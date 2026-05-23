To Ford Fiesta επιστρέφει για να τα βάλει με το Volkswagen ID. Polo

Επιστρέφει το Ford Fiesta στην Ευρώπη; Νέες φήμες δίνουν ελπίδες στο εμβληματικό «μικρό» που όσο αγαπήθηκε

Μετά την απόσυρση-σοκ του Fiesta από την παραγωγή το 2023, πολλοί πίστεψαν ότι το θρυλικό «μικρό» της Ford είχε πει οριστικά αντίο. Ωστόσο, νέες πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες δίνουν ελπίδες ότι το Fiesta μπορεί να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή αγορά μέσα στα επόμενα χρόνια.

Επιστροφή σε ηλεκτρική μορφή

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Autocar, η Ford εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επαναφέρει το Fiesta στη γκάμα της, αλλά αυτή τη φορά σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή. Το νέο Fiesta θα βασίζεται στην πλατφόρμα P3 της Ford, την ίδια που χρησιμοποιεί το δημοφιλές crossover Puma Gen-E, το οποίο θα ξεκινήσει να πωλείται στην Ευρώπη το 2027.

«Δεν έχω τίποτα να μοιραστώ (μαζί σας) σήμερα, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχω καμία αμφιβολία. Ξέρω ότι υπάρχει τόση αγάπη για το Fiesta και το όνομα Fiesta γενικά, και θα έχουμε κάποια νέα να μοιραστούμε στο μέλλον», είπε ο Jim Baumbick, Πρόεδρος της Ford Europe, αποκαλύπτοντας εμμέσως πως το Ford Fiesta δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα.

Το ηλεκτρικό Fiesta θα τοποθετηθεί στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με στόχο να ανταγωνιστεί μοντέλα όπως το Peugeot e-208, το Renault 5 E-Tech και το επερχόμενο Volkswagen ID.2. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στην αυξημένη ζήτηση για προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης, ενώ παράλληλα η Ford θέλει να διατηρήσει ζωντανό το όνομα Fiesta, που για δεκαετίες ήταν συνώνυμο της διασκέδασης στην οδήγηση.

Ίσως το δούμε πριν το τέλος της δεκαετίας

Παρότι δεν έχουν γίνει ακόμα επίσημες ανακοινώσεις, πηγές κοντά στην εταιρεία αναφέρουν ότι το project βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Η νέα ηλεκτρική έκδοση αναμένεται να προσφέρει πρακτικότητα, χαμηλό κόστος χρήσης και την οδηγική απόλαυση που χαρακτήριζε πάντα τα Fiesta.

Αν τελικά υλοποιηθεί, το μοντέλο θα μπορούσε να λανσαριστεί προς το τέλος της δεκαετίας ή στις αρχές του 2030, δίνοντας νέα πνοή σε ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα στην ιστορία της Ford στην Ευρώπη.

Τι κρατάμε:

Νέες φήμες δίνουν ελπίδες για επιστροφή του εμβληματικού Ford Fiesta

Σύμφωνα με το Autocar, η Ford εξετάζει το ενδεχόμενο να επαναφέρει το Fiesta στη γκάμα της

Θα είναι ηλεκτρικό και θα βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα με το δημοφιλές crossover, Puma Gen-E

Θα μπορούσε να λανσαριστεί προς το τέλος της δεκαετίας ή στις αρχές του 2030

Πηγή: Motor1.com