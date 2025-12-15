Το Fiat Grande Panda κέρδισε τον τίτλο του Ελληνικού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2026

ΤοFiat Grande Panda αναδείχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα. Δες γιατί κέρδισε, τα δυνατά του σημεία, εκδόσεις και τιμές για την ελληνική αγορά.

Ο ανεξάρτητος θεσμός «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» ανέδειξε φέτος νικητή το Fiat Grande Panda, μετά τη συγκριτική δοκιμή και ψηφοφορία των 27 μελών της κριτικής επιτροπής. Η ανακοίνωση έγινε στις 15 Δεκεμβρίου 2025 στην Αθήνα, σε ειδική εκδήλωση που ολοκληρώνει μια διαδικασία αξιολόγησης με σαφή κριτήρια: τεχνολογία, ασφάλεια, ποιότητα, πληρότητα γκάμας, κόστος κτήσης/χρήσης, περιβαλλοντικό αποτύπωμα και καταλληλότητα για τις ελληνικές συνθήκες.

Γιατί κέρδισε το Fiat Grande Panda

Το Fiat Grande Panda επικράτησε σε ένα από τα πιο ποικιλόμορφα τελικά γκρουπ των τελευταίων ετών, χάρη στον ισορροπημένο συνδυασμό προηγμένης τεχνολογίας, πραγματικής οικονομίας στην πράξη και ώριμης οδικής συμπεριφοράς και πλούσιας γκάμας κινητήριων συνόλων. Η επιτροπή ξεχώρισε:

Την τεχνολογική του φαρέτρα (συστήματα υποβοήθησης/ασφάλειας τελευταίας γενιάς, πλήρη συνδεσιμότητα).

Την πληρότητα γκάμας (επιλογές κινητήρων/μεταδόσεων που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες).

Το κόστος χρήσης που αποδεικνύεται χαμηλό σε αστικό και περιαστικό κύκλο, στοιχείο κρίσιμο για την Ελλάδα.

Την πρακτικότητα (χώροι/πορτμπαγκάζ/εργονομία) και την ποιότητα κύλισης σε κακό οδόστρωμα.

Ο τίτλος επιβραβεύει αυτοκίνητα που «δουλεύουν» στην ελληνική καθημερινότητα — όχι μόνο στις προδιαγραφές.

Τι είναι το Fiat Grande Panda (με μια ματιά)

Κατηγορία: B-SUV

Διαθέσιμες εκδόσεις: βενζίνη / (mild) hybrid / EV

Ισχύς: 100 PS (βενζίνη), 110 PS (mild hybrid), 113 PS (ηλεκτρικό)

Εκδόσεις & τιμές Ελλάδας

Με εκδόσεις βενζίνης, υβριδικές, αμιγώς ηλεκτρικές και τιμές που ξεκινούν από τα 16.990 ευρώ, το νέο Fiat Grande Panda έρχεται να καλύψει κάθε ανάγκη, έχοντας ασυναγώνιστο δείκτη value for money.

Στην έκδοση βενζίνης βρίσκουμε τον turbo κινητήρα 1,2 λίτρων με ισχύ 100 ίππων , ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα Start&Stop για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης

βρίσκουμε τον με , ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα Start&Stop για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης Παράλληλα, τo Grande Panda Hybrid διαθέτει υβριδικό σύστημα με συνδυαστική ισχύ 110 ίππους , αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης σε χαμηλές απαιτήσεις φορτίου, για καλύτερη οικονομία καυσίμου

διαθέτει σύστημα με συνδυαστική , αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης σε χαμηλές απαιτήσεις φορτίου, για καλύτερη οικονομία καυσίμου Τέλος, η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση χρησιμοποιεί κινητήρα 113 ίππων και μπαταρία 44 kWh που εξασφαλίζει μικτή αυτονομία 320 km στον κύκλο WLTP

Ελληνική πραγματικότητα: πού υπερτερεί

Οικονομία καυσίμου/ενέργειας σε καθημερινή χρήση (αστικές αποστάσεις, κίνηση με συχνές στάσεις/εκκινήσεις).

Απορρόφηση ανωμαλιών και ηχομόνωση σε κακοσυντηρημένο οδόστρωμα.

Τι κρατάμε;