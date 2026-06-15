Η Fiat ετοιμάζεται να αναβιώσει ένα αγαπημένο μοντέλο, όμως το νέο Grande Panda δεν θα ακολουθήσει την τετρακίνητη πεπατημένη…

Η επιστροφή του Panda 4×4 αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις στη γκάμα της Fiat. Αν και η ιταλική εταιρεία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα την παραγωγή της νέας έκδοσης, το πρωτότυπο που παρουσιάστηκε τους τελευταίους μήνες δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της μάρκας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το Grande Panda 4×4 θα μπορούσε να φτάσει στην αγορά μεταξύ 2026 και 2027.

Μόνο που υπάρχει ένας αστερίσκος σε ότι αφορά στην τετρακίνηση του.

Σύγχρονη ερμηνεία ενός θρύλου

Το νέο Grande Panda αντλεί έμπνευση από το θρυλικό Panda του 1980, διατηρώντας τις χαρακτηριστικές τετραγωνισμένες γραμμές αλλά σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή και με στοιχεία που αμβλύνουν τον ξεκάθαρα «utility» χαρακτήρα εκείνου του μοντέλου. Ωστόσο η έκδοση 4×4 πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, υιοθετώντας σχεδιαστικά στοιχεία που παραπέμπουν σε πιο σκληροτράχηλη χρήση.

Το πρωτότυπο ξεχωρίζει με σκούρο μπορντό χρώμα αμαξώματος, λευκές ατσάλινες ζάντες και λεπτομέρειες στους καθρέφτες και στο αμάξωμα. Πρόκειται για μια σαφή αναφορά στα κλασικά Panda 4×4 που για δεκαετίες κατέκτησαν βουνά, χωριά και δύσβατες περιοχές σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας προσιτή τετρακίνηση «για τον λαό».

Τετρακίνηση χωρίς κεντρικό άξονα

Το σημαντικότερο νέο όμως αφορά την ίδια την τετρακίνηση. Το Grande Panda βασίζεται στη νέα πλατφόρμα Smart Car του ομίλου Stellantis, η οποία υποστηρίζει θερμικά, υβριδικά και ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, αλλά δεν έχει σχεδιαστεί για παραδοσιακή μηχανική τετρακίνηση.

Η λύση που εξετάζει η Fiat είναι η προσθήκη ενός δεύτερου ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα. Έτσι, ο εμπρός άξονας θα κινείται από το υβριδικό σύστημα των 110 ίππων, ενώ ένας ηλεκτροκινητήρας θα αναλαμβάνει την κίνηση των πίσω τροχών όταν απαιτείται περισσότερη πρόσφυση. Όλα θα ελέγχονται ηλεκτρονικά, χωρίς διαφορικά και άξονες μετάδοσης, όπως συνέβαινε στις παλαιότερες γενιές.

Πρόκειται για μια τεχνολογία που ήδη χρησιμοποιείται σε μοντέλα όπως τα Jeep Avenger 4xe και Alfa Romeo Junior Q4, αν και δεν είναι βέβαιο ότι η Fiat θα χρησιμοποιήσει ακριβώς το ίδιο σύστημα.

Πιο ψηλό και πιο «περιπετειώδες»

Σε σχέση με το «συμβατικό» Grande Panda, η τετρακίνητη έκδοση θα διαθέτει αυξημένη απόσταση από το έδαφος, προστατευτικά πλαστικά περιμετρικά του αμαξώματος και ποδιές προστασίας στο κάτω μέρος.

Το πρωτότυπο φέρει επίσης σχάρα οροφής με ενσωματωμένο φωτισμό LED, αν και αυτό το στοιχείο θεωρείται περισσότερο σχεδιαστική άσκηση παρά χαρακτηριστικό που θα περάσει στην παραγωγή. Αντίθετα, οι μικροί τετραγωνισμένοι προβολείς ομίχλης στο εμπρός μέρος θεωρείται πιθανό να διατηρηθούν.

Προσιτή τετρακίνηση

Αν τελικά πάρει το πράσινο φως για παραγωγή, το Grande Panda 4×4 αναμένεται να τοποθετηθεί στην αγορά ως μία από τις πιο προσιτές τετρακίνητες προτάσεις της Ευρώπης. Με το υβριδικό Grande Panda να ξεκινά λόγο πάνω από τα 20.000 ευρώ, εκτιμάται ότι η τετρακίνητη έκδοση θα κοστίζει περισσότερο, παραμένοντας πιθανότατα γύρω το όριο των 25.000 ευρώ.

Η αγορά των μικρών τετρακίνητων αυτοκινήτων έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το νέο Panda 4×4 θα βρεθεί αντιμέτωπο με μοντέλα όπως τα Suzuki Swift 4WD, Toyota Yaris Cross AWD-i και Dacia Duster 4×4, προσπαθώντας να επαναφέρει τη φιλοσοφία του μικρού, οικονομικού, τετρακίνητου αυτοκινήτου.

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