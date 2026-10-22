Το FIAT Pandina τώρα με σήματα Autobianchi

Η FIAT παρουσιάζει το Pandina Tributo Autobianchi, μια νέα έκδοση εμπνευσμένη από το ιστορικό Y10, με ειδικά σήματα, μαύρο πίσω καπό και ρετρό λεπτομέρειες.

Τριάντα χρόνια μετά το τέλος της παραγωγικής πορείας του Autobianchi Y10, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ονόματα της ιταλικής αυτοκίνησης επιστρέφει στους δρόμους. Η FIAT παρουσίασε το νέο Pandina Tributo Autobianchi, μια ειδική έκδοση που συνδυάζει τη γνώριμη πρακτικότητα του μικρού της αυτοκινήτου με σχεδιαστικές αναφορές σε ένα μοντέλο που άφησε τη δική του ιστορία τη δεκαετία του 1980.

Το νέο Pandina αποκτά σήματα Autobianchi, αποκλειστικό χρώμα Platino, μαύρες λεπτομέρειες στο αμάξωμα και ιδιαίτερες επενδύσεις στο εσωτερικό, δημιουργώντας μια σαφώς πιο νοσταλγική εικόνα.

Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Η Autobianchi συνδέεται ιστορικά με τη FIAT, ενώ το Y10 βασιζόταν σε πλατφόρμα που προερχόταν από το πρώτο Panda. Τώρα, η ιταλική εταιρεία επιχειρεί να επαναφέρει μέρος εκείνης της φιλοσοφίας, παρουσιάζοντας μια πιο προσεγμένη και ιδιαίτερη εκδοχή του σημερινού Pandina.

Γιατί επιστρέφει το όνομα Autobianchi έπειτα από 30 χρόνια

Η FIAT επέλεξε την 21η Οκτωβρίου 2026 για την παρουσίαση της νέας έκδοσης, καθώς η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Ακριβώς 30 χρόνια νωρίτερα, στις 21 Οκτωβρίου 1996, είχε ταξινομηθεί το τελευταίο Autobianchi Y10 που κατασκευάστηκε. Την ίδια ημερομηνία, τρεις δεκαετίες αργότερα, ταξινομήθηκε το πρώτο Pandina Tributo Autobianchi.

Το ιστορικό Y10 παρουσιάστηκε το 1985 και αποτέλεσε μία διαφορετική προσέγγιση στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων. Παρότι χρησιμοποιούσε μηχανικά μέρη και πλατφόρμα που προέρχονταν από το FIAT Panda, διαφοροποιήθηκε χάρη στη σχεδίαση, στα υλικά και στις λεπτομέρειες της καμπίνας.

Ουσιαστικά, επιχείρησε να προσφέρει την πρακτικότητα ενός μικρού αυτοκινήτου με χαρακτηριστικά που συναντούσε κανείς σε μεγαλύτερες και ακριβότερες κατηγορίες. Η συνταγή αυτή είχε ήδη εμφανιστεί σε άλλα μοντέλα της Autobianchi, όπως η Bianchina και το A112, ενώ το Y10 άνοιξε τον δρόμο για τη μετέπειτα Lancia Y.

Με το Tributo Autobianchi, η FIAT δεν επαναφέρει την Autobianchi ως ανεξάρτητη μάρκα. Χρησιμοποιεί το ιστορικό της όνομα και τα χαρακτηριστικά της ως μέρος μιας νέας, ξεχωριστής έκδοσης του Pandina.

Το μαύρο πίσω μέρος είναι η σημαντικότερη αναφορά στο Y10

Το πιο ενδιαφέρον σχεδιαστικό στοιχείο του νέου Pandina είναι αναμφίβολα το μαύρο πίσω καπό, το οποίο παραπέμπει άμεσα στο ιστορικό Autobianchi Y10. Στο μοντέλο της δεκαετίας του 1980, το μαύρο πορτμπαγκάζ αποτελούσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της εξωτερικής του εμφάνισης.

Η FIAT επαναφέρει αυτή τη λεπτομέρεια στη νέα έκδοση, προσφέροντας διχρωμία με μαύρη οροφή και πίσω πόρτα, σε συνδυασμό με την υπόλοιπη απόχρωση του αμαξώματος. Ξεχωρίζει επίσης το νέο χρώμα Platino, το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για την έκδοση Tributo Autobianchi και δεν διατίθεται στις υπόλοιπες εκδόσεις του Pandina.

Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μονόχρωμους και δίχρωμους συνδυασμούς, με τις μαύρες λεπτομέρειες να προσδίδουν διαφορετικό χαρακτήρα στο μικρό FIAT.

Την εμφάνιση ολοκληρώνουν:

Αποκλειστικές ζάντες αλουμινίου 15 ιντσών , με διαμαντέ φινίρισμα.

