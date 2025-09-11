Το Ford Focus επιστρέφει ως SUV – Δες πότε

Πως το μοντέλο εντάσσεται στο πλάνο και στη στρατηγική της Ford για μια «πολυενεργειακή» ευρωπαϊκή γκάμα με υβριδικά και ηλεκτρικά σύνολα

Η Ford ετοιμάζει ένα νέο crossover μεγέθους Focus που θα παραχθεί στην Ισπανία

Θα προσφέρεται με υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις , στοχεύοντας μαζική απήχηση

Η στρατηγική σηματοδοτεί την επιστροφή της εταιρείας στη δημοφιλή κατηγορία της Ευρώπης

Ανασχεδιασμός γκάμας στην Ευρώπη

Η Ford έχει μπει σε φάση ριζικής αναδιάρθρωσης στην Ευρώπη. Μετά τη διακοπή παραγωγής του Fiesta το 2023 και του Focus το φθινόπωρο του 2024, η γκάμα της περιορίστηκε σε ακριβότερα μοντέλα όπως τα ηλεκτρικά Explorer και Capri που κατασκευάζονται στην Κολωνία, με το Puma να παραμένει το οικονομικότερο.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η μέση τιμή αγοράς Ford στην Ευρώπη βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα της 122χρονης ιστορίας της. Για να ξανακερδίσει μερίδιο στη μαζική αγορά, η εταιρεία προγραμματίζει ένα νέο crossover που θα τοποθετηθεί κάτω από το Kuga, καλύπτοντας το κενό του Focus.

Το νέο crossover

Το μοντέλο θα λανσαριστεί το 2027 και θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Βαλένθια με δυναμικότητα 300.000 αυτοκινήτων ετησίως. Θα βασίζεται στην C2 πλατφόρμα, την ίδια με του απερχόμενου Focus, και θα τοποθετηθεί στην κατηγορία C.

Δεν θα αντικαταστήσει το Kuga αλλά θα πωλείται παράλληλα, ακολουθώντας τη λογική του Puma, δηλαδή με πολλαπλές επιλογές κινητήρων:

βενζίνη με υβριδικά συστήματα (mild, full ή plug-in),

πιθανώς και range-extender (REx), που αναπτύσσει η Ford για SUVs και pick-ups,

αργότερα και ως καθαρό ηλεκτρικό.

Το όχημα θα μοιράζεται με το Kuga τμήμα της γραμμής παραγωγής και βασικά εξαρτήματα, για να περιοριστεί το κόστος.

Η στρατηγική της Ford για τα καύσιμα και τα EVs

Αν και η Ford είχε δεσμευθεί ότι από το 2026 θα πουλά μόνο ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη, εγκατέλειψε αυτόν τον στόχο. Ωστόσο, πρέπει να συμμορφωθεί με τον κανονισμό της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου για πλήρη εξηλεκτρισμό έως το 2035.

Σε συνέντευξη του στο Autocar, ο πρόεδρος Bill Ford τόνισε ότι η αγορά δεν ακολουθεί τόσο γρήγορα όσο οι νομοθέτες προέβλεψαν:

«Οι ρυθμιστικές αρχές προχώρησαν πιο γρήγορα από τους πελάτες. Αυτό δεν είναι ποτέ καλή συνθήκη. Η ηλεκτροκίνηση θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά δεν θα είναι η μόνη λύση. Οι πελάτες θέλουν αυτό που θέλουν, και είναι δική μας δουλειά να τους το δώσουμε.»

Με αυτόν τον τρόπο, η Ford δηλώνει ότι θα συνεχίσει να επενδύει σε καθαρές τεχνολογίες καύσης (ICE) όσο υπάρχει ζήτηση, προσφέροντας παράλληλα ηλεκτρικές λύσεις εκεί που η αγορά ωριμάζει.

Διαφοροποίηση από τα υπόλοιπα SUV

Η Ford γνωρίζει ότι το νέο crossover πρέπει να ξεχωρίζει από το Kuga, αλλά και από τα ηλεκτρικά Explorer και Capri. Ο σχεδιασμός του αναμένεται να στοχεύει στην οικονομικότερη κατηγορία της αγοράς, φέρνοντας στη Ford τον όγκο πωλήσεων που έχασε με την απόσυρση Fiesta και Focus.

Με ετήσια δυναμικότητα 300.000 μονάδων, το νέο μοντέλο μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο καλοπουλημένα Ford παγκοσμίως, σηματοδοτώντας τη στροφή της εταιρείας προς μια πιο ισορροπημένη γκάμα μεταξύ EVs και θερμικών.

Τι κρατάμε

Η Ford τερματίζει το Focus και ετοιμάζει νέο crossover μεσαίας κατηγορίας από το 2027

Το μοντέλο θα παράγεται στη Βαλένθια με ικανότητα 300.000 μονάδων

Θα προσφέρεται με υβριδικά, ηλεκτρικά και πιθανώς range-extender σύνολα

Η εταιρεία απομακρύνεται από τον πλήρη εξηλεκτρισμό το 2026 , αλλά στοχεύει το 2035

Στρατηγικός στόχος: επιστροφή στη μαζική αγορά και διαφοροποίηση από Kuga, Explorer, Capri

