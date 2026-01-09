Το φθηνότερο Tesla Model Y στην Ελλάδα πλέον έχει αυτονομία 657 km – Τιμή

Νέο Model Y Standard Long Range (RWD) με 657 km WLTP από 46.990 €. Δες αυτονομία, φόρτιση, εξοπλισμό και όλες τις τιμές Ελλάδας.

Η Tesla πρόσθεσε στη γκάμα του Model Y μια νέα βασική έκδοση με μεγάλη αυτονομία και πίσω κίνηση (RWD). Το Model Y Standard Long Range φτάνει τα 657 km σε WLTP και τοποθετείται ως η οικονομικότερη πρόταση μεγάλης εμβέλειας της μάρκας στην ελληνική αγορά, με τιμή από 46.990 €. Κατασκευάζεται στο Gigafactory Berlin-Brandenburg και στοχεύει οδηγούς που θέλουν μέγιστη ακτίνα δράσης με χαμηλό κόστος χρήσης.

Αυτονομία και κατανάλωση

Φόρτιση: γρήγορα και οικονομικά

DC ταχυφόρτιση έως 175 kW

Προσθήκη έως 260 km σε 15 λεπτά

Πρόσβαση σε >20.000 Superchargers στην Ευρώπη, με τιμές που παραμένουν ανταγωνιστικές έναντι τρίτων δικτύων

Το Trip Planner υπολογίζει βέλτιστες στάσεις με βάση τη live διαθεσιμότητα των Superchargers, περιορίζοντας τον χρόνο αναμονής σε μεγάλες μετακινήσεις.

Λογισμικό και εξοπλισμός που περιμένεις από Tesla

Στάνταρ λειτουργίες όπως Phone Key, Sentry Mode, Dog Mode, απομακρυσμένος έλεγχος κλιματισμού, in-car ψυχαγωγία, αλλά και over-the-air ενημερώσεις που βελτιώνουν/προσθέτουν δυνατότητες χωρίς επιπλέον κόστος.

Το Autopilot περιλαμβάνεται, ενώ το αυτοκίνητο είναι software-ready για Full Self-Driving (με επίβλεψη) όταν εγκριθεί από τις τοπικές αρχές.

Εκδόσεις και τιμές Model Y

Οι παραγγελίες γίνονται online και οι παραδόσεις για το Standