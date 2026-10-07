Το φουτουριστικό Renault που θα ξανακάνει τα minivan cool

Το θρυλικό minivan επιστρέφει στις ρίζες του, με τη Renault να παρουσιάζει ένα σχέδιο που παραπέμπει στο εμβληματικό πολυμορφικό του 1984

Το Renault Espace που άλλαξε τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή οικογενειακή μετακίνηση τη δεκαετία του 1980 ετοιμάζεται να επιστρέψει σε μια εντελώς διαφορετική μορφή. Η Renault παρουσιάζει το E-Space Concept, ένα αμιγώς ηλεκτρικό πολυμορφικό minivan που επαναφέρει στο προσκήνιο την ιδέα του MPV, αυτή τη φορά με σύγχρονη τεχνολογία και σχεδιαστικές αναφορές στο παρελθόν.

Το νέο πρωτότυπο κάνει την πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού στα τέλη Οκτωβρίου και, με δεδομένο το πόσο γρήγορα η Renault μεταφέρει τα τελευταία χρόνια τα concept cars στην παραγωγή, δεν αποκλείεται μια έκδοση παραγωγής να βρίσκεται στις εκθέσεις σε περίπου δύο χρόνια.

Επιστροφή στις ρίζες

Η Renault περιγράφει το E-Space ως μια «μελλοντική εκδοχή του αρχικού» Espace, παραπέμποντας στο πρώτο μοντέλο του 1984. Εκείνο το χαρακτηριστικό, τετραγωνισμένο MPV με το αμάξωμα από fiberglass αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες προτάσεις για την οικογενειακή μετακίνηση στην Ευρώπη. Στα πιο πρόσφατα χρόνια, ωστόσο, η ονομασία Espace χρησιμοποιήθηκε σε ένα SUV με τρεις σειρές καθισμάτων και κινητήρα εσωτερικής καύσης, κάτι που αποτυπώνει τη σημαντική υποχώρηση των πολυμορφικών απέναντι στα SUV.

Το E-Space Concept δείχνει ότι η Renault θέλει να επαναφέρει μέρος της φιλοσοφίας του αρχικού μοντέλου. Η σχεδίαση περιλαμβάνει ορισμένες διακριτικές ρετρό αναφορές, όπως το κοντό καπό και το κάθετο εμπρός μέρος, τα οποία συνδυάζονται πλέον με LED φωτιστικά σώματα και φωτιζόμενο λογότυπο της Renault. Παράλληλα, το παρμπρίζ έχει έντονη κλίση, θυμίζοντας περισσότερο σπορ αυτοκίνητο.

Στο πλάι, μια απόλυτα οριζόντια γραμμή εκτείνεται μέχρι το κάθετο πίσω μέρος, με στόχο να αξιοποιείται στο μέγιστο ο διαθέσιμος χώρος στην καμπίνα.

Η Renault δεν έχει αποκαλύψει ακόμη στοιχεία για τον αριθμό των καθισμάτων ή το μέγεθος του χώρου αποσκευών. Οι προηγούμενες γενιές του Espace προσέφεραν διαμορφώσεις δύο ή τριών σειρών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχαν ακόμη και περιστρεφόμενα κατά 180 μοίρες εμπρός καθίσματα. Από τις πρώτες εικόνες, πάντως, το concept φαίνεται να διαθέτει δύο σειρές καθισμάτων.

271 ίπποι και αυτονομία 1.400 χλμ.

Οι πληροφορίες για την τεχνολογία του E-Space παραμένουν περιορισμένες. Η Renault έχει επιβεβαιώσει ότι το πρωτότυπο έχει μήκος 4,7 μέτρα και ακολουθεί την κατεύθυνση που έχει ήδη χαράξει η μάρκα με τη νέα πλατφόρμα RGEV για τα compact μοντέλα. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική μπορεί να υποστηρίξει ηλεκτρικό σύστημα 800 Volt, ενώ το κόστος κατασκευής της είναι σύμφωνα με τη Renault έως και 40% χαμηλότερο σε σχέση με τα σημερινά αυτοκίνητά της.

Ο νέος ηλεκτροκινητήρας που συνοδεύει την αρχιτεκτονική RGEV αποδίδει έως 271 hp, έναντι των 217 hp της αντίστοιχης σημερινής τεχνολογίας. Παράλληλα, η Renault έχει αναφέρει ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα μπορεί να συνδυαστεί με σύστημα range extender, αυξάνοντας τη θεωρητική ηλεκτρική αυτονομία από 750 χλμ. σε 1.400 χλμ.

Μπορεί να περάσει στην παραγωγή σε δύο χρόνια

Η Renault έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να μεταφέρει αρκετά γρήγορα ένα πρωτότυπο από το σχεδιαστήριο στην παραγωγή. Για το Renault 5 χρειάστηκαν τρία χρόνια, ενώ το Twingo πέρασε από το concept στην παραγωγή σε μόλις δύο χρόνια. Στην περίπτωση του Twingo, η ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια κινεζικών εταιρειών, γεγονός που επιτάχυνε σημαντικά τη διαδικασία.

Αν ακολουθηθεί αντίστοιχη προσέγγιση και στο E-Space, τότε ένα μοντέλο παραγωγής θα μπορούσε να κυκλοφορεί στους ευρωπαϊκούς δρόμους σε περίπου δύο χρόνια.

Το E-Space δεν θα είναι το μοναδικό νέο Renault στο Παρίσι

Το E-Space αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα της Renault στο φετινό Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού. Μαζί του η γαλλική μάρκα θα παρουσιάσει το Gordini 8, ένα ηλεκτρικό coupe concept, το ηλεκτρικό Twingo με τη νέα πανοραμική γυάλινη οροφή Twingobay, καθώς και τις ανανεωμένες εκδόσεις των Scenic και Megane.

Στο περίπτερο της Renault θα βρίσκεται επίσης το 4 JP4x4 concept, το οποίο είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο φετινό Roland-Garros, κατά τη διάρκεια του Γαλλικού Open.