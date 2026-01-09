quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το φθηνότερο Tesla Model Y στην Ελλάδα πλέον έχει αυτονομία 657 km – Τιμή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 09.01.2026
Στέλιος Παππάς
to-fthinotero-tesla-model-y-stin-ellada-pleon-echei-aftonomia-657-km-timi-788855

Νέο Model Y Standard Long Range (RWD) με 657 km WLTP από 46.990 €. Δες αυτονομία, φόρτιση, εξοπλισμό και όλες τις τιμές Ελλάδας.

Η Tesla πρόσθεσε στη γκάμα του Model Y μια νέα βασική έκδοση με μεγάλη αυτονομία και πίσω κίνηση (RWD). Το Model Y Standard Long Range φτάνει τα 657 km σε WLTP και τοποθετείται ως η οικονομικότερη πρόταση μεγάλης εμβέλειας της μάρκας στην ελληνική αγορά, με τιμή από 46.990 €. Κατασκευάζεται στο Gigafactory Berlin-Brandenburg και στοχεύει οδηγούς που θέλουν μέγιστη ακτίνα δράσης με χαμηλό κόστος χρήσης.

Αυτονομία και κατανάλωση

Φόρτιση: γρήγορα και οικονομικά

  • DC ταχυφόρτιση έως 175 kW

  • Προσθήκη έως 260 km σε 15 λεπτά

  • Πρόσβαση σε >20.000 Superchargers στην Ευρώπη, με τιμές που παραμένουν ανταγωνιστικές έναντι τρίτων δικτύων
    Το Trip Planner υπολογίζει βέλτιστες στάσεις με βάση τη live διαθεσιμότητα των Superchargers, περιορίζοντας τον χρόνο αναμονής σε μεγάλες μετακινήσεις.

Λογισμικό και εξοπλισμός που περιμένεις από Tesla

Στάνταρ λειτουργίες όπως Phone Key, Sentry Mode, Dog Mode, απομακρυσμένος έλεγχος κλιματισμού, in-car ψυχαγωγία, αλλά και over-the-air ενημερώσεις που βελτιώνουν/προσθέτουν δυνατότητες χωρίς επιπλέον κόστος.
Το Autopilot περιλαμβάνεται, ενώ το αυτοκίνητο είναι software-ready για Full Self-Driving (με επίβλεψη) όταν εγκριθεί από τις τοπικές αρχές.

Εκδόσεις και τιμές Model Y

Οι παραγγελίες γίνονται online και οι παραδόσεις για το Standard Long Range (RWD) ξεκινούν τον Φεβρουάριο 2026.

Model Y Standard (RWD): 39.990 €
Model Y Standard Long Range (RWD): 46.990 €
Model Y Premium Long Range (RWD): 49.990 €
Model Y Premium Long Range (AWD): 52.990 €
Model Y Performance: 61.990 €

Τι κρατάμε;

  • 657 km WLTP στην οικονομικότερη έκδοση μεγάλης αυτονομίας του Model Y.

  • Τιμή 46.990 € για το Standard Long Range (RWD) στην Ελλάδα.

  • 175 kW DC και ~260 km σε ~15’ σε ιδανικές συνθήκες ταχείας φόρτισης.

  • OTA αναβαθμίσεις και πλήρες πακέτο Tesla features στον βασικό εξοπλισμό.

  • Παραδόσεις από Φεβρουάριο 2026 – παραγωγή στο Gigafactory Berlin-Brandenburg.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Tesla#Tesla Model Y
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-ergostasio-pou-eftiaxe-1-000-000-aftokinita-se-ligotero-apo-14-mines-pou-vrisketai-660081

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.12.2025

Το εργοστάσιο που έφτιαξε 1.000.000 αυτοκίνητα σε λιγότερο από 14 μήνες – Πού βρίσκεται;
anavathmiseis-fernei-i-tesla-sta-model-3-kai-model-y-stin-ellada-ti-perilamvanoun-777647

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.10.2025

Αναβαθμίσεις φέρνει η Tesla στα Model 3 και Model Y στην Ελλάδα – Τι περιλαμβάνουν
to-taxi-pou-an-to-pareis-meta-apo-poto-se-chreonoun-extra-an-kaneis-emeto-787798

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.01.2026

Το ταξί που αν το πάρεις μετά από ποτό σε χρεώνουν έξτρα αν κάνεις εμετό
i-tesla-fernei-test-drives-me-logiki-self-service-stin-ellada-pou-ginontai-kai-pote-765882

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.11.2025

Η Tesla φέρνει test drives με λογική self-service στην Ελλάδα – Πού γίνονται και πότε;
i-tesla-tha-plirosei-1-trisekatommyrio-ton-elon-musk-ean-782284

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.11.2025

Η Tesla θα πληρώσει 1 τρισεκατομμύριο τον Elon Musk εάν…
o-musk-tha-egkataleipsei-tin-tesla-i-byd-tha-kerdisei-ti-machi-poios-ekane-afti-ti-dilosi-kai-giati-echei-simasia-781447

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.11.2025

«Ο Musk θα εγκαταλείψει την Tesla, η BYD θα κερδίσει τη μάχη»: Ποιος έκανε αυτή τη δήλωση και γιατί έχει σημασία

Πρόσφατες Ειδήσεις