EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Flyover «τρέχει» με χίλια – Θα παραδοθεί πιο γρήγορα;

ΠΕΜΠΤΗ | 07.08.2025
Autotypos team
to-flyover-trechei-me-chilia-tha-paradothei-pio-grigora-764032

Το Flyover θα παραδοθεί τον Μάιο του 2027 και η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά τον Φεβρουάριο του 2026, διαβεβαίωσε, από τη Θεσσαλονίκη ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος.

  • Το Flyover Θεσσαλονίκης προχωρά γρήγορα και παραδίδεται τον Μάιο του 2027.

  • Η επέκταση του μετρό Καλαμαριάς ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο του 2026.

  • Εντολή για μέτρα κατά της εισιτηριοδιαφυγής στο μετρό – «Εισιτήρια χέρι με χέρι» προβληματίζουν.

  • Μπαίνει το δεύτερο «μπλε καλούπι» μέσα στον χειμώνα για επιτάχυνση του έργου Flyover.

  • Αναμένονται αλλαγές στο σύστημα επικύρωσης εισιτηρίων, ακόμα και τεχνικές παρεμβάσεις.

Flyover: Μάιος 2027 η τελική ημερομηνία – Το νέο καλούπι φέρνει επιτάχυνση

Μετά από αυτοψία στο έργο του Flyover Θεσσαλονίκης, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος δήλωσε ξεκάθαρα ότι «η κατασκευή πάει με τα χίλια» και πως το έργο θα παραδοθεί τον Μάιο του 2027, όπως είχε προγραμματιστεί.

Η μεγάλη πρόκληση είναι η λειτουργία του γνωστού «μπλε» καλουπιού, το οποίο επιτρέπει τη γρήγορη τοποθέτηση των δοκών της γέφυρας. Αν και υπάρχουν αρχικές καθυστερήσεις, όπως παραδέχθηκε ο κ. Ταχιάος, εκτίμησε ότι σύντομα ο ρυθμός θα αυξηθεί σημαντικά.

«Κάθε άνοιγμα θα πρέπει να τελειώνει σε 15 μέρες, και αυτό δεν συμβαίνει ακόμα. Όμως, όταν πάρει μπρος, θα πάει γρήγορα», υπογράμμισε.

Το δεύτερο μπλε καλούπι θα εγκατασταθεί μέσα στον χειμώνα, με τη συμφωνία με τον ανάδοχο να έχει ήδη κλείσει. Ο στόχος είναι να προχωρούν παράλληλα δύο μέτωπα εργασιών, ώστε να τηρηθεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα.

Εισιτήρια… φαντάσματα στο μετρό – Σχέδιο για αλλαγές στο σύστημα

Στο περιθώριο της σύσκεψης που πραγματοποιείται παρουσία του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, τέθηκε και το θέμα της εισιτηριοδιαφυγής στο μετρό Θεσσαλονίκης.

«Πολλοί επιβάτες αφήνουν το εισιτήριό τους ή το δίνουν στον επόμενο, καθώς ισχύει για 70 λεπτά», ανέφερε ο υφυπουργός, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο ως σοβαρό πρόβλημα.

Στη σύσκεψη αναμένεται να δοθούν εντολές προς την εταιρεία λειτουργίας και την εταιρεία που εγκατέστησε το σύστημα, προκειμένου να εξεταστούν τεχνικές αλλαγές, ακόμα και τροποποίηση του τρόπου επικύρωσης.

Καλαμαριά: Μετράμε αντίστροφα για τον Φεβρουάριο του 2026

Η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά μπαίνει στην τελική ευθεία. Όπως τόνισε ο κ. Ταχιάος, ο στόχος για ολοκλήρωση τον Φεβρουάριο του 2026 παραμένει αμετάβλητος.

Ωστόσο, θα απαιτηθεί πιθανό προσωρινό κλείσιμο της βασικής γραμμής, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες συνδέσεις. Το πόσες φορές και για πόσο διάστημα θα γίνει αυτό, θα ανακοινωθεί όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες από την εταιρεία (integrator) που έχει αναλάβει τον συντονισμό όλων των εργολαβιών.

Τι κρατάμε;

  • Το Flyover Θεσσαλονίκης παραδίδεται τον Μάιο του 2027, με δεύτερο καλούπι εντός του χειμώνα για επιτάχυνση.

  • Η επέκταση προς Καλαμαριά αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2026, με πιθανές προσωρινές διακοπές λειτουργίας της βασικής γραμμής.

  • Το φαινόμενο «εισιτήρια-φαντάσματα» οδηγεί σε πιθανές τεχνικές παρεμβάσεις στο σύστημα επικύρωσης στο μετρό Θεσσαλονίκης.

  • Η πολιτική εποπτεία παραμένει διαρκής, με τα έργα να τελούν υπό στενή παρακολούθηση και πίεση προς τους αναδόχους.

