EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το φθηνότερο station wagon επιδόσεων στην Αμερική είναι Mercedes – Πόσο κάνει στην Ελλάδα;

ΣΑΒΒΑΤΟ | 13.09.2025
Στέλιος Παππάς
to-fthinotero-station-wagon-epidoseon-stin-ameriki-einai-mercedes-poso-kanei-stin-ellada-775006

Η Mercedes-AMG E53 Wagon είναι το φθηνότερο οικογενειακό επιδόσεων στην Αμερική. Δες πόσο έρχεται στην Ελλάδα και πώς συγκρίνεται με τον ανταγωνισμό.

  • Η Mercedes-AMG E53 Wagon ξεκινά από 94.500 $ στις ΗΠΑ, καθιστώντας τη το πιο προσιτό station wagon επιδόσεων.

  • Ανταγωνιστές: BMW M5 Touring (127.675 $) και Audi RS6 Avant Performance (132.995 $).

  • Η υβριδική AMG συνδυάζει 3.0λιτρο εξακύλινδρο τούρμπο + ηλεκτροκινητήρα με έως 604 ίππους.

  • Στην Ελλάδα, η τιμή ξεκινά από 126.914 € και φτάνει τα 129.814 € ανάλογα με τις εκδόσεις.

Η επιστροφή των station wagons επιδόσεων

Η κατηγορία των γρήγορων station wagons φαίνεται να αναγεννιέται στις ΗΠΑ, με τη Mercedes να παίρνει ξανά πρωτοβουλία. Η νέα AMG E53 Wagon έρχεται ως plug-in hybrid, αποτελώντας τη φθηνότερη επιλογή ανάμεσα στους premium ανταγωνιστές.

Η αρχική τιμή των 94.500 $ την καθιστά το οικονομικότερο performance wagon της αμερικανικής αγοράς, πολύ πιο κάτω από τα 127.675 $ της BMW M5 Touring και τα 132.995 $ της Audi RS6 Avant Performance.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η E53 συνδυάζει έναν 3.0λιτρο εξακύλινδρο τούρμπο κινητήρα που αποδίδει 443 ίππους, με έναν ηλεκτροκινητήρα που προσθέτει 161 ίππους. Συνολικά, η ισχύς φτάνει τους 577 PS, ενώ με το προαιρετικό πακέτο AMG Dynamics Plus απογειώνεται στους 604 PS.

  • 0-100 km/h: 4,0 δλ. (3,8 δλ. με Dynamics Plus)

  • Τελική ταχύτητα: 250 km/h (290 km/h με Dynamics Plus)

  • Πακέτο AMG Dynamics Plus: περιλαμβάνει μεγαλύτερα φρένα, ηλεκτρονικό μπλοκέ πίσω διαφορικό και επιπλέον ισχύ.

Οι τιμές στην Ελλάδα

Η νέα Mercedes-AMG E53 HYBRID 4MATIC+ είναι ήδη διαθέσιμη στον ελληνικό τιμοκατάλογο. Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

  • Mercedes-AMG E53 HYBRID 4MATIC+ Sedan: 126.914 €

  • Mercedes-AMG E53 HYBRID 4MATIC+ Wagon: 129.814 €

Συμπέρασμα

Η Mercedes-AMG E53 Wagon είναι μεν το πιο προσιτό station wagon επιδόσεων στην Αμερική, αλλά η τιμή της παραμένει υψηλή. Στην Ελλάδα, με εκκίνηση λίγο πάνω από τις 126.000 €, απευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό που θέλει το απόλυτο οικογενειακό all-rounder με τη σφραγίδα της AMG.

Τι κρατάμε;

  • Το πιο φθηνό performance wagon στην Αμερική είναι η Mercedes-AMG E53 με $94.500.

  • Η ισχύς φτάνει τους 604 ίππους με το προαιρετικό πακέτο Dynamics Plus.

  • Στην Ελλάδα, η τιμή της ξεκινά από 126.914 €.

  • Η Mercedes ποντάρει στον συνδυασμό επιδόσεων – πρακτικότητας – premium χαρακτήρα.

Στην Ελλάδα το Chery Tiggo 4 – Υβριδικό με 204 ίππους και τιμή 22.990 ευρώ

Το νέο best-seller SUV της Audi που κάνει 119 km με 0 ευρώ βενζίνη – Τιμή στην Ελλάδα

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί γύρω από τα σχολεία – Οδηγίες για ασφαλή μετακίνηση

