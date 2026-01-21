quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το φθηνότερο parking στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος – Όλες οι αλλαγές και τι συμφέρει περισσότερο

ΤΕΤΑΡΤΗ | 21.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
to-fthinotero-parking-sto-aerodromio-el-venizelos-oles-oi-allages-kai-ti-symferei-perissotero-667550

Οι αλλαγές στις εγκαταστάσεις και στους χώρους στάθμευσης δημιουργούν νέα δεδομένα για τους ταξιδιώτες που επιλέγουν να μετακινηθούν με αυτοκίνητο

Τα έργα επέκτασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που ξεκίνησαν το 2025, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις των τελευταίων ετών, με στόχο την εξυπηρέτηση περισσότερων από 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Οι παρεμβάσεις εξελίσσονται σε δύο φάσεις και επηρεάζουν τόσο τις εγκαταστάσεις του Κύριου Αεροσταθμού όσο και τους χώρους στάθμευσης.

Τι περιλαμβάνουν τα έργα επέκτασης

Φάση 1

  • Κατασκευή νέου πολυώροφου πάρκινγκ στον χώρο του πρώην Μικρής Διάρκειας 1
  • Επέκταση της πίστας στη βόρεια πλευρά του αεροδρομίου

Φάση 2

  • Επέκταση του Κύριου Αεροσταθμού και της περιοχής Σένγκεν
  • Αναβάθμιση του Δορυφορικού Αεροσταθμού («δορυφορικός» με την έννοια του επικουρικού / βοηθητικού χώρου, όχι δεν έχουμε ακόμα πλατφόρμα εκτόξευσης δορυφόρων…)

Οι αλλαγές αυτές έφεραν και νέα δεδομένα στη στάθμευση, με μετακινήσεις και αναβαθμίσεις των χώρων πάρκινγκ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέες τοποθεσίες πάρκινγκ – Τι έχει αλλάξει

Economy Parking: η πιο φθηνή επιλογή στο αεροδρόμιο

Το Economy πάρκινγκ έχει πλέον μεταφερθεί στην περιοχή του Εμπορικού Πάρκου του αεροδρομίου και αποτελεί την πιο οικονομική λύση στάθμευσης.

Κόστος:

Μόνο 5€ την ημέρα

Πλεονεκτήματα:

  • Online κράτηση και προπληρωμή
  • Ανέπαφη είσοδος/έξοδος με αυτόματη αναγνώριση πινακίδων
  • Δωρεάν μεταφορά με shuttle bus προς και από τον Κύριο Αεροσταθμό
  • Δυνατότητα κράτησης έως και 30 λεπτά πριν την άφιξη

Αν ψάχνεις το φθηνότερο πάρκινγκ στο αεροδρόμιο Αθηνών, το Economy είναι ξεκάθαρα η καλύτερη επιλογή.

Long Term Value Parking (νέο)

Στη θέση του παλαιού Economy δημιουργήθηκε το Long Term Value πάρκινγκ, το οποίο:

  • Είναι διαθέσιμο αποκλειστικά με online κράτηση
  • Προσφέρει πρόσβαση με τα πόδια προς τον Κύριο Αεροσταθμό
  • Απευθύνεται σε όσους θέλουν μακράς διάρκειας στάθμευση σε προνομιακή τιμή

Μικρής Διάρκειας 1 – Νέα τοποθεσία

Το Μικρής Διάρκειας 1 μεταφέρθηκε εντός του χώρου της Μακράς Διάρκειας, κοντά στην πεζογέφυρα, προσφέροντας:

  • Γρήγορη πρόσβαση στον Κύριο Αεροσταθμό
  • 30 λεπτά δωρεάν στάθμευσης (για 2 εισόδους ημερησίως)
  • Χρέωση 6€ για παραμονή έως 1 ώρα μετά το δωρεάν όριο

Δωρεάν χρόνος στάθμευσης

  • 30 λεπτά δωρεάν στο Μικρής Διάρκειας 1 (νέα τοποθεσία)
  • 20 λεπτά δωρεάν στο Μικρής Διάρκειας 2 και στη Μακράς Διάρκειας
  • Ισχύει για έως 2 εισόδους την ημέραπάρκινγκ αεροδρόμιο

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Στο νέο Μικρής Διάρκειας 1 λειτουργούν 14 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη ΔΕΗ blue.

Διαθέσιμοι φορτιστές:

  • 5 διπλοί φορτιστές AC 2 x 22 kW
  • 1 ταχυφορτιστής DC 160 kW
  • 1 ταχυφορτιστής DC 50 kW & AC 22 kW

Η φόρτιση γίνεται εύκολα μέσω της εφαρμογής PPC blue με σάρωση QR code.

Προνομιακές παροχές & εκπτώσεις

  • Κουπόνι 10€ για το Factory Outlet στο Εμπορικό Πάρκο

    (για αγορές άνω των 50€, ισχύ έως 31/12/2026)

  • Δωρεάν μεταφορά με shuttle bus από και προς τον Κύριο Αεροσταθμό
  • 14 στάσεις shuttle στη Μακράς Διάρκειας & Value και 1 στάση στο Economy

Στάθμευση για άτομα με αναπηρία

  • Διαθέσιμες ειδικές θέσεις στο Μικρής Διάρκειας 2
  • Ειδική τιμή: 5€ την ημέρα, με επίδειξη αποδεικτικού αναπηρίας
  • Υποστήριξη από το προσωπικό κατόπιν ειδοποίησης

Συμπέρασμα: Ποιο πάρκινγκ συμφέρει περισσότερο;

  • Πιο φθηνό πάρκινγκ αεροδρομίου: Economy Parking – 5€ / ημέρα
  • Κοντινή πρόσβαση με τα πόδια: Long Term Value
  • Γρήγορες στάσεις & αποβίβαση: Μικρής Διάρκειας 1
  • Premium επιλογή: Valet Parking με Fast Lane

Αν η χαμηλότερη τιμή είναι το βασικό σου κριτήριο, τότε το Economy πάρκινγκ είναι ξεκάθαρα η πιο συμφέρουσα λύση στο Αεροδρόμιο Αθηνών.

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Parking#Ελευθέριος Βενιζέλος
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

aerodromio-el-venizelos-i-megali-allagi-sto-parking-tou-pou-metaferthike-to-economy-787258

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.12.2025

Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος: Η μεγάλη αλλαγή στο parking του – Πού μεταφέρθηκε το economy;
i-marka-me-tis-perissoteres-poliseis-stin-ellada-poulise-25-315-aftokinita-se-12-mines-779620

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.01.2026

Η μάρκα με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα – Πούλησε 25.315 αυτοκίνητα σε 12 μήνες
episimi-epistrofi-tou-toyota-mr2-pou-tha-to-doume-688088

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.01.2026

Επίσημη επιστροφή του Toyota MR2; – Πού θα το δούμε;
poia-marka-ftiachnei-ta-pio-axiopista-aftokinita-xepoulaei-stin-ellada-768609

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.01.2026

Ποιά μάρκα φτιάχνει τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα; – Ξεπουλάει στην Ελλάδα
to-entyposiako-video-tis-toyota-gazoo-racing-pou-den-ginetai-na-min-deis-788176

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.01.2026

Το εντυπωσιακό video της Toyota Gazoo Racing που δεν γίνεται να μην δεις
to-aerodromio-pou-chrisimopoiei-idi-aftonoma-ochimata-tis-toyota-787414

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.12.2025

Το αεροδρόμιο που χρησιμοποιεί ήδη αυτόνομα οχήματα της Toyota

Πρόσφατες Ειδήσεις