Το φθηνότερο ηλεκτρικό της Audi θα είναι και το πιο οικονομικό – 2,56 ευρώ/100 km

Το Audi A2 ετοιμάζεται να επιστρέψει σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή, με την εταιρεία να λέει πως είναι το πιο αποδοτικό μοντέλο στην ιστορία της

Η Audi ετοιμάζεται να επαναφέρει ένα από τα πιο ιδιαίτερα ονόματα της ιστορίας της. Το A2 επιστρέφει το φθινόπωρο, αλλά σε μια εντελώς διαφορετική μορφή από τον πρωτοποριακό προκάτοχό του, καθώς μετατρέπεται σε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο με κίνηση στους πίσω τροχούς και στόχο να γίνει το πιο αποδοτικό αυτοκίνητο που έχει κατασκευάσει ποτέ η γερμανική εταιρεία.

Από την εμπορική αποτυχία στην ηλεκτρική αναγέννηση

Το πρώτο Audi A2 αποτέλεσε ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ της εποχής Ferdinand Piëch. Με αλουμινένιο αμάξωμα και έμφαση στην οικονομία καυσίμου, το A2 ήταν τεχνολογικά προηγμένο, αλλά το υψηλό κόστος παραγωγής αποδείχθηκε απαγορευτικό. Η Audi φέρεται να έχανε χιλιάδες ευρώ με κάθε αυτοκίνητο που πωλούσε, ενώ η ζήτηση δεν πλησίασε ποτέ τις αρχικές προσδοκίες.

Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή του Audi A2 ολοκληρώθηκε μετά από μόλις πέντε χρόνια, με συνολικά 176.377 μονάδες να έχουν κατασκευαστεί.

Βασίζεται στο νέο VW ID.3 Neo

Το νέο A2 e-tron δεν εξελίχθηκε εκ του μηδενός. Η Audi αξιοποίησε ως βάση το πρόσφατα παρουσιασμένο VW ID.3 Neo, μειώνοντας σημαντικά το κόστος ανάπτυξης και τον χρόνο που απαιτήθηκε για την υλοποίηση του μοντέλου. Πρόκειται για ένα πισωκίνητο ηλεκτρικό hatchback, το οποίο σύμφωνα με την εταιρεία θα είναι το πιο αποδοτικό Audi που έχει υπάρξει ποτέ.

Η μέση κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σε μόλις 12,8 kWh/100 km, επίδοση που τοποθετεί το νέο A2 ανάμεσα στα πιο αποδοτικά ηλεκτρικά της αγοράς. H εν λόγω τιμή μεταφράζεται σε κατανάλωση ενέργειας περίπου 2,56 ευρώ/100 km, αν υπολογίσουμε με φόρτιση σε οικιακό ρεύμα με κόστος 0,20 ευρώ/kWh.

Ο ρόλος της αεροδυναμικής

Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτής της επίδοσης παίζει η αεροδυναμική. Το νέο A2 e-tron διαθέτει συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,24, τον καλύτερο που έχει πετύχει η Audi στα μικρότερα μοντέλα της. Η εταιρεία αναφέρει ότι η συγκεκριμένη τιμή επιτυγχάνεται με το προαιρετικό πακέτο βελτιωμένης αεροδυναμικής, το οποίο περιλαμβάνει πλήρως καλυμμένο κάτω μέρος αμαξώματος, ειδικούς εκτροπείς αέρα στους τροχούς, πρόσθετα αεροδυναμικά βοηθήματα στους άξονες και συστήματα που περιορίζουν τις αναταράξεις γύρω από τους θόλους.

Παράλληλα, υπάρχει ενεργό σύστημα διαχείρισης αέρα, το οποίο ανοίγει όταν απαιτείται επιπλέον ψύξη για τη μπαταρία και τα ηλεκτρονικά συστήματα. Σύμφωνα με την Audi, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις μειώνουν την κατανάλωση κατά περίπου 0,9 kWh/100 km.

188 ίπποι και πάνω από 600 km αυτονομίας

Η Audi έχει επιβεβαιώσει ότι το νέο A2 e-tron θα εξοπλίζεται με μπαταρία λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού άλατος (LFP) χωρητικότητας 61 kWh. Η ενέργεια μεταφέρεται σε ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα, ο οποίος αποδίδει 188 ίππους. Αν και προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί άλλες εκδόσεις, θεωρείται πιθανό να ακολουθήσουν ισχυρότερες και πιο προσιτές παραλλαγές, όπως συμβαίνει και με το ID.3 Neo.

Η Audi δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα στοιχεία αυτονομίας. Ωστόσο, η εταιρεία τονίζει ότι η μπαταρία LFP μπορεί να φορτίζεται τακτικά έως το 100% χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στη μακροχρόνια αντοχή της.

Με δεδομένο ότι το VW ID.3 Neo μπορεί να διανύσει έως 630 km στον κύκλο WLTP με μεγαλύτερη μπαταρία 79 kWh, το νέο A2 e-tron αναμένεται τουλάχιστον να κινηθεί σε παρόμοια επίπεδα. Χάρη στη σημαντικά βελτιωμένη αποδοτικότητα, δεν αποκλείεται να ξεπεράσει το όριο των 630 km εφόσον αποκτήσει στο μέλλον μεγαλύτερη μπαταρία.

Πότε έρχεται στην αγορά

Η πλήρης αποκάλυψη του νέου Audi A2 e-tron θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο. Το μοντέλο θα αποτελέσει το μικρότερο και πιο προσιτό ηλεκτρικό της Audi και αναμένεται να λανσαριστεί στις ευρωπαϊκές αγορές είτε προς τα τέλη του 2026 είτε στις αρχές του 2027.

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