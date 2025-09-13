Το φθηνότερο station wagon επιδόσεων στην Αμερική είναι Mercedes – Πόσο κάνει στην Ελλάδα;

Η Mercedes-AMG E53 Wagon είναι το φθηνότερο οικογενειακό επιδόσεων στην Αμερική. Δες πόσο έρχεται στην Ελλάδα και πώς συγκρίνεται με τον ανταγωνισμό.

Η Mercedes-AMG E53 Wagon ξεκινά από 94.500 $ στις ΗΠΑ , καθιστώντας τη το πιο προσιτό station wagon επιδόσεων.

Ανταγωνιστές: BMW M5 Touring (127.675 $ ) και Audi RS6 Avant Performance (132.995 $ ) .

Η υβριδική AMG συνδυάζει 3.0λιτρο εξακύλινδρο τούρμπο + ηλεκτροκινητήρα με έως 604 ίππους .

Στην Ελλάδα, η τιμή ξεκινά από 126.914 € και φτάνει τα 129.814 € ανάλογα με τις εκδόσεις.

Η επιστροφή των station wagons επιδόσεων

Η κατηγορία των γρήγορων station wagons φαίνεται να αναγεννιέται στις ΗΠΑ, με τη Mercedes να παίρνει ξανά πρωτοβουλία. Η νέα AMG E53 Wagon έρχεται ως plug-in hybrid, αποτελώντας τη φθηνότερη επιλογή ανάμεσα στους premium ανταγωνιστές.

Η αρχική τιμή των 94.500 $ την καθιστά το οικονομικότερο performance wagon της αμερικανικής αγοράς, πολύ πιο κάτω από τα 127.675 $ της BMW M5 Touring και τα 132.995 $ της Audi RS6 Avant Performance.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η E53 συνδυάζει έναν 3.0λιτρο εξακύλινδρο τούρμπο κινητήρα που αποδίδει 443 ίππους, με έναν ηλεκτροκινητήρα που προσθέτει 161 ίππους. Συνολικά, η ισχύς φτάνει τους 577 PS, ενώ με το προαιρετικό πακέτο AMG Dynamics Plus απογειώνεται στους 604 PS.

0-100 km/h: 4,0 δλ. (3,8 δλ. με Dynamics Plus)

Τελική ταχύτητα: 250 km/h (290 km/h με Dynamics Plus)

Πακέτο AMG Dynamics Plus: περιλαμβάνει μεγαλύτερα φρένα, ηλεκτρονικό μπλοκέ πίσω διαφορικό και επιπλέον ισχύ.

Οι τιμές στην Ελλάδα

Η νέα Mercedes-AMG E53 HYBRID 4MATIC+ είναι ήδη διαθέσιμη στον ελληνικό τιμοκατάλογο. Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Mercedes-AMG E53 HYBRID 4MATIC+ Sedan: 126.914 €

Mercedes-AMG E53 HYBRID 4MATIC+ Wagon: 129.814 €

Συμπέρασμα

Η Mercedes-AMG E53 Wagon είναι μεν το πιο προσιτό station wagon επιδόσεων στην Αμερική, αλλά η τιμή της παραμένει υψηλή. Στην Ελλάδα, με εκκίνηση λίγο πάνω από τις 126.000 €, απευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό που θέλει το απόλυτο οικογενειακό all-rounder με τη σφραγίδα της AMG.

Τι κρατάμε;

Το πιο φθηνό performance wagon στην Αμερική είναι η Mercedes-AMG E53 με $94.500 .

Η ισχύς φτάνει τους 604 ίππους με το προαιρετικό πακέτο Dynamics Plus .

Στην Ελλάδα, η τιμή της ξεκινά από 126.914 € .

Η Mercedes ποντάρει στον συνδυασμό επιδόσεων – πρακτικότητας – premium χαρακτήρα.

