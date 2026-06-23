Το δημοφιλές ανταλλακτικό που στοχεύουν οι κλέφτες – Πρέπει να προσέχεις αν έχεις υβριδικό αυτοκίνητο;

Στον κόσμο που ζούμε πρέπει να προσέχεις για να… έχεις: Αυτό είναι το ανταλλακτικό αυτοκινήτου που μοιάζει σα «λαβράκι» στα μάτια των κλεφτών

Ένα φαινόμενο που έφτασε στο αποκορύφωμά του μέσα στην καραντίνα φαίνεται πως γνωρίζει νέα «άνθιση», με τα δεδομένα που προέρχονται από την Αμερική να είναι άκρως ανησυχητικά: ο λόγος για τις κλοπές καταλυτών, οι οποίες είχαν υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά των προηγούμενων ετών.

Ένας λόγος για την μείωση των εν λόγω περιστατικών ήταν η υποχώρηση των τιμών ορισμένων πολύτιμων μετάλλων, ωστόσο, οι εγκληματίες βρήκαν νέο «λαβράκι»: τους καταλύτες υβριδικών.

Τα πιο συχνά «θύματα»

Η έρευνα της CARFAX αποκαλύπτει τα αυτοκίνητα που αποτελούν τα συχνότερα θύματα, τα οποία συνήθως είναι τύπου SUV ή pickup. Ο λόγος είναι πιο απλός απ’ ότι θα νόμιζε κανείς, με τα εν λόγω οχήματα να κάνουν αρκετά πιο εύκολη τη δουλειά των κλεφτών λόγω της αυξημένης απόστασής τους από το έδαφος. Οι κλέφτες δε χρειάζεται να τα «σηκώσουν» χρησιμοποιώντας γρύλλο, αφού κάποιος μπορεί εύκολα να συρθεί από κάτω και να αφαιρέσει τον καταλύτη σε λίγα λεπτά χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Στην κορυφή της λίστας με τα πιο συχνά στοχοποιημένα μοντέλα βρίσκεται το Ford F-150, κάτι που συνδέεται και με τον τεράστιο αριθμό των συγκεκριμένων οχημάτων που κυκλοφορούν στους αμερικανικούς δρόμους. Ακολουθούν τα Hyundai Tucson και Ford Explorer, ενώ στη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης τα Ram 2500, Chevrolet Silverado, Chevrolet Traverse, Ram 3500, Ford EcoSport, Ford Expedition και Chevrolet Trax.

Θέση Μοντέλο 1 Ford F-150 2 Hyundai Tucson 3 Ford Explorer 4 Ram 2500 5 Chevrolet Silverado 6 Chevrolet Traverse 7 Ram 3500 8 Ford EcoSport 9 Ford Expedition 10 Chevrolet Trax

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της CARFAX, περισσότεροι από 137.000 καταλύτες αφαιρέθηκαν από οχήματα σε ολόκληρη τη χώρα μέσα στο 2024. Μάλιστα, οι πρώτοι μήνες του 2025 δείχνουν ότι οι κλοπές αυξήθηκαν σε αρκετές περιοχές.

Γιατί «κυνηγούν» τους καταλύτες υβριδικών;

Οι καταλυτικοί μετατροπείς περιέχουν πολύτιμα μέταλλα όπως πλατίνα, παλλάδιο και ρόδιο, τα οποία μπορούν να αποφέρουν σημαντικά κέρδη στη μαύρη αγορά. Ειδικά η τιμή του ροδίου έχει σημειώσει εντυπωσιακή άνοδο, καθώς μέσα στον τελευταίο χρόνο υπερδιπλασιάστηκε και τον Μάρτιο έφτασε τα 11.000 δολάρια ανά ουγγιά, δηλαδή περίπου 340 ευρώ ανά γραμμάριο.

Αν και απέχει σημαντικά από το ιστορικό υψηλό των περίπου 30.000 δολαρίων ανά ουγγιά που είχε καταγραφεί το 2021, η σημερινή του αξία εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τους επιτήδειους.

Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ένας συμβατικός καταλύτης μπορεί να αποφέρει στους κλέφτες από 25 έως 300 δολάρια, ενώ οι καταλύτες υβριδικών οχημάτων μπορούν να πωληθούν ακόμη και για 1.400 δολάρια, χάρη στη μεγαλύτερη περιεκτικότητά τους σε πολύτιμα μέταλλα.

Το κόστος μπορεί να φτάσει τα 3.000 δολάρια για τον ιδιοκτήτη

Οι συνέπειες για τους ιδιοκτήτες είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Σύμφωνα με τις αρχές, η αντικατάσταση ενός κλεμμένου καταλύτη μπορεί να κοστίσει έως και 3.000 δολάρια, με το οικονομικό βάρος να είναι ακόμη μεγαλύτερο για όσους δε διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Παρότι δεν υπάρχει τρόπος να εξαλειφθεί πλήρως ο κίνδυνος, υπάρχουν ορισμένα μέτρα που μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά: Η στάθμευση σε καλά φωτισμένα σημεία με αυξημένη κίνηση πεζών, η χρήση κλειστού γκαράζ όταν αυτό είναι εφικτό, καθώς και η εγκατάσταση φωτισμού με αισθητήρες κίνησης στον χώρο στάθμευσης μπορούν να δυσκολέψουν το έργο των κλεφτών.

Επιπλέον, στην αγορά διατίθενται ειδικά μεταλλικά προστατευτικά αντικλεπτικά συστήματα για καταλύτες. Οι αρχές προτείνουν επίσης την αύξηση της ευαισθησίας του συναγερμού του οχήματος ώστε να ενεργοποιείται πιο εύκολα σε περίπτωση απόπειρας κλοπής.

Τι κρατάμε:

Δυναμικό «comeback» των περιστατικών κλοπής καταλύτη αποκαλύπτει έρευνα της CARFAX

Περισσότεροι από 137.000 καταλύτες αφαιρέθηκαν από οχήματα στις ΗΠΑ μέσα στο 2024

«Λαβράκι» αποτελούν οι καταλύτες υβριδικών, ενώ τα πιο συχνά θύματα είναι τα SUV και τα Pick-ups

Οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα σοβαρές, αφού η αντικατάσταση καταλύτη μπορεί να κοστίσει έως και 3.000 δολάρια

Πηγή: Carscoops.com