Το Ford Ranger MS-RT τώρα έγινε πιο ισχυρό και καίει λιγότερο από ποτέ

Η Ford γνωρίζει πολύ καλά πώς να εξελίσσει το Ranger, ένα μοντέλο που έχει ήδη καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία των pick-up.

Plug-in υβριδικό σύνολο με 277 ίππους και 697 Nm

Ηλεκτρική αυτονομία έως 40 km

Κατανάλωση 6,6 lt/100 km (WLTP)

Διατηρεί ικανότητα ρυμούλκησης 3,5 τόνων

Από street truck σε PHEV

Στη συνεργασία με την MS-RT, η οποία παραδοσιακά φροντίζει για τον πιο «αγωνιστικό» χαρακτήρα, προέκυψε το νέο Ranger MS-RT Plug-in Hybrid. Το αποτέλεσμα είναι ένα pick-up που παραμένει εντυπωσιακό σε εμφάνιση και ικανότητες, αλλά πλέον συνδυάζει περισσότερη ισχύ με χαμηλότερη κατανάλωση.

Πιο ισχυρό από ποτέ

Το νέο υβριδικό σύνολο βασίζεται σε έναν 2.3-λίτρων turbo βενζινοκινητήρα, που συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία 11,8 kWh. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 277 ίππους, ενώ η ροπή αγγίζει τα 697 Nm, τιμές που ξεπερνούν ακόμα και τον παλιό V6 diesel. Το κιβώτιο είναι αυτόματο 10 σχέσεων και η ισχύς μεταφέρεται σε όλους τους τροχούς μέσω συστήματος e-4WD. Έτσι, το Ranger MS-RT όχι μόνο δεν έχασε τίποτα από τον χαρακτήρα του, αλλά έγινε ακόμη πιο δυνατό σε κάθε περίσταση.

Κατανάλωση και αυτονομία

Η μεγάλη διαφορά βρίσκεται στην οικονομία. Χάρη στην ηλεκτρική υποβοήθηση, η μέση κατανάλωση πέφτει στα 6,6 λίτρα/100 km κατά WLTP, σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τους κινητήρες πετρελαίου. Επιπλέον, το Ranger μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για περίπου 40 χιλιόμετρα, καλύπτοντας έτσι τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη χωρίς καύσιμο. Αυτό δίνει διπλό πλεονέκτημα: από τη μία κρατάει χαμηλά το κόστος χρήσης, από την άλλη μειώνει τις εκπομπές και κάνει το μοντέλο πιο «φιλικό» σε περιοχές με περιορισμούς ρύπων.

Σχεδίαση και εξοπλισμός

Η MS-RT φρόντισε να μην περάσει απαρατήρητο το νέο Ranger. Η ανάρτηση έχει χαμηλώσει κατά 40 mm, το αμάξωμα φοράει φουσκωμένα φτερά και αεροδυναμικά πρόσθετα, ενώ στο πίσω μέρος ξεχωρίζει διαχύτης και μικρή αεροτομή τύπου ducktail. Οι τροχοί είναι 21 ιντσών με ειδικά ελαστικά χαμηλού προφίλ, ενώ νέες χρωματικές επιλογές – όπως το έντονο μωβ Turini Purple – δίνουν ξεχωριστή προσωπικότητα.

Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι ανάλογη. Σπορ καθίσματα με επενδύσεις από οικολογικό δέρμα και σουέτ, θερμαινόμενο τιμόνι με μπλε δείκτη στο επάνω μέρος και φωτιζόμενα λογότυπα MS-RT κάνουν τον οδηγό να νιώθει ότι κάθεται σε cockpit ειδικής έκδοσης. Στην τεχνολογία συναντάμε ψηφιακό πίνακα οργάνων, κεντρική οθόνη 12 ιντσών με σύστημα SYNC 4, πλήρη συνδεσιμότητα και όλα τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Ικανότητες χωρίς εκπτώσεις

Παρά τη στροφή στην υβριδική τεχνολογία, το Ranger MS-RT δεν θυσιάζει τον πρακτικό χαρακτήρα που κάνει κάθε pick-up χρήσιμο. Η μέγιστη δυνατότητα ρυμούλκησης παραμένει στους 3,5 τόνους, ενώ μπορεί να μεταφέρει φορτίο ενός τόνου. Έτσι, καλύπτει τις ανάγκες όσων το βλέπουν ως εργαλείο δουλειάς, αλλά ταυτόχρονα ικανοποιεί εκείνους που αναζητούν ένα lifestyle όχημα με χαρακτήρα «street truck».

Ένα pick-up για την εποχή μας

Η ευρωπαϊκή αγορά γίνεται όλο και πιο αυστηρή σε εκπομπές ρύπων, και η λύση της Ford είναι ξεκάθαρη: να προσφέρει το ίδιο Ranger με περισσότερη ισχύ, πιο εντυπωσιακή εμφάνιση, αλλά και τεχνολογία που φέρνει κατανάλωση και εκπομπές σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Με αυτόν τον τρόπο, το MS-RT παραμένει ένα σπάνιο είδος: συνδυάζει την εικόνα ενός αγωνιστικού street pick-up με την οικονομία ενός σύγχρονου plug-in hybrid.

Τι κρατάμε;

Το νέο Ranger MS-RT PHEV αποδίδει 277 ίππους και 697 Nm.

Προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία 40 km και μέση κατανάλωση 6,6 lt/100 km.

Δεν χάνει καμία από τις πρακτικές του δυνατότητες, διατηρώντας ικανότητα ρυμούλκησης 3,5 τόνων.

Παραμένει εντυπωσιακό σε σχεδίαση και ξεχωρίζει με την αγωνιστική υπογραφή MS-RT.

