Το εργοστάσιο που έφτιαξε 1.000.000 αυτοκίνητα σε λιγότερο από 14 μήνες – Πού βρίσκεται;

Από την έναρξη παραγωγής του, το 2019, απ’ το συγκεκριμένο εργοστάσιο έχουν βγει περισσότερα από 4.000.000 αυτοκίνητα

Ο λόγος για το Gigafactory της Tesla στη Σαγκάη, με την εταιρεία να γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο στις 8 Δεκεμβρίου, σπάζοντας το φράγμα των 4.000.000 αυτοκινήτων από τα εγκαίνιά του, στις 7 Ιανουαρίου του 2019.

Το αυτοκίνητο υπ’ αριθμόν 4.000.000 ήταν ένα Tesla Model Y σε απόχρωση Starlight Gold.

Το πιο σημαντικό εργοστάσιο της Tesla

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Tesla, «Από 3 εκατομμύρια σε 4 εκατομμύρια οχήματα σε λιγότερο από 14 μήνες. Τα τελευταία 6 χρόνια, το Shanghai Gigafactory έχει συμβάλει σχεδόν στο ήμισυ των παγκόσμιων παραδόσεων ηλεκτρικών οχημάτων της Tesla». Αυτό το εντυπωσιακό επίτευγμα φυσικά εδραιώνει το εργοστάσιο της αμερικάνικης μάρκας στη Σαγκάη ως ίσως το πιο σημαντικό στο παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής της Tesla.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα με τα ορόσημα παραγωγής του εργοστασίου:

Έναρξη παραγωγής: 7 Ιανουαρίου 2019

1 εκατομμύριο αυτοκίνητα: 15 Αυγούστου 2022 (1.316 ημέρες από την έναρξη)

2 εκατομμύρια αυτοκίνητα: 6 Σεπτεμβρίου 2023 (387 ημέρες μετά το 1 εκατ.)

3 εκατομμύρια αυτοκίνητα: 24 Οκτωβρίου 2024 (414 ημέρες μετά τα 2 εκατ.)

4 εκατομμύρια αυτοκίνητα: 8 Δεκεμβρίου 2025 (411 ημέρες μετά τα 3 εκατ.)

Ταχύτητα παραγωγής με υπογραφή Tesla

Η μικρή αύξηση του χρόνου μεταξύ των ορόσημων των 3 εκατομμυρίων και των 4 εκατομμυρίων – περίπου 410 ημέρες σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα των 387 ημερών – υποδηλώνει μια μικρή επιβράδυνση του ρυθμού παραγωγής. Όταν το εργοστάσιο κατασκεύασε το πρώτο αυτοκίνητο, τον Δεκέμβριο του 2019, επέδειξε αυτό που έγινε γνωστό ως «ταχύτητα Tesla» με τα οχήματα να φτάνουν από το μηδέν μέχρι την παράδοση, όλα μέσα στο ίδιο έτος.

Το εργοστάσιο στη Σαγκάη χρειάστηκε πάνω από 30 μήνες για να φτάσει το ένα εκατομμύριο οχήματα και στη συνέχεια η παραγωγή επιταχύνθηκε δραματικά για να παράγει το δεύτερο εκατομμύριο σε λιγότερο από 13 μήνες.

Ενώ η μικρή επιβράδυνση της παραγωγής μπορεί να αντανακλά αλλαγές στην αγορά ή προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, το Shanghai Gigafactory παραμένει το πιο παραγωγικό εργοστάσιο της Tesla παγκοσμίως και ακρογωνιαίος λίθος της παραγωγικής στρατηγικής της εταιρείας.

