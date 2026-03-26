EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Freelander της JLR επιστρέφει – Τι σχέση έχει η Chery;

ΠΕΜΠΤΗ | 26.03.2026
Autotypos Team
to-freelander-tis-jlr-epistrefei-ti-schesi-echei-i-chery-797509

Το όνομα Freelander της JLR επανέρχεται σε συνεργασία με την κινέζικη εταιρεία με στόχο μια νέα σειρά ηλεκτροκίνητων crossover

Η κινέζικη μάρκα (που πουλά αυτοκίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο με τις μάρκες Chery, Jaecoo και Omoda) αναβιώνει το όνομα Freelander σε συνεργασία με τη JLR για μια νέα σειρά ηλεκτρικών crossover.

Το πρώτο μοντέλο της ανανεωμένης σειράς με το σήμα Freelander θα αποκαλυφθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου, όπως επιβεβαίωσε η Chery.

Δοκιμασμένες πλατφόρμες με σχεδιαστική γλώσσα JLR

Τα νέα μοντέλα θα βασίζονται ουσιαστικά στις ίδιες πλατφόρμες που χρησιμοποιεί η Chery για τα υπόλοιπα SUV της, αλλά θα ξεχωρίζουν χάρη σε μια προσαρμοσμένη σχεδιαστική γλώσσα υπό την καθοδήγηση της JLR, που αντλεί στοιχεία από το αρχικό Land Rover Freelander. Οι πρώτες εικόνες δείχνουν μια χαρακτηριστική υπογραφή των εμπρός φώτων του πρώτου μοντέλου Freelander, η οποία αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο της σειράς καθώς αυτή επεκτείνεται.

Αρχικά, θα προσφέρεται μόνο στην κινεζική αγορά, αλλά υπάρχει «δυνατότητα παγκόσμιας επέκτασης», όπως είχε δηλώσει νωρίτερα ο πρόεδρος της JLR Κίνας, Qing Pan. Η Chery αναπτύσσει τη σειρά ηλεκτροκίνητων μοντέλων χρησιμοποιώντας μια εσωτερικά αναπτυγμένη «ευέλικτη» πλατφόρμα, σύμφωνα με τον Pan. Πρόκειται για την πλατφόρμα T1X της Chery, που υποστηρίζει διάφορα μοντέλα των άλλων μαρκών της, όπως το Jaecoo 7.

Plug-in με off-road χαρακτήρα

Το πρώτο από τα νέα Freelander θα είναι plug-in υβριδικό, με σχεδίαση που συνδυάζει έντονα off-road στοιχεία με σιλουέτα coupe και «θα αντικατοπτρίζει το πνεύμα του αρχικού Freelander, αλλά θα είναι ενημερωμένο ώστε να προσελκύει απαιτητικούς, τεχνολογικά ενημερωμένους Κινέζους καταναλωτές», είπε ο Pan.

Το νέο Freelander της Chery και JLR θα πάρει τη θέση των Land Rover Discovery Sport και Range Rover Evoque στη γραμμή παραγωγής, των οποίων η παραγωγή θα ολοκληρωθεί φέτος. Θα τοποθετείται σε διαφορετική κατηγορία από τα εισαγόμενα premium μοντέλα της JLR στην Κίνα, όπως τα Range Rover, Range Rover Sport και Land Rover Defender.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Η JLR ανακοίνωσε ότι τα νέα Freelander θα πωλούνται μέσα από δίκτυο αποκλειστικών αντιπροσωπειών που θα διαχειρίζεται η Chery.

Tι κρατάμε:

  • Η Chery αναβιώνει το όνομα Freelander σε συνεργασία με τη JLR για μια νέα σειρά ηλεκτρικών crossover
  • Τα νέα μοντέλα θα βασίζονται στις πλατφόρμες της Chery, με προσαρμοσμένη σχεδιαστική γλώσσα της JLR
  • Το νέο Freelander θα προσφέρεται αρχικά μόνο στην κινεζική αγορά
  • Θα είναι plug-in υβριδικό, με σχεδίαση που συνδυάζει έντονα off-road στοιχεία με σιλουέτα coupe

Πηγή: Autocar.co.uk

