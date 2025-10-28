Το εντυπωσιακό μικρό SUV της Hyundai που ζηλεύει η ελληνική αγορά

Πρόκειται για ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Hyundai, το οποίο προσφέρει σχεδόν παντού εκτός από την… Ευρώπη

Το Hyundai Venue ανανεώνεται στους τομείς του στυλ και της τεχνολογίας, υιοθετώντας ένα πιο τετραγωνισμένο look, περισσότερες οθόνες στο εσωτερικό, αλλά διατηρώντας τις ίδιες επιλογές κινητήρα. Το εν λόγω μοντέλο είναι από τα best-seller της Hyundai, με την εταιρεία να το προσφέρει σχεδόν σε όλον τον κόσμο, αλλά όχι στην Ευρώπη. Εκεί, στη θέση του υπάρχει το Bayon.

Σχεδιαστικές αλλαγές

Έξι χρόνια μετά το ντεμπούτο του μοντέλου, το SUV της Hyundai υιοθετεί ένα αρκετά διαφορετικό παρουσιαστικό, θυμίζοντας περισσότερο μοντέλα όπως το Exter, αφήνοντας πίσω τις πιο σπορ σχεδιαστικές του ρίζες. Στο μπροστινό του μέρος διαθέτει πια νέα φώτα ημέρας και νέους LED προβολείς και μια μπάρα φωτισμού που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του προφυλακτήρα.

Οι αναλογίες του Venue έχουν επίσης αλλάξει, με το νέο μοντέλο να είναι κατά 48 χλστ. ψηλότερο και κατά 30 χλστ. φαρδύτερο από τον προκάτοχό του, ενώ το μεταξόνιο έχει επεκταθεί κι αυτό κατά 20 χλστ. Το μόνο που μένει απαράλλακτο είναι το μήκος, το οποίο διατηρείται στα 3.995 χλστ. στην έκδοσή του για την αγορά της Ινδίας.

Εσωτερικό

Στο εσωτερικό του νέου Hyundai Venue κυριαρχεί το νέο κυρτό display, το οποίο αποτελείται από δύο οθόνες 12,3 ιντσών, οι οποίες τοποθετούνται σε ένα ανασχεδιασμένο ταμπλό με πιο μοντέρνα σχεδίαση. Η κεντρική κονσόλα διατηρεί τα φυσικά κουμπιά για το σύστημα κλιματισμού, ενώ το τιμόνι είναι επίσης νέο, θυμίζοντας αρκετά το αντίστοιχο του Ioniq 5.

To εσωτερικό είναι σε χρώματα Dark Navy και Dove Grey, με τις δερμάτινες ταπετσαρίες στα καθίσματα και τον ατμοσφαιρικό φωτισμό, Moon White, να ολοκληρώνουν το μοντέρνο παρουσιαστικό του. Όσον αφορά την πρακτικότητα, η Hyundai λέει πως η νέα γενιά προσφέρει περισσότερο χώρο για τα πόδια, χάρη στο μακρύτερο μεταξόνιο και τις αναδιπλούμενες πλάτες των καθισμάτων.

Οι ίδιοι κινητήρες

Παρά τις αρκετές αλλαγές σε εξωτερικό και εσωτερικό, η γκάμα κινητήρων του Venue παραμένει αμετάβλητη. Στην Ινδία, για το μικρό SUV της Hyundai υπάρχουν τρεις επιλογές κινητήρα: ο βασικός ατμοσφαιρικός κινητήρας 1,2 λίτρων με απόδοση 82 ίππων, ο turbo κινητήρας 1,0 λίτρων με 118 ίππους και ο turbodiesel 1,5 λίτρων με απόδοση 114 ίππων.

Το νέο Venue προσφέρεται σε χειροκίνητες, αυτόματες, με μετατροπέα ροπής ή CVT εκδόσεις, όλες με κίνηση στους μπροστά τροχούς. Οι τιμές για το νέο μικρό SUV της Hyundai θα αποκαλυφθούν στις 4 Νοεμβρίου.

Τι κρατάμε:

Η Hyundai αποκάλυψε το νέο Venue, ένα μικρό SUV για όλους εκτός της… Ευρώπης

Στη δεύτερή του γενιά, το Venue γίνεται πιο πρακτικό και πιο μοντέρνο, διατηρώντας ωστόσο την ίδια γκάμα κινητήρων

Οι τιμές για τις τρείς εκδόσεις του Venue στην Ινδία θα αποκαλυφθούν στις 4 Νοεμβρίου

