EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το εντυπωσιακό coupe SUV της Peugeot θα αποκαλύψει τη νέα του γενιά – Δες που

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
to-entyposiako-coupe-suv-tis-peugeot-tha-apokalypsei-ti-nea-tou-genia-des-pou-787181

Το αυτοκίνητο που επιχείρησε τομή, δημιουργώντας μια νέα κατηγορία, θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του ανανεωμένο, φιλοδοξώντας να συνεχίσει την ξεχωριστή πορεία του 

Η Stellantis ετοιμάζεται για μια εντυπωσιακή παρουσία στο 102ο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών (9–18 Ιανουαρίου 2026), καταλαμβάνοντας περίπτερο 5.200 τ.μ. στο Hall 5, με 62 οχήματα από 11 διαφορετικές μάρκες. Από αστικά ηλεκτρικά μέχρι επαγγελματικά και concept cars, ο όμιλος παρουσιάζει το πλήρες φάσμα της σύγχρονης κινητικότητας.

Νέο PEUGEOT 408: Εξέλιξη μιας τολμηρής ιδέας

Η Stellantis επέλεξε το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών για να παρουσιάσει σε παγκόσμια πρεμιέρα το ανανεωμένο PEUGEOT 408, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για συνεχή εξέλιξη της γκάμας της. Το νέο 408 έρχεται να εξελίξει το τολμηρό concept που γνωρίσαμε το 2022, διατηρώντας τον αντισυμβατικό fastback χαρακτήρα του, αλλά ενισχύοντας την τεχνολογική και σχεδιαστική του ταυτότητα. Όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2023, το PEUGEOT 408 αποτέλεσε μια ριζοσπαστική πρόταση, τοποθετημένη ανάμεσα σε sedan και SUV, με έντονο «ανάγλυφο», που υπογράμμιζε το δυναμικό προφίλ. Στη νέα του εκδοχή, αναμένεται η Peugeot να εμβαθύνει αυτή τη φιλοσοφία, προσφέροντας ένα μοντέλο πιο ώριμο, πιο εκλεπτυσμένο και πιο premium.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τους κινητήρες και τα συστήματα κίνησης, με την Peugeot να έχει «διαρρεύσει» την πληροφορία για μια μεγάλη αναβάθμιση στο τεχνολογικό προφίλ του αυτοκινήτου, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες και στοιχεία για αυτή την πρόθεση. Εν αναμονή λοιπόν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δεν είναι όμως μόνο το νέο 408 που θα αποκαλυφθεί στο σαλόνι:

Νέο Opel Astra: 90 χρόνια ιστορίας, σύγχρονη ταυτότητα

Δεύτερη παγκόσμια πρεμιέρα για τη Stellantis θα αποτελέσει το ανανεωμένο Opel Astra, ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της κατηγορίας C. Πιο «καθαρό» σχεδιαστικά και τεχνολογικά αναβαθμισμένο, το νέο Astra υιοθετεί πιο έντονα το χαρακτηριστικό σχεδιαστικό στοιχείο Opel Vizor στη μάσκα, ενισχύοντας τον δυναμικό και μοντέρνο χαρακτήρα του. Παραμένει πρακτικό και οδηγοκεντρικό, με εξοπλισμό που συναντάται συνήθως σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

Ευρωπαϊκές πρεμιέρες με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση και την πρακτικότητα

Leapmotor B03X

Το Leapmotor B03X κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο ως ένα 100% ηλεκτρικό urban crossover, συνδυάζοντας προηγμένη έξυπνη τεχνολογία, ευέλικτους χώρους και σχεδίαση που ισορροπεί ανάμεσα σε crossover αισθητική και αστική ευχρηστία.

Fiat QUBO L

Το νέο Fiat QUBO L επιστρέφει ως ένα πολυμορφικό οικογενειακό όχημα, με έμφαση στη χωροταξία και την ευελιξία. Διατίθεται και σε 7θέσια έκδοση, αλλά και με πετρελαιοκινητήρα, απευθυνόμενο σε οικογένειες που αναζητούν πρακτικές λύσεις χωρίς να θυσιάζουν τη λειτουργικότητα.

Fiat Professional TRIS

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το Fiat Professional TRIS, το πρώτο τρίτροχο όχημα στην ιστορία της FIAT. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό όχημα σχεδιασμένο για αστικές μεταφορές και διανομή, ανταποκρινόμενο στις αυξανόμενες ανάγκες της σημερινής πραγματικότητας.

Concept cars: Το μέλλον σε δύο διαφορετικές φιλοσοφίες

Citroën ELO

Το Citroën ELO επαναπροσδιορίζει την έννοια του εσωτερικού χώρου. Με μήκος μόλις 4,10 μ., αλλά δυνατότητα φιλοξενίας έως έξι επιβατών, αποτελεί ένα «εργαστήριο ιδεών» και παράλληλα ένα τόπο συνάντησης και διασκέδασης των νέων. Πλήρως ηλεκτρικό, με modular εσωτερικό, το concept σχεδιάστηκε για μετακίνηση, χαλάρωση, εργασία και leisure, δείχνοντας το πως φαντάζεται το μέλλον η γαλλική εταιρεία.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Στον αντίποδα, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ενσαρκώνει την απόλυτη απόδοση: 588 kW (800 ίπποι), 800 Nm ροπής, 0–100 km/h σε 2’’ και τελική 320 km/h. Με τετρακίνηση και ακραία αεροδυναμική, το concept είναι διαθέσιμο και ψηφιακά στο Gran Turismo 7, προσφέροντας εμπειρία καθαρής αδρεναλίνης.

Δυναμικές παρουσίες από όλο το portfolio της Stellantis

  • Alfa Romeo: ειδική preview παρουσίαση και πρώτη εμφάνιση του νέου Tonale στο Βέλγιο

  • DS Automobiles: DS N°4 & DS N°8, φόρος τιμής στη DS PERFORMANCE και παρουσία του DS E-TENSE FE25

  • Jeep: πρεμιέρα Avenger Black Edition, παγκόσμιο  ντεμπούτο του Compass 4xe και ευρωπαϊκή παρουσία Wagoneer S

  • Lancia: πρώτη δημόσι έκθεση του Ypsilon HF Integrale WRC2, σύμβολο της αγωνιστικής αναγέννηση της θρυλικής εταιρείας

  • Maserati: MCPURA Cielo, GranCabrio, Grecale Folgore 100% electric και Grecale Lumina Blu για την Benelux

Car of the Year & ηγετική παρουσία

Το Σαλόνι Βρυξελλών φιλοξενεί και την απονομή του Car of the Year 2026, με τη Stellantis να συμμετέχει με δύο φιναλίστ:
Citroën C5 Aircross και Fiat Grande Panda.

Την αποστολή της Stellantis θα ηγηθεί ο Emanuele Cappellano, νέος COO Enlarged Europe, στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του, πλαισιωμένος από 8 συνεντεύξεις Τύπου των brands του ομίλου.

Tags
#Peugeot#Peugeot 408#Stellantis
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
