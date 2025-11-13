Το Ford Escort RS επιστρέφει με 340 PS και κόφτη στις 10.000 rpm

Υπάρχουν αυτοκίνητα που δεν χρειάζονται εισαγωγή. Μοντέλα που γεννήθηκαν για να γράψουν ιστορία, έζησαν για να κατακτήσουν βουνά και ράλλυ, και έμειναν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη κάθε petrolhead. Το Ford Escort RS είναι ένα από αυτά.

Και τώρα, επιστρέφει. Όχι ως ηλεκτρικό crossover με 200 κιλά μπαταρίας, αλλά σαν ένα μηχανικό, καθαρόαιμο, χειροποίητο θηρίο με κόφτη στις 10.000 στροφές και φωνάζει δυνατά ότι η εποχή των αναλογικών ηρώων δεν έχει τελειώσει.

Η αναγέννηση ενός θρύλου

Πίσω από αυτή τη σύγχρονη μετενσάρκωση του Escort δεν βρίσκεται η ίδια η Ford, αλλά η Boreham Motorworks, μια εταιρεία που πήρε το όνομά της από το ιστορικό αγωνιστικό τμήμα της Ford στη δεκαετία του ’70. Ο σκοπός τους; Να φέρουν πίσω το Escort Mk1 RS1600 — όχι ως ρεπλίκα, αλλά ως συνέχεια της ιστορίας.

Το νέο Escort RS δεν είναι απλώς φόρος τιμής· είναι ένα σύγχρονο αγωνιστικό για το δρόμο, φτιαγμένο με τέτοιο σεβασμό στις ρίζες του που κάθε λεπτομέρεια δείχνει σχεδόν ιερή. Το αμάξωμα διατηρεί την εμβληματική σιλουέτα του ’70, αλλά πίσω από τα κλασικά φτερά κρύβεται τεχνολογία αιχμής. Από το πλαίσιο μέχρι τα φρένα και την ανάρτηση, όλα είναι νέα — με την αίσθηση, όμως, του τότε.

“Continumod”

Το Continumod™ είναι μια νέα φιλοσοφία που επαναπροσδιορίζει την έννοια της αναβίωσης ενός κλασικού αυτοκινήτου. Δεν πρόκειται για restomod, αλλά για επίσημη συνέχιση παραγωγής, με εγκεκριμένους αριθμούς πλαισίου από τη Ford Motor Company. Κάθε αυτοκίνητο κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από την αρχή, χωρίς να απαιτείται donor car, συνδυάζοντας πιστή αναπαραγωγή του αρχικού σχεδίου με σύγχρονα υλικά, τεχνολογία και μεθόδους κατασκευής. Έτσι, το Continumod καταφέρνει να ενώσει το πνεύμα του παρελθόντος με την ακρίβεια και την αξιοπιστία του σήμερα, δημιουργώντας ένα νέο πρότυπο στη διατήρηση της αυτοκινητικής κληρονομιάς.

Μηχανικό θαύμα με ψυχή Cosworth

Καρδιά του Escort RS είναι ένας τετρακύλινδρος 2.1 λίτρων. Είναι ατμοσφαιρικός, χωρίς τούρμπο, χωρίς υβριδικά βοηθήματα. Αποδίδει 340 ίππους στις 9.000 σ.α.λ., με κόφτη στις 10.000 rpm, και η απόκρισή του είναι ακαριαία — σχεδόν αγωνιστική.

Η αίσθηση, λένε οι άνθρωποι της Boreham, θυμίζει παλιά Formula Ford. Οι στροφές ανεβαίνουν με έναν μηχανικό ήχο που σε διαπερνά, ενώ το χειροκίνητο dogleg κιβώτιο 5 σχέσεων σε βάζει στο επίκεντρο της εμπειρίας. Όλα είναι αναλογικά, χωρίς “modes”, χωρίς “launch control”. Ο οδηγός είναι αυτός που κάνει τη διαφορά. Το μοτέρ βασίζεται σε ένα αλουμινένιο μπλοκ, με νέα κεφαλή, σφυρήλατα πιστόνια, ανεστραμμένη τρόμπα λαδιού και στροφάλο από billet ατσάλι. Και το πιο σημαντικό; Δεν υπάρχει καμία απολύτως ηλεκτρονική επέμβαση. Ο κινητήρας λειτουργεί με μηχανική ακρίβεια και με ψυχή, σαν να βγήκε από τα paddocks του 1975.