, με διαμαντέ φινίρισμα. Σήματα Autobianchi στα κεντρικά καπάκια των τροχών .

. Πλαϊνά αυτοκόλλητα με την επιγραφή «Tributo Autobianchi» .

. Μαύρα καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών.

Μαύρα προστατευτικά στοιχεία στο αμάξωμα.

Έτσι, η διαφοροποίηση δεν βασίζεται σε μια πλήρη σχεδιαστική αλλαγή, αλλά σε λεπτομέρειες που συνδέουν το σύγχρονο Pandina με την ιστορία της ιταλικής αυτοκίνησης.

Εσωτερικό με ρετρό καθίσματα και ιδιαίτερα χρώματα

Η νοσταλγική προσέγγιση συνεχίζεται και στο εσωτερικό, όπου η FIAT έχει επιλέξει χρωματικούς συνδυασμούς και υλικά που διαφοροποιούν ουσιαστικά το Tributo Autobianchi από τις υπόλοιπες εκδόσεις. Τα καθίσματα διαθέτουν επένδυση από μικροΐνες σε ανοιχτή απόχρωση άμμου, με το χαρακτηριστικό σχέδιο «quadrettoni», το οποίο δημιουργεί μια καρό αισθητική με έντονες αναφορές στο παρελθόν.

Στα εμπρός προσκέφαλα υπάρχουν ειδικά λογότυπα, ενώ οι ίδιες ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις επεκτείνονται στις επενδύσεις των θυρών. Η κεντρική φάσα του ταμπλό είναι βαμμένη στο Platino, δημιουργώντας αντίθεση με τις ανοιχτόχρωμες επιφάνειες. Μαύρες γυαλιστερές λεπτομέρειες, τιμόνι με μαλακή επένδυση και ειδικά πατάκια ολοκληρώνουν την εικόνα.

Η εξατομίκευση επεκτείνεται και στις ψηφιακές λειτουργίες του αυτοκινήτου. Κατά την ενεργοποίηση των συστημάτων, ο πίνακας οργάνων και το ηχοσύστημα εμφανίζουν ειδικά γραφικά καλωσορίσματος με την ονομασία «Tributo Autobianchi».

Παραμένει υβριδικό, χωρίς αλλαγές στη βασική φιλοσοφία

Η νέα έκδοση Tributo Autobianchi τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας του Pandina, πάνω από τις γνωστές επιλογές Pop, Icon και Cross. Όλες οι εκδόσεις διατίθενται με υβριδικό σύστημα κίνησης, με το Tributo Autobianchi να ακολουθεί την ίδια τεχνολογική κατεύθυνση.

Η ιταλική έκδοση χρησιμοποιεί τον γνωστό τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,0 λίτρου με ήπια υβριδική υποβοήθηση, απόδοσης 65 PS. Σύμφωνα με την FIAT, η μικτή κατανάλωση είναι 5,1 lt/100 km, με εκπομπές CO₂ 117 g/km.

Πόσο κοστίζει το FIAT Pandina Tributo Autobianchi;

Η νέα έκδοση θα είναι διαθέσιμη στην ιταλική αγορά από τον Δεκέμβριο του 2026, με τη FIAT να έχει ανακοινώσει και τις πρώτες τιμές. Η τιμή καταλόγου του Pandina Tributo Autobianchi διαμορφώνεται στα 20.250 ευρώ στην Ιταλία, πριν από έξοδα ταξινόμησης και παράδοσης.

Υπάρχει επίσης προωθητική τιμή 16.900 ευρώ, η οποία μειώνεται περαιτέρω στα 15.400 ευρώ με την επιλογή συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προγράμματος της Stellantis Financial Services.

Το FIAT Pandina παραμένει πρώτο στην Ευρώπη

Η παρουσίαση της νέας έκδοσης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Pandina συνεχίζει να καταγράφει σημαντικές εμπορικές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της FIAT, το μικρό μοντέλο βρέθηκε στην πρώτη θέση της κατηγορίας Α στην Ευρώπη κατά το πρώτο 9μηνο του 2026, καταγράφοντας περίπου 100.000 ταξινομήσεις.

Η συγκεκριμένη επίδοση αντιστοιχεί σε αύξηση 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η Ιταλία παραμένει με διαφορά η σημαντικότερη αγορά του μοντέλου. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, το Pandina κατέγραψε 86.000 ταξινομήσεις στην Ιταλία, σημειώνοντας άνοδο 5% και διατηρώντας την πρώτη θέση στη συνολική αγορά της χώρας. Μόνο τον Σεπτέμβριο, οι ταξινομήσεις έφτασαν τις 10.401 μονάδες, εξασφαλίζοντας μερίδιο αγοράς 7,5%.

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