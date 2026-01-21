Το φθηνότερο parking στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος – Όλες οι αλλαγές και τι συμφέρει περισσότερο

Οι αλλαγές στις εγκαταστάσεις και στους χώρους στάθμευσης δημιουργούν νέα δεδομένα για τους ταξιδιώτες που επιλέγουν να μετακινηθούν με αυτοκίνητο

Τα έργα επέκτασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που ξεκίνησαν το 2025, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις των τελευταίων ετών, με στόχο την εξυπηρέτηση περισσότερων από 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Οι παρεμβάσεις εξελίσσονται σε δύο φάσεις και επηρεάζουν τόσο τις εγκαταστάσεις του Κύριου Αεροσταθμού όσο και τους χώρους στάθμευσης.

Τι περιλαμβάνουν τα έργα επέκτασης

Φάση 1

Κατασκευή νέου πολυώροφου πάρκινγκ στον χώρο του πρώην Μικρής Διάρκειας 1

Επέκταση της πίστας στη βόρεια πλευρά του αεροδρομίου

Φάση 2

Επέκταση του Κύριου Αεροσταθμού και της περιοχής Σένγκεν

Αναβάθμιση του Δορυφορικού Αεροσταθμού («δορυφορικός» με την έννοια του επικουρικού / βοηθητικού χώρου, όχι δεν έχουμε ακόμα πλατφόρμα εκτόξευσης δορυφόρων…)

Οι αλλαγές αυτές έφεραν και νέα δεδομένα στη στάθμευση, με μετακινήσεις και αναβαθμίσεις των χώρων πάρκινγκ.

Νέες τοποθεσίες πάρκινγκ – Τι έχει αλλάξει

Economy Parking: η πιο φθηνή επιλογή στο αεροδρόμιο

Το Economy πάρκινγκ έχει πλέον μεταφερθεί στην περιοχή του Εμπορικού Πάρκου του αεροδρομίου και αποτελεί την πιο οικονομική λύση στάθμευσης.

Κόστος:

Μόνο 5€ την ημέρα

Πλεονεκτήματα:

Online κράτηση και προπληρωμή

Ανέπαφη είσοδος/έξοδος με αυτόματη αναγνώριση πινακίδων

Δωρεάν μεταφορά με shuttle bus προς και από τον Κύριο Αεροσταθμό

Δυνατότητα κράτησης έως και 30 λεπτά πριν την άφιξη

Αν ψάχνεις το φθηνότερο πάρκινγκ στο αεροδρόμιο Αθηνών, το Economy είναι ξεκάθαρα η καλύτερη επιλογή.

Long Term Value Parking (νέο)

Στη θέση του παλαιού Economy δημιουργήθηκε το Long Term Value πάρκινγκ, το οποίο:

Είναι διαθέσιμο αποκλειστικά με online κράτηση

Προσφέρει πρόσβαση με τα πόδια προς τον Κύριο Αεροσταθμό

προς τον Κύριο Αεροσταθμό Απευθύνεται σε όσους θέλουν μακράς διάρκειας στάθμευση σε προνομιακή τιμή

Μικρής Διάρκειας 1 – Νέα τοποθεσία

Το Μικρής Διάρκειας 1 μεταφέρθηκε εντός του χώρου της Μακράς Διάρκειας, κοντά στην πεζογέφυρα, προσφέροντας:

Γρήγορη πρόσβαση στον Κύριο Αεροσταθμό

30 λεπτά δωρεάν στάθμευσης (για 2 εισόδους ημερησίως)

(για 2 εισόδους ημερησίως) Χρέωση 6€ για παραμονή έως 1 ώρα μετά το δωρεάν όριο

Δωρεάν χρόνος στάθμευσης

30 λεπτά δωρεάν στο Μικρής Διάρκειας 1 (νέα τοποθεσία)

στο Μικρής Διάρκειας 1 (νέα τοποθεσία) 20 λεπτά δωρεάν στο Μικρής Διάρκειας 2 και στη Μακράς Διάρκειας

στο Μικρής Διάρκειας 2 και στη Μακράς Διάρκειας Ισχύει για έως 2 εισόδους την ημέρα

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Στο νέο Μικρής Διάρκειας 1 λειτουργούν 14 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη ΔΕΗ blue.

Διαθέσιμοι φορτιστές:

5 διπλοί φορτιστές AC 2 x 22 kW

1 ταχυφορτιστής DC 160 kW

1 ταχυφορτιστής DC 50 kW & AC 22 kW

Η φόρτιση γίνεται εύκολα μέσω της εφαρμογής PPC blue με σάρωση QR code.

Προνομιακές παροχές & εκπτώσεις

Κουπόνι 10€ για το Factory Outlet στο Εμπορικό Πάρκο (για αγορές άνω των 50€, ισχύ έως 31/12/2026)

στο Εμπορικό Πάρκο Δωρεάν μεταφορά με shuttle bus από και προς τον Κύριο Αεροσταθμό

14 στάσεις shuttle στη Μακράς Διάρκειας & Value και 1 στάση στο Economy

Στάθμευση για άτομα με αναπηρία

Διαθέσιμες ειδικές θέσεις στο Μικρής Διάρκειας 2

Ειδική τιμή: 5€ την ημέρα , με επίδειξη αποδεικτικού αναπηρίας

, με επίδειξη αποδεικτικού αναπηρίας Υποστήριξη από το προσωπικό κατόπιν ειδοποίησης

Συμπέρασμα: Ποιο πάρκινγκ συμφέρει περισσότερο;

Πιο φθηνό πάρκινγκ αεροδρομίου: Economy Parking – 5€ / ημέρα

Κοντινή πρόσβαση με τα πόδια: Long Term Value

Long Term Value Γρήγορες στάσεις & αποβίβαση: Μικρής Διάρκειας 1

Μικρής Διάρκειας 1 Premium επιλογή: Valet Parking με Fast Lane

Αν η χαμηλότερη τιμή είναι το βασικό σου κριτήριο, τότε το Economy πάρκινγκ είναι ξεκάθαρα η πιο συμφέρουσα λύση στο Αεροδρόμιο Αθηνών.