Σασί για καθαρούς οδηγούς

Το αμάξωμα κατασκευάζεται από ατσάλι υψηλής αντοχής, τα πάνελ από ανθρακονήματα και φέρει ρυθμιζόμενη ανάρτηση double wishbone, τετραπίστονα φρένα, και φαρδιά ελαστικά. Το βάρος; Μόλις 840 κιλά. Δηλαδή σχεδόν το μισό από ένα σημερινό hot hatch. Αυτό σημαίνει αναλογία ισχύος 405 ίππων/τόνο, ή αλλιώς… εξωπραγματική απόδοση για αυτοκίνητο με πινακίδες.

Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν οθόνες. Μόνο carbon bucket καθίσματα, roll cage, μηχανικοί διακόπτες και ένα μικρό τιμόνι. Είναι ένα cockpit που σε προετοιμάζει για δράση. Η Boreham λέει πως κάθε Escort RS Continuum είναι 100% νόμιμο να οδήγηση σε δημόσιους δρόμους, αλλά έχει σχεδιαστεί με προδιαγραφές FIA Historic Rally. Με άλλα λόγια, μπορείς να το οδηγήσεις το πρωί σε πίστα και το απόγευμα να γυρίσεις σπίτι σου με το ίδιο αυτοκίνητο.

Χειροποίητο, σπάνιο και απίστευτα ακριβό

Όπως κάθε σύγχρονη αναβίωση ιστορικού μοντέλου, έτσι κι εδώ η παραγωγή είναι αυστηρά περιορισμένη. Μόλις 150 μονάδες θα κατασκευαστούν συνολικά, καθεμία στο χέρι από τους μηχανικούς της Boreham Motorworks. Η τιμή του; Περίπου €350.000. Ένα ποσό που το τοποθετεί δίπλα σε supercars, αλλά για τους γνώστες δεν πρόκειται για “κόστος” — είναι επένδυση σε μια εμπειρία που δεν ξαναφτιάχνεται.

Η εταιρεία προσφέρει, μάλιστα, διαφορετικές εκδόσεις — από road spec έως rally spec — καθώς και δυνατότητα επιλογής μεταξύ δεξιοτίμονου ή αριστεροτίμονου. Όλα αυτά συναρμολογούνται στο Boreham, στο Έσσεξ της Αγγλίας, εκεί όπου γεννήθηκαν τα πρώτα αγωνιστικά Escort RS πριν από 50 χρόνια.

Ένα αυτοκίνητο με καρδιά, όχι software

Σε μια εποχή που οι εταιρείες κυνηγούν αυτονομία και apps, το νέο Escort RS στέκεται ως αντι-σύμβολο. Δεν σε ρωτά αν θέλεις “Eco Mode”. Δεν έχει over-the-air updates. Δεν προσφέρει ADAS ή “hands-free” οδήγηση. Αντίθετα, απαιτεί τα χέρια σου στο τιμόνι και την προσοχή σου σε κάθε στροφή. Είναι ένα αυτοκίνητο για εκείνους που θέλουν να νιώσουν ξανά πώς ήταν να οδηγείς — να μυρίζεις τη βενζίνη, να ακούς τις βαλβίδες να τραγουδούν, να αισθάνεσαι το σασί να “ζωντανεύει” κάτω από τα χέρια σου. Ένα μηχάνημα που δεν σου δίνει την ψευδαίσθηση της ταχύτητας μέσα από οθόνη, αλλά την πραγματική της αίσθηση μέσα από 10.000 στροφές καθαρής ευτυχίας.

Τι κρατάμε

Το Ford Escort RS επιστρέφει με 340 ίππους και κόφτη στις 10.000 rpm

επιστρέφει με και Καρδιά του, ένας 2λιτρος ατμοσφαιρικός κινητήρας Cosworth

Ζυγίζει μόλις 840 κιλά , με αναλογία 405 ίππους /τόνο

, με Θα κατασκευαστούν μόλις 150 χειροποίητες μονάδες, με τιμή περίπου €350.000

