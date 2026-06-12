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Το εντυπωσιακό NIO House στην Ελλάδα άνοιξε τις πόρτες του στην Κηφισιά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12.06.2026
Τρύφωνας Αλεξόπουλος
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Η NIO έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ελληνική αγορά, εγκαινιάζοντας το πρώτο NIO House στη χώρα μας.

Το νέο σημείο αναφοράς της κινεζικής premium μάρκας ηλεκτρικών αυτοκινήτων βρίσκεται στο Athens 14 στην Κηφισιά και φιλοδοξεί να αποτελέσει κάτι πολύ περισσότερο από έναν εκθεσιακό χώρο αυτοκινήτων.

Το Quattroruote βρέθηκε στα επίσημα εγκαίνια του NIO House Athens, τα οποία πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της 11ης Ιουνίου, παρουσία στελεχών της εταιρείας, εκπροσώπων των Μέσων Ενημέρωσης, content creators, συνεργατών της μάρκας και προσωπικοτήτων από τον επιχειρηματικό και πολιτιστικό χώρο. Η παρουσία της NIO στην Ελλάδα πραγματοποιείται μέσω του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ο οποίος έχει αναλάβει την αποκλειστική εκπροσώπηση της μάρκας. Το νέο NIO House ακολουθεί τη φιλοσοφία που έχει καθιερώσει η εταιρεία σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού, συνδυάζοντας την ηλεκτροκίνηση με την τεχνολογία, τον σχεδιασμό, τον πολιτισμό και τη δημιουργία μιας κοινότητας χρηστών γύρω από το brand.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους χώρους του NIO House Athens, αλλά και τα μοντέλα που συνθέτουν την ελληνική γκάμα της μάρκας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το EL6, το μεσαίο premium SUV που συνδυάζει υψηλή τεχνολογία, άνεση και επιδόσεις, το δυναμικό ET5 sedan, καθώς και το ET5 Touring, που δίνει μια διαφορετική διάσταση στην κατηγορία των ηλεκτρικών station wagon. Παράλληλα, το νέο firefly αποτελεί τη μικρότερη πρόταση της εταιρείας, εστιάζοντας στην αστική μετακίνηση, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα και την τεχνολογία.

Η επιλογή του Athens 14 μόνο τυχαία δεν είναι. Πρόκειται για έναν χώρο με έντονο πολιτιστικό αποτύπωμα, ο οποίος φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια εκθέσεις, καλλιτεχνικές δράσεις και δημιουργικές πρωτοβουλίες. Η NIO θεωρεί ότι η σύνδεση της τεχνολογίας με την τέχνη και τη δημιουργικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της και για αυτό επέλεξε να στεγάσει το πρώτο της ελληνικό NIO House σε ένα περιβάλλον που εκφράζει αυτές ακριβώς τις αξίες.

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Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Πάρης Κυριακόπουλος, χαρακτήρισε το NIO House Athens ως την απαρχή μιας νέας εποχής για την κινητικότητα στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας πως η φιλοσοφία της NIO ταυτίζεται με το όραμα του Ομίλου για βιώσιμη κινητικότητα χωρίς περιορισμούς. Από την πλευρά της NIO, ο Chris Chen, Vice President Global Business της εταιρείας, τόνισε ότι η Ευρώπη αποτελεί βασικό πυλώνα της παγκόσμιας στρατηγικής της μάρκας, επισημαίνοντας ότι το σημαντικότερο στοιχείο για τη NIO δεν είναι απλώς η παρουσία σε νέες αγορές, αλλά η δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων με τους χρήστες και η ανάπτυξη μιας κοινότητας γύρω από το brand.

Το NIO House Athens φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας πολυχώρος εμπειριών και όχι απλώς ως ένα showroom. Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν τα μοντέλα της εταιρείας, να ενημερωθούν για τις τεχνολογίες της, να προγραμματίσουν test drive και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που θα συνδέουν την ηλεκτροκίνηση με τον πολιτισμό, την καινοτομία και τη σύγχρονη αστική ζωή. Με το άνοιγμα του πρώτου NIO House στην Ελλάδα, η κινεζική μάρκα δείχνει ξεκάθαρα ότι βλέπει τη χώρα μας ως μια αγορά με προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ αποκτά ένα ισχυρό εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη της NIO, σε μια περίοδο όπου η ηλεκτροκίνηση διεκδικεί ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

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Tags
#NIO#αντιπροσωπεία αυτοκινήτων#μοτοδυναμική
Τρύφωνας Αλεξόπουλος

Τρύφωνας Αλεξόπουλος

Όλα ξεκίνησαν από μια φωτογραφία: ο πατέρας του με μια Porsche 928 στην Αγγλία. Από τότε, αντί για παιχνίδια ζητούσε βόλτες με αυτοκίνητο, μοντέλα σε 1:18 κλίμακα και έκανε car spotting πριν καν μάθει καλά-καλά ορθογραφία. Φοίτησε στη σχολή Βιομηχανικού Σχεδιασμού και το 2019 η «φαγούρα» με τα άλογα τον έφερε στη δημοσιογραφία του αυτοκινήτου. Έστησε site αυτοκινήτου από το μηδέν και δούλεψε σε εφημερίδες, ανεβάζοντας παράλληλα reviews στο YouTube. Σήμερα είναι υπεύθυνος για το Quattroruote στην Ελλάδα, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Το «καλό, αλλά με ένα πρόγραμμα θα γινόταν καλύτερο» είναι το motto του και ισχύει από αυτοκίνητα μέχρι μιξεράκια για φραπέ. Όνειρό του; Ένα GT-R R35, BMW M4 ή... 911 Turbo S, αρκεί να έχει στροφές γιατί στις ευθείες βαριέται.
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