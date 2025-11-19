Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στη δράση JAD Mobile 8. Εντοπίστηκαν 231 κλεμμένα οχήματα στην Ελλάδα και 462 στην Ευρώπη

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην κοινή επιχειρησιακή δράση «Joint Action Day (JAD) Mobile 8», στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προτεραιότητας «Empact», με στόχο την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από 20 έως 31 Οκτωβρίου 2025, με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος ευρύτερης ευρωπαϊκής δράσης υπό τον συντονισμό της FRONTEX σε συνεργασία με τις αρχές της χώρας μας, τις Γερμανικές, Ισπανικές και Πολωνικές αρχές, ενώ στη δράση συμμετείχαν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ισπανία και η Σουηδία. Επίσης, συμμετείχαν τρίτες χώρες, όπως η Αλβανία, το Κόσσοβο, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Ελβετία, καθώς και η EUROPOL και η INTERPOL.

Από ελληνικής πλευράς πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι οχημάτων και ατόμων τόσο στα εξωτερικά σύνορα της χώρας όσο και στο εσωτερικό της και συγκεκριμένα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Φθιώτιδα, Θράκη, Σέρρες, καθώς και σε συνοριακά σημεία διέλευσης (Μέρτζανη, Κρυσταλλοπηγή, Κακαβιά) με στόχο τον εντοπισμό κλεμμένων – παραποιημένων οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής δράσης στην Ευρώπη εντοπίστηκαν συνολικά 462 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα (232 περισσότερα συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή δράση), ενώ ειδικότερα στην Ελλάδα ελέγχθηκαν 6.548 οχήματα (1.263 περισσότερα σε σχέση με πέρσι). Επίσης, εντοπίστηκαν 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα (57 περισσότερα σε σχέση με πέρσι), ενώ συνελήφθησαν 84 παράτυποι μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων και 21 διακινητές και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, συνολικού βάρους 199,56 γραμμαρίων.

Το μοντέρνο ιταλικό B-SUV που παίρνεις με όφελος 6.500 ευρώ – Ποιο είναι;

Λαμπάκι βενζίνης: Πόσα χιλιόμετρα έχω από όταν ανάψει;

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό – Έχουμε ήδη 800 καινούρια λεωφορεία