Το ευρωπαϊκό υβριδικό SUV με αυτονομία 1.000 χλμ. και μηδενικά τέλη – Το παίρνεις με 31.900 ευρώ

Το μοντέλο συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, premium χαρακτήρα και υψηλή αισθητική, με τιμή εκκίνησης 31.900€.

Η Peugeot ενισχύει την παρουσία της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των C-SUV, φέροντας νέες υβριδικές εκδόσεις του 3008 στην ελληνική αγορά. Το 3008 είναι ήδη ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα μοντέλα της κατηγορίας του, έχοντας χτίσει τη φήμη του γύρω από τον ξεχωριστό σχεδιασμό, την ποιότητα κατασκευής και την ολοκληρωμένη οδηγική εμπειρία που προσφέρει.

Στη νέα υβριδική του εκδοχή, διατηρεί όλα αυτά τα στοιχεία και τα εμπλουτίζει με ακόμη μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Σχεδίαση με έντονη προσωπικότητα

Η νέα γενιά υιοθετεί τη φιλοσοφία ενός σύγχρονου Fastback SUV, συνδυάζοντας τη δυναμική παρουσία ενός SUV με κομψές, αεροδυναμικές γραμμές τύπου coupe. Οι χαρακτηριστικές φωτιστικές υπογραφές εμπρός και πίσω, οι έντονες επιφάνειες και οι ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών διαμορφώνουν ένα σύνολο που ισορροπεί ανάμεσα στο σπορτίφ και το εκλεπτυσμένο.

Στο εσωτερικό, η εμπειρία παραμένει ξεκάθαρα οδηγοκεντρική. Η φιλοσοφία του Peugeot i-Cockpit εξελίσσεται περαιτέρω, με το αιωρούμενο Panoramic Display να διαθέτει όλες τις βασικές λειτουργίες πληροφόρησης και συνδεσιμότητας. Υποστηρίζεται ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto, ενώ ο διακριτικός LED φωτισμός, η ποιοτική υφή των υλικών και η προσεγμένη συναρμογή δημιουργούν μια premium αίσθηση.

Υβριδική τεχνολογία 145 ίππων

Οι υβριδικές εκδόσεις εξοπλίζονται με κινητήριο σύνολο απόδοσης 145 ίππων, το οποίο συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Το εν λόγω σύνολο έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει ισορροπία ανάμεσα στις επιδόσεις και την οικονομία καυσίμου, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη.

Το 3008 μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για περισσότερο από το 50% του χρόνου στις αστικές μετακινήσεις, μειώνοντας την κατανάλωση έως και 20% σε σύγκριση με αντίστοιχους συμβατικούς κινητήρες. Σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, η μέση κατανάλωση διαμορφώνεται στα 5,5 lt/100 km, με συνολική αυτονομία που φτάνει τα 1.000 km (ρεζερβουάρ 55 λίτρων).

Οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται στα 120 gr/km, εξασφαλίζοντας πλήρη απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας.

Έκδοση STYLE με πλούσιο εξοπλισμό

Η ανανεωμένη γκάμα ξεκινά από τη νέα έκδοση STYLE, που καθιστά το 3008 πιο προσιτό από ποτέ, χωρίς εκπτώσεις στη σχεδίαση ή στον εξοπλισμό. Με προωθητική τιμή 31.900€, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών με ελαστικά 225/55

Φιμέ κρύσταλλα

Προβολείς LED με αυτόματη λειτουργία

Αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες με φωτισμό προσέγγισης

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί

Κάμερα οπισθοπορείας 180° με πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος

Peugeot Panoramic Display με δύο έγχρωμες οθόνες HD 10 ιντσών

Ασύρματη λειτουργία Mirror Screen (Apple CarPlay & Android Auto)

Καθίσματα με συνδυασμό τεχνητού δέρματος και υφάσματος

Αυτόματο διζωνικό κλιματισμό

Αναβαθμίσεις στις εκδόσεις Allure και GT

Παράλληλα, οι εκδόσεις Allure και GT ενισχύονται σημαντικά σε εξοπλισμό, χωρίς επιβάρυνση στην τιμή τους. Στόχος είναι η διάθεση ακόμη πιο ολοκληρωμένων προτάσεων, διατηρώντας τον premium χαρακτήρα και την έμφαση στην τεχνολογία.

Η έκδοση ALLURE, ειδικότερα, εμπλουτίζεται με συστήματα όπως:

Vision Park 360 (κάμερες 360°)

Adaptive Cruise Control Stop & Go

Blind Spot Detection

Rear Cross Traffic Alert

Με τις νέες υβριδικές εκδόσεις, το Peugeot 3008 συνεχίζει να αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία C-SUV, συνδυάζοντας σχεδίαση, τεχνολογία και αποδοτικότητα σε ένα πακέτο με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.

