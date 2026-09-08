To Ford Puma νούμερο 1.000.000 βγήκε από το εργοστάσιο

Το νούμερο 1.000.000 Puma είναι ηλεκτρικό και μόλις βγήκε από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της Ford στη Ρουμανία

Η Karen Horton έγινε η περήφανη ιδιοκτήτρια του 1.000.000ού Ford Puma. Το αυτοκίνητό της δεν είναι απλώς ένα ακόμη μοντέλο της σειράς, αλλά μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση που έχει τη δική της ξεχωριστή ιστορία. Μετά από εννέα χρόνια με το προηγούμενο αυτοκίνητό της, η Karen αποφάσισε να το αντικαταστήσει. Ο γιος της, μηχανικός στη Ford, την παρότρυνε να δοκιμάσει το νέο Puma Gen-E, παρότι η ίδια δεν είχε οδηγήσει ποτέ ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ένα σύντομο test-drive ήταν αρκετό για να την πείσει.

Η οικογένειά της έχει μακρά σχέση με τη Ford: το Puma Gen-E ήταν το 28ο όχημα της μάρκας που περνούσε στην κατοχή τους, ενώ ο σύζυγός της οδηγεί σήμερα μια Mustang Dark Horse.

Το χρώμα που έκανε τη διαφορά

Η επιλογή του μοντέλου δεν ήταν δύσκολη. Το χρώμα, όμως, έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Υπήρχε άμεσα διαθέσιμο ένα μπλε Puma Gen-E, αλλά η Karen προτίμησε την απόχρωση Electric Yellow, γιατί αγαπά τα έντονα χρώματα. Αυτό που δε γνώριζε όταν έκανε την παραγγελία ήταν ότι το αυτοκίνητό της ήταν το 1.000.000ό Puma που κατασκευάστηκε ποτέ.

Η είδηση την εξέπληξε. Αποτέλεσμα; Ταξίδεψε στο εργοστάσιο της Ford Otosan στην Κραϊόβα της Ρουμανίας, για να παραλάβει το νέο της αυτοκίνητο και να παρακολουθήσει από κοντά την κατασκευή του. Για δύο ολόκληρες ημέρες ακολούθησε τη διαδικασία παραγωγής, παρακολουθώντας μεταξύ άλλων την εγκατάσταση της μπαταρίας, του ηλεκτροκινητήρα και των καθισμάτων. Φωτογραφήθηκε με το αυτοκίνητό της πριν από την επίσημη τελετή αφιερωμένη στο νούμερο 1.000.000 Ford Puma.

Οικογενειακή «κόντρα» για τα κλειδιά

Πολύ σύντομα η επιλογή του ηλεκτρικού Puma Gen-E εξελίχθηκε σε οικογενειακή υπόθεση. Η Karen παραδέχεται ότι ο σύζυγός της «δεν προλαβαίνει να το οδηγήσει», καθώς οι δυο τους σχεδόν… μάχονται για τα κλειδιά.

«Το λατρεύω. Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο εύκολο είναι να οδηγείς αυτό το αυτοκίνητο. Οι κάμερες στάθμευσης βοηθούν πολύ, αλλά και η απόκριση και η άμεση ισχύς του κινητήρα. Με ξάφνιασε λίγο στην αρχή, αλλά στην πραγματικότητα μου δίνει την αίσθηση ότι είμαι πολύ πιο ασφαλής, γιατί όταν χρειάζομαι την επιτάχυνση δεν υπάρχει δισταγμός. Η ηλεκτρική ώθηση σου δίνει αυτοπεποίθηση», δήλωσε η Karen και συμπλήρωσε: «Οι μεγάλες οθόνες στο εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι εξαιρετικές. Δεν είχα ποτέ μια τεράστια οθόνη σαν αυτή – με προειδοποιεί όταν υπάρχει μια στροφή μπροστά στο δρόμο και μου δίνει πολλές οδηγίες που είναι πραγματικά χρήσιμες όταν οδηγώ σε μια σκοτεινή επαρχιακή οδό ή στη βροχή. Το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης το σύστημα BlueCruise. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά ανυπομονώ να το κάνω. Επίσης, υπάρχει το GigaBox. Πριν λίγες μέρες πήγαμε μέχρι το Somerset για διακοπές. Πήραμε μαζί μας αποσκευές για δύο εβδομάδες και τις βάλαμε όλες στο GigaBox και στο χώρο αποσκευών. Δεν είχαμε τίποτα απολύτως στα πίσω καθίσματα».

Λιγότερα έξοδα, περισσότερη ευκολία

Η αλλαγή φαίνεται και στην τσέπη, όπως παραδέχεται η Karen Horton: «Έβαζα περίπου 80 λίρες βενζίνη κάθε μήνα στο προηγούμενο αυτοκίνητό μου – τώρα ξοδεύω περίπου 20 λίρες για ηλεκτρική ενέργεια. Το συνδέω στην πρίζα για φόρτιση μερικές φορές την εβδομάδα και απλώς χρησιμοποιώ την εφαρμογή για φόρτιση έως το 80% και το αφήνω όλη τη νύχτα. Από εκεί και πέρα, λάτρεψα αμέσως το σύστημα one-pedal. Με αυτό μπορώ να αυξήσω τη φόρτιση της μπαταρίας».

Το 1.000.000ό Ford Puma δεν είναι απλώς ένας συμβολικός αριθμός. Είναι μια πραγματική ιστορία μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, με μια ιδιοκτήτρια που ανακάλυψε πόσο εύκολη και οικονομική μπορεί να γίνει η καθημερινή μετακίνηση.