EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το φανάρι που 1 στους 4 περνάει με κόκκινο – Πού είναι και γιατί;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 15.10.2025
Autotypos Team
to-fanari-pou-1-stous-4-pernaei-me-kokkino-pou-einai-kai-giati-779240

Ένα νέου τύπου φανάρι με πέντε αντί για τρεις διαφορετικές ενδείξεις βάζει… δύσκολα στους οδηγούς, με πολλούς να περνάνε με κόκκινο.

Μπορεί οι δρόμοι, οι πινακίδες, τα αυτοκίνητα, αλλά και οι νόμοι να αλλάζουν, ωστόσο, κάποια πράγματα μένουν σταθερά: για παράδειγμα τα φανάρια. Όλοι έχουμε συνηθίσει τα «παραδοσιακά» φανάρια με τρεις ενδείξεις (πράσινο, κόκκινο και πορτοκαλί), ωστόσο, στη Μασαχουσέτη έχουν τοποθετηθεί νέου είδους φανάρια με πέντε ενδείξεις, τα οποία εξελίσσονται σε… «άλυτος γρίφος» για τους οδηγούς της πολιτείας των ΗΠΑ.

Πολύ μπέρδεμα

Πρόκειται για τα νέα «υβριδικά φανάρια» για την ασφαλή διέλευση πεζών, τα οποία τοποθετούνται σε σημεία που υπάρχουν διαβάσεις. Κι ενώ η ασφάλεια των πεζών έχει εξελιχθεί σε μεγάλο «αγκάθι» στην Αμερική, τα συγκεκριμένα φανάρια φαίνεται πως κάνουν ακόμα χειρότερη την κατάσταση, αφού πολλοί είναι οι οδηγοί που δεν καταλαβαίνουν τις ενδείξεις τους.

Τα νέα φανάρια, αντί να ανάβουν απλά κόκκινο, κίτρινο ή πράσινο, έχουν 5 διαφορετικές ενδείξεις:

  • Κίτρινο 
  • Κίτρινο που αναβοσβήνει
  • Κόκκινο
  • Κόκκινο που αναβοσβήνει
  • και… Off (αντί για πράσινο)

Κι ενώ όλοι οι οδηγοί γνωρίζουν το τι σημαίνει το κάθε χρώμα, πολλοί φαίνεται πως αδυνατούν να… αποκωδικοποιήσουν τις ενδείξεις, με έναν στους τέσσερις οδηγούς να περνούν με κόκκινο, σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης. Όταν μιλάμε για κόκκινο που αναβοσβήνει δε, το ποσοστό εκτοξεύεται από το περίπου 25% στο 65%!

Αντίθετα, το 19% σταματά σε κίτρινο που αναβοσβήνει, το 30% σε κίτρινο, ενώ το 9% των οδηγών σταματούν τα οχήματά τους ενώ το φανάρι… δεν είναι καν αναμμένο, δείχνοντας πόσο πολύ μπερδεύουν τον κόσμο.

Τι κρατάμε:

  • Τεράστιο μπέρδεμα έχουν δημιουργήσει τα νέα «υβριδικά φανάρια» στη Μασαχουσέτη
  • Στόχος τους είναι να κάνουν τον δρόμο ασφαλέστερο για τους πεζούς, αλλά πολλοί οδηγοί δεν καταλαβαίνουν τις ενδείξεις τους
  • Περίπου ένας στους τέσσερις περνάνε με κόκκινο, ενώ άλλοι σταματούν χωρίς να χρειάζεται

Πηγή: Carscoops.com

