Το δημοφιλές εταιρικό Audi που κάνει 139 km χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης – Έχει και crossover έκδοση

Τα συγκεκριμένα Audi έρχονται με μπαταρία 19,7 kWh, ηλεκτρική αυτονομία έως 139 km (WLTP) και τιμή από 49.980 €.

Δύο από τις καλύτερες προτάσεις της Audi στην ελληνική αγορά είναι τα A3 Sportback TFSI e και A3 allstreet TFSI e, δύο plug-in hybrid εκδόσεις που πατούν στην ίδια τεχνολογία αλλά απευθύνονται σε διαφορετικές ανάγκες. Το Sportback κρατά τον κλασικό «εταιρικό» χαρακτήρα του A3, ενώ το allstreet υιοθετεί μια πιο crossover προσέγγιση, με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και διαφορετική αισθητική στόχευση.

Το βασικό μήνυμα είναι ότι η ηλεκτρική κίνηση γίνεται πρακτικό εργαλείο στην καθημερινότητα για μετακινήσεις στην πόλη με ρεύμα, και για ταξίδια με την ευελιξία του υβριδικού συστήματος.

Έως 139 km αμιγώς ηλεκτρικά (WLTP) – νέα μπαταρία

Στο επίκεντρο των νέων A3 TFSI e βρίσκεται η αναβαθμισμένη μπαταρία υψηλής τάσης, με:

Μεικτή χωρητικότητα 25,7 kWh

Καθαρή χωρητικότητα 19,7 kWh

Με αυτά τα δεδομένα, η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως 139 km (WLTP) (ανάλογα και με διάσταση ελαστικών 17” έως 18”). Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε δυνατότητα κάλυψης μεγάλου μέρους των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς χρήση βενζίνης, αρκεί να υπάρχει τακτική φόρτιση σε AC (οικιακό ή δημόσιο).

Για τη σταθερότητα και τη διάρκεια ζωής του συστήματος, αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται ξεχωριστό κύκλωμα ψύξης για να διατηρείται η μπαταρία στο σωστό θερμοκρασιακό εύρος.

A3 Sportback 45 TFSI e: 272 PS και 400 Nm, αποκλειστικά S line στην Ελλάδα

Η πιο ισχυρή εκδοχή είναι το Audi A3 Sportback 45 TFSI e, που στην ελληνική αγορά διατίθεται αποκλειστικά σε έκδοση S line. Το σύστημα συνδυάζει τον νέο 1.5 TFSI evo2 με ηλεκτροκινητήρα 85 kW, αποδίδοντας συνολικά:

272 PS (200 kW)

400 Nm

0–100 km/h σε 6,3 δευτ.

Η φιλοσοφία εδώ είναι η ισορροπία επιδόσεων και αποδοτικότητας: καθημερινά μπορεί να κινείται ηλεκτρικά, ενώ όταν χρειαστεί ισχύ (π.χ. προσπέραση/εθνική), το θερμικό μέρος του συστήματος δίνει το «βάθος» που περιμένεις από ένα premium PHEV.

Διαβάστε εδώ την αναλυτική δοκιμή

A3 allstreet TFSI e: η crossover εναλλακτική με 204 PS

Το Audi A3 allstreet TFSI e έρχεται ως η πιο «πολυδιάστατη» εκδοχή της ίδιας τεχνολογίας. Για την Ελλάδα αναφέρεται απόδοση:

204 PS

Με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και διαφορετικό στήσιμο προσανατολισμένο στην άνεση/χρηστικότητα, στοχεύει σε όσους θέλουν A3 αλλά με πιο crossover προφίλ, χωρίς να αλλάζουν κατηγορία ή να πηγαίνουν σε κανονικό SUV.

Κατανάλωση και CO₂: τι λένε τα επίσημα στοιχεία WLTP

Στα επίσημα δεδομένα WLTP για τα νέα A3 TFSI e αναφέρεται:

Σταθμισμένη μεικτή κατανάλωση καυσίμου: 1,2 l/100 km

Εκπομπές CO₂: από 28 έως 26 g/km

Επισημαίνεται επίσης ότι ακόμα και με αποφορτισμένη μπαταρία η κατανάλωση παραμένει χαμηλή, κάτι που έχει σημασία για όσους δεν φορτίζουν πάντα όσο ιδανικά θα έπρεπε.

Τιμές στην Ελλάδα: ίδια τιμή και για τα δύο, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας

Οι ενδεικτικές ανώτατες προτεινόμενες λιανικές τιμές (ΑΠΛΤ) στην Ελλάδα διαμορφώνονται ως εξής:

Audi A3 Sportback S line TFSI e S tronic 272 PS: 49.980 € – CO₂ 28 g/km – Τέλη κυκλοφορίας: 0 €

Audi A3 allstreet Progressive TFSI e S tronic 204 PS: 49.980 € – CO₂ 26 g/km – Τέλη κυκλοφορίας: 0 €

Τι κρατάμε;