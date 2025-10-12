Το δημοφιλές SUV της Toyota που η αστυνομία είπε ότι δεν κάνει για περιπολικό

Μπορεί να ήταν νούμερο ένα στον κόσμο σε πωλήσεις πέρσι, αλλά η ζέστη του Κουίνσλαντ μάλλον κάνει… μπλόκο στo δημοφιλές SUV της Toyota.

To Toyota RAV4 κουβαλά τη φήμη ενός εξαιρετικά αξιόπιστου μοντέλου, με το αγοραστικό κοινό να εκτιμά τις αρετές του και να το αποδεικνύει έμπρακτα. Το RAV4 ήταν το παγκόσμιο best-seller το 2024, εκθρονίζοντας το Tesla Model Y με 1.187.000 πωλήσεις έναντι των 1.185.000 του SUV της Tesla.

H ιαπωνική μάρκα επιμένει πως το RAV4 μπορεί να ανταποκριθεί και σε ακραίες καταστάσεις, ωστόσο, η αστυνομία στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας λέει το αντίθετο.

Μάλλον δεν κάνει για «όργανο»

Τον Ιανουάριο, η αστυνομία του Κουίνσλαντ ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να εντάξει 400 Toyota RAV4 στον στόλο της, αντικαθιστώντας τα εκατοντάδες Toyota Camry που χρησιμοποιούν, ωστόσο, το RAV4 μάλλον «δεν κάνει». Αυτό ισχυρίζονται στο Κουίνσλαντ, σύμφωνα με μια αναφορά που διέρρευσε πρόσφατα. Το υβριδικό SUV της Toyota φέρεται πως σχεδόν… έλιωσε κατά τη διάρκεια δοκιμών, με τους δοκιμαστές να λένε πως η μπαταρία του «μπορεί να υπερθερμανθεί κάτω από ακραίες συνθήκες πέδησης και επιτάχυνσης», σύμφωνα με το 7News Brisbane.

«Εάν εμφανιστούν προειδοποιητικές λυχνίες, οι αστυνομικοί θα πρέπει να σταματήσουν την οδήγηση για να επιτρέψουν στο σύστημα να κρυώσει. Σε ακραίες περιπτώσεις το όχημα μπορεί να εισέλθει σε λειτουργία χαλάρωσης» (το λεγόμενο “limp mode”).

Στα πλάνα που προβλήθηκαν από το 7News μπορούμε να δούμε το υβριδικό SUV της Toyota να πιέζεται στα άκρα, με το σύστημα traction control να απενεργοποιείται αυτόματα, έχοντας αρνητική επίδραση στον χειρισμό του.

Μετά το περιστατικό, ένας εκπρόσωπος της Toyota δήλωσε στο CarExpert: «Οι τεχνικές ομάδες της Toyota Australia έχουν επιθεωρήσει τα εν λόγω οχήματα και έχουν διαπιστώσει ότι λειτουργούν όπως έχουν σχεδιαστεί. Σε ακραία σενάρια, όπως η εκπαίδευση οδηγών της αστυνομίας, το όχημα μπορεί να παρέμβει για να προστατεύσει το υβριδικό σύστημα. Όπως σημείωσε η Αστυνομία του Κουίνσλαντ, δεν έχουν υπάρξει περιστατικά αυτού του είδους κατά τη διάρκεια των κανονικών καθηκόντων».

Τι μέλλει γενέσθαι

Αυτή τη στιγμή περίπου 200 Toyota RAV4 επιχειρούν στους δρόμους του Κουίνσλαντ, με τον πρόεδρο της ένωσης αστυνομικών, Shane Prior, να τα κοιτά με… μισό μάτι.

«Σε ποιον κίνδυνο θέτει αυτό τους ανθρώπους μας; Αν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος, αυτά τα αυτοκίνητα απλά δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στο δρόμο. Όλες αυτές οι δοκιμές θα έπρεπε να είχαν γίνει εκ των προτέρων».

Τι κρατάμε:

Μπορεί να έχει τη φήμη του αξιόπιστου, ωστόσο, μάλλον το Toyota RAV4 δεν κάνει για περιπολικό

400 παραδείγματα του κλασσικού SUV της Toyota θα έμπαιναν στον στόλο της αστυνομίας του Κουίνσλαντ, αλλά τελικά μάλλον… δύσκολα

Οι μπαταρίες τους υπερθερμαίνονται στέλνοντάς τα σε limp mode, κάτι όχι και τόσο βολικό για αστυνομικό όχημα

Πηγή: Carscoops.com

