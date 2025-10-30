Το φανάρι που χρειάστηκε 2 εκατ. ευρώ και 10 μήνες για να ενεργοποιηθεί

To να τοποθετήσεις ένα νέο φανάρι είναι δουλειά ημερών, όμως το συγκεκριμένο έπρεπε να περάσει από τα… 40 κύματα της γραφειοκρατίας

Ένα φανάρι ζήταγαν για αρκετό καιρό οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες στην πόλη του Fresno στην Καλιφόρνια και πιθανότατα νόμιζαν πως η κατασκευή του θα πάρει εβδομάδες, ίσως και μήνες. Ωστόσο, το έργο πήρα τελικά σχεδόν… έναν χρόνο να ολοκληρωθεί, αφού η τοποθεσία του αύξησε κατακόρυφα την πολυπλοκότητα της κατάστασης.

Η τοποθεσία που επιλέχθηκε για το φανάρι ήταν στα όρια της πόλης του Fresno, κάτι που σήμαινε πως πόλη και πολιτεία έπρεπε να συνεννοηθούν: καλή τύχη…

Δέκα μήνες και 2,4 εκατ. δολάρια

Όλα ξεκίνησαν το 2018, όταν κατατέθηκαν τα πρώτα σχέδια για ένα νέο φανάρι στη διασταύρωση των οδών Fowler και Olive στην κομητεία Fresno. Πίσω από την ιδέα βρισκόταν η κομητεία, αλλά επειδή το φανάρι ήταν στα όρια της πόλης του Fresno, αυτό σήμαινε πως χρειαζόταν η έγκριση της τοπικής αυτοδιοίκησης για να ανάψει το… «πράσινο φως», κυριολεκτικά. Το νέο φανάρι έπρεπε να πληροί τις προδιαγραφές της πόλης, κάτι που σήμαινε πως δυστυχώς οι δύο κυβερνητικές οντότητες έπρεπε να συνεργαστούν.

Τελικά, το νέο φανάρι τοποθετήθηκε, αλλά χρειάστηκε να περάσουν περίπου 10 μήνες μέχρι να ανάψει για πρώτη φορά. Αναφορικά, ένα άλλο φανάρι που βρίσκεται μόλις λίγα χλμ. μακριά πήρε 3 μήνες για να αρχίσει να λειτουργεί, αφού το έργο ήταν εξ ολοκλήρου εντός των ορίων της πόλης.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ

Το νέο φανάρι επιτέλους άρχισε να δουλεύει, με κατοίκους και τοπικούς επιχειρηματίες να λένε πως η διαφορά είναι «νύχτα-μέρα». Ο Hank Bocchini Jr., του οποίου η οικογένεια είναι ιδιοκτήτης ενός γηπέδου γκολφ της περιοχής, είπε πως η διέλευση από τη συγκεκριμένη διασταύρωση είχε γίνει καθημερινό στοίχημα: «Υπήρχαν στιγμές που δεν μπορούσαμε καν να φύγουμε. Τώρα, η κυκλοφορία κυλάει πιο ομαλά».

Τα λεγόμενα του Bocchini επιβεβαιώνονται από πρόσφατες έρευνες. Σε μια έκθεση του Streets Are For Everyone διαβάζουμε πως, από το 2021 μέχρι το 2023, οι παραβάσεις σε διασταυρώσεις της κομητείας Fresno οδήγησαν σε συνολικά 55 θανάτους και 153 σοβαρούς τραυματισμούς, κάτι που σημαίνει πως περίπου 18 άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους τον χρόνο, με άλλους 51 να τραυματίζονται σοβαρά.

Τι κρατάμε:

Πιθανότατα το ακριβότερο φανάρι του… κόσμου τοποθετήθηκε στο Fresno

Αυτό κόστισε 2,4 εκατ. δολάρια, ενώ πήρε περίπου 10 μήνες μέχρι να ανάψει

Το φανάρι τελικά ξεκίνησε να λειτουργεί, με τους ντόπιους να λένε πως η διαφορά είναι «μέρα-νύχτα»

