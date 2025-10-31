Το φθηνότερο SUV της Mercedes-Benz τώρα με όφελος 3.510 ευρώ – Είναι 1ο σε πωλήσεις στην Ελλάδα

Η νέα προσφορά κάνει το αγαπημένο πολυτελές SUV της Mercedes-Benz πιο ελκυστικό από ποτέ

Έφτασε η ώρα για όσους περιμένατε την ιδανική ευκαιρία για να αποκτήσετε ένα από τα πιο αγαπημένα compact SUV των τελευταίων χρόνων στην Ελληνική αγορά: η νέα Mercedes-Benz GLA 200 στην έκδοση Progressive μπορεί τώρα να αποκτηθεί με όφελος 3.510 ευρώ, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 44.990 ευρώ, για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, η Mercedes σου δίνει τη δυνατότητα να την αποκτήσεις με 299 ευρώ τον μήνα, μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης Welcome.

H καθημερινότητα με luxury χαρακτήρα

Η GLA 200 συνδυάζει προσιτή πολυτέλεια με δυναμική σχεδίαση, παρέχοντας παράλληλα άνεση, ασφάλεια και τεχνολογία επιπέδου Mercedes-Benz. Το αγαπημένο compact SUV διαθέτει σύγχρονο σχεδιασμό και πλήρως ψηφιακό εσωτερικό, ενώ το σύστημα πολυμέσων MBUX, με δυνατότητα φωνητικών εντολών «Hey Mercedes», μετατρέπει την κάθε διαδρομή σε μία εμπειρία πολυτέλειας, άνεσης, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας τόσο εντός, όσο και εκτός πόλης.

Διαβάστε επίσης: MINI Paul Smith Edition: Το πιο “απλό” Cooper της σημερινής αγοράς

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας turbo κινητήρας 1,3 λίτρων με απόδοση 163 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με ένα αυτόματο κιβώτιο 7G-DCT, προσφέροντας δυναμική απόδοση και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Παράλληλα, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης διασφαλίζουν κορυφαία επίπεδα ασφάλειας.

Με το όφελος που διαμορφώνει την τελική τιμή στα 44.990€ (για περιορισμένο χρονικό διάστημα), η GLA γίνεται η ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα Luxury SUV που αναβαθμίζει κάθε διαδρομή.

Επιπλέον, με το ελκυστικό πρόγραμμα χρηματοδότησης Welcome με δόση 299€ τον μήνα, η απόκτηση της Mercedes-Benz GLA 200 γίνεται προσιτή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ευέλικτες επιλογές αποπληρωμής, με προνομιακό επιτόκιο 6,9% και δυνατότητα εξατομίκευσης ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Τι κρατάμε:

Η νέα Mercedes GLA 200 Progressive τώρα με τιμή 44.990 ευρώ ή με 299 ευρώ τον μήνα

Η GLA 200 συνδυάζει προσιτή πολυτέλεια με δυναμική σχεδίαση

Πρόκειται για ένα από τα πιο αγαπημένα compact SUV των τελευταίων χρόνων στην Ελληνική αγορά

Επίσημο: Ξεκινά η λειτουργία των καμερών της Τροχαίας που θα μοιράζουν πρόστιμα – Πότε και πού θα έρχεται η κλήση;

Η εγκληματική παράβαση που κάνουν πολλοί Έλληνες – Αν προκαλέσεις ατύχημα, το πρόστιμο διπλασιάζεται

Το νέο 6-θέσιο plug-in hybrid SUV της BYD που κάνει 230 km αμιγώς ηλεκτρικά