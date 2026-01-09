Το φθηνότερο μοντέλο της Mercedes-Benz: Φεύγει η παραγωγή του από τη Γερμανία – Πού θα κατασκευάζεται;

Το πιο φθηνό μοντέλο της γκάμας της Mercedes αναμένεται το 2028, αλλά δεν θα έρθει από τη Γερμανία

Παρότι η Mercedes ετοιμάζει τη νέα γενιά της A-Class, το τρέχον μοντέλο θα παραμείνει στην παραγωγή και η εταιρεία αποφάσισε να βγάλει την παραγωγή του εκτός συνόρων. Αντί για το εργοστάσιο στο Rastatt, η παραγωγή της A-Class μετακομίζει στο Kecskemét, ένα εργοστάσιο που βρίσκεται περίπου 100 χλμ. έξω από τη Βουδαπέστη.

Από τη δυτική στην ανατολική Ευρώπη

Η εν λόγω μετακόμιση της παραγωγής της A-Class γίνεται φυσικά για οικονομικούς λόγους, με την Ουγγαρία να έχει σημαντικά χαμηλότερο κόστος εργασίας. Αυτό ταιριάζει «γάντι» στην A-Class: το φθηνότερο μοντέλο της Mercedes-Benz αυτή τη στιγμή, με την εταιρεία να στοχεύει να αυξήσει ακόμα περισσότερο τα κέρδη της.

Η παραγωγή της A-Class στο εργοστάσιο του Kecskemét αναμένεται να αρχίσει μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, με μέχρι και 400.000 κομμάτια να βγαίνουν από εκεί σε ετήσια βάση. Πρόκειται για μια κίνηση-απάντηση στην κινέζικη «απειλή», με τη Mercedes να στοχεύει έτσι να εξοικονομήσει περίπου 5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2027.

H τρέχουσα γενιά της A-Class κυκλοφόρησε το 2018 και αναμένεται να παραμείνει στην παραγωγή μέχρι το 2028, όταν και θα αντικατασταθεί από τη νέα γενιά που βρίσκεται ήδη «στα σκαριά». Πριν περίπου έναν χρόνο, η Mercedes ανακοίνωσε πως θα η παρούσα θα είναι και η τελευταία γενιά της A-Class, κάτι που τελικά έμελλε να πάρει πίσω.

Εκτός από το μικρότερο κόστος λειτουργίας, η μετακόμιση της παραγωγής της A-Class στην Ουγγαρία ανοίγει χώρο στο Rastatt για τα επερχόμενα μοντέλα της Mercedes που βασίζονται στην πλατφόρμα MMA, συμπεριλαμβανομένης της νέας CLA.

Η μεταφορά της παραγωγής στην Ουγγαρία δημιουργεί αυτόματα περίπου 3.000 νέες θέσεις εργασίας, με τους νέους εργαζόμενους να εντάσσονται στο υπάρχον δυναμικό των περίπου 4.500 εργαζομένων, ενισχύοντας κι άλλο την παρουσία της Mercedes στην περιοχή.

Τι κρατάμε: