τα πλάνα από τη βόλτα του Senna με ένα NSX-R στη Suzuka, όπου μπορούμε να τον απολαύσουμε να το οδηγεί στα άκρα ανέμελος, φορώντας το… loaferάκι του.

Μετά τον θάνατο του Senna το 1994, το αυτοκίνητο πέρασε στην ιδιοκτησία μιας ιδιωτικής εταιρείας στην Πορτογαλία. Τον Σεπτέμβριο του 1997 αποκτήθηκε από την αντιπροσωπεία της Honda, Nipomotor, και στη συνέχεια πωλήθηκε σε επιχειρηματία.

Το 2013 πέρασε στα χέρια του Robert McFagan, ο οποίος το μετέφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2024 η NSX εμφανίστηκε προς πώληση μέσω του AutoTrader και τελικά αποκτήθηκε από ιδιώτη κάτοικο Ιαπωνίας. Στη συνέχεια επέστρεψε ξανά στη Βρετανία, αυτή τη φορά ενόψει της δημοπρασίας που θα πραγματοποιήσει η RM Sotheby’s στις 31 Οκτωβρίου.

Με V6 και χειροκίνητο κιβώτιο

Παρά την τεράστια συλλεκτική της αξία, μηχανικά το συγκεκριμένο NSX παραμένει ένα χαρακτηριστικό δείγμα του ιαπωνικού supercar της εποχής. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V6 κινητήρας 3,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 271 ίππους και 283 Nm ροπής. Η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου 5 σχέσεων.

Το NSX είχε αποδείξει ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ότι ένα ιαπωνικό sportscar μπορούσε να σταθεί απέναντι στα κορυφαία ευρωπαϊκά μοντέλα της εποχής, συνδυάζοντας επιδόσεις με διαφορετική προσέγγιση στην κατασκευή και την οδηγική συμπεριφορά.

Στην περίπτωση όμως του συγκεκριμένου NSX, η ιπποδύναμη είναι ίσως το λιγότερο σημαντικό στοιχείο. Η σύνδεσή της με τον Ayrton Senna, οι φωτογραφίες και οι στιγμές που έχουν καταγραφεί με τον ίδιο στο αυτοκίνητο, καθώς και η εξαιρετικά περιορισμένη προσφορά αντίστοιχων αυτοκινήτων με τέτοιο ιστορικό, είναι αυτά που αναμένεται να εκτοξεύσουν την τιμή στη δημοπρασία.