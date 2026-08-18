Το Freelander από την Κίνα μέσα σε 2 μέρες έγραψε 5ψήφιο αριθμό παραγγελιών

Το νέο Freelander 8 ξεπέρασε τις 10.000 προπαραγγελίες μέσα σε μόλις 48 ώρες, με 818 PS και ηλεκτρική αυτονομία έως 310 km.

Το όνομα Freelander επιστρέφει, αυτή τη φορά όμως με εντελώς διαφορετική μορφή και με την Κίνα να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το πρώτο μεγάλο SUV της νέας μάρκας κατάφερε μάλιστα να προκαλέσει ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον από τις πρώτες ημέρες της εμπορικής του πορείας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Chery Jaguar Land Rover, το Freelander 8 ξεπέρασε τις 10.000 προπαραγγελίες μέσα σε μόλις 48 ώρες από την έναρξη της προπώλησης στις 14 Αυγούστου.

Πρόκειται για κρατήσεις στο πλαίσιο της προπώλησης και όχι για ολοκληρωμένες πωλήσεις ή παραδόσεις αυτοκινήτων, ωστόσο ο αριθμός δίνει μια πρώτη εικόνα για την απήχηση του νέου μοντέλου στην κινεζική αγορά.

Freelander χωρίς σήματα Land Rover

Η Freelander λειτουργεί πλέον ως ανεξάρτητη μάρκα μέσα στην κοινοπραξία Chery Jaguar Land Rover, με το Freelander 8 να αποτελεί ένα από τα πρώτα βασικά προϊόντα της.

Παρότι το όνομα είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη Land Rover, το νέο SUV δεν φέρει εξωτερικά σήματα Land Rover και ακολουθεί τη δική του σχεδιαστική και εμπορική ταυτότητα.

Η παραγωγή του ξεκίνησε ήδη από τις 30 Ιουλίου στο εργοστάσιο της Chery-JLR στο Changshu, στην επαρχία Jiangsu της Κίνας.

Η προπώληση ξεκίνησε με τιμή 339.900 γουάν, περίπου 43.600 ευρώ, για την πενταθέσια έκδοση.

Για όσους χρειάζονται μεγαλύτερη χωρητικότητα υπάρχει και έκδοση έξι θέσεων, με διάταξη 2+2+2, η οποία ξεκινά από 349.900 γουάν, περίπου 44.900 δολάρια.

EREV με 818 PS

Κάτω από το αμάξωμα του μεγάλου SUV βρίσκεται ένα ιδιαίτερα ισχυρό EREV σύστημα κίνησης, δηλαδή μια διάταξη στην οποία ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί ως range extender για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το σύστημα συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο turbo κινητήρα 1,5 lt με δύο ηλεκτροκινητήρες. Η συνολική απόδοση φτάνει τα 610 kW ή 818 PS, με μέγιστη ροπή 813 Nm. Ο πίσω ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 250 kW και διαθέτει κιβώτιο δύο σχέσεων.

Η μπαταρία είναι η Freevoy της CATL, χωρητικότητας 60,3 kWh, και προσφέρει έως 310 km ηλεκτρικής αυτονομίας κατά CLTC.

Η Chery-JLR αναφέρει επίσης φόρτιση από 20% έως 80% σε μόλις 12 λεπτά, με δυνατότητα φόρτισης 6C. Πρόκειται πάντως για εργοστασιακά στοιχεία, τα οποία δεν συνοδεύονται στο συγκεκριμένο υλικό από ανεξάρτητη δοκιμή.

Πάνω από 5,1 μέτρα μήκος

Το Freelander 8 δεν είναι ένα compact SUV όπως το παλιό μοντέλο που γνωρίσαμε στην Ευρώπη.

Οι διαστάσεις το τοποθετούν ξεκάθαρα στην κατηγορία των μεγάλων SUV.

Διαστάσεις Freelander 8 Μήκος 5.118 mm Πλάτος 2.050 mm Ύψος 1.898 mm Μεταξόνιο 3.040 mm

Με τον ηλεκτρικά αναπτυσσόμενο κοτσαδόρο σε χρήση, το συνολικό μήκος φτάνει τα 5.185 mm.

Το πλαίσιο διαθέτει αερανάρτηση δύο θαλάμων με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη απόσβεση CCD, μηχανικό μπλοκέ διαφορικό εμπρός και σύστημα τετραδιεύθυνσης. Οι πίσω τροχοί μπορούν να στρίψουν έως και 10 μοίρες, στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία σε ένα αυτοκίνητο μήκους άνω των πέντε μέτρων.

Snapdragon 8397 και Huawei ADS 5

Η τεχνολογική εικόνα συνεχίζεται στο εσωτερικό. Το infotainment βασίζεται στον επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8397, ενώ στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει οθόνη Mini LED 15,6 ιντσών. Παρά την έντονη ψηφιοποίηση, κάτω από την κεντρική οθόνη διατηρούνται φυσικά χειριστήρια για βασικές λειτουργίες. Για τους πίσω επιβάτες προσφέρεται επιπλέον οθόνη οροφής 17,3 ιντσών.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης καθίσματα δεύτερης σειράς τύπου zero-gravity με θέρμανση και υποπόδια, αποσπώμενα ηχεία Harman Kardon στα προσκέφαλα και συνολικά 11 σημεία φόρτισης συσκευών. Το Huawei Qiankun ADS 5 περιλαμβάνεται σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία σε όλες τις εκδόσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στο συγκεκριμένο υλικό ανεξάρτητα δεδομένα για την απόδοσή του σε πραγματικές συνθήκες.

Μεγάλες φιλοδοξίες για τη νέα Freelander

Οι περισσότερες από 10.000 προπαραγγελίες μέσα σε δύο ημέρες αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν συνδυαστούν με τους στόχους που έχει θέσει η νέα μάρκα.

Η Freelander έχει ανακοινώσει ως μακροπρόθεσμη φιλοδοξία να φτάσει τις 300.000 πωλήσεις ετησίως παγκοσμίως μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.

Πρόκειται για στόχο και όχι για σημερινό επίπεδο πωλήσεων. Παρ’ όλα αυτά, το πρώτο ενδιαφέρον για το Freelander 8 δείχνει ότι η αρχή τουλάχιστον είναι ιδιαίτερα δυναμική.

Το σημαντικότερο ίσως είναι πως το Freelander του 2026 δεν επιχειρεί να αναβιώσει απλώς ένα παλιό όνομα. Πρόκειται για ένα τεχνολογικά προηγμένο, μεγάλο SUV 818 PS που δημιουργήθηκε για τις απαιτήσεις της σύγχρονης κινεζικής αγοράς, με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από το μοντέλο που γνώριζαν επί δεκαετίες οι Ευρωπαίοι οδηγοί.

Τι κρατάμε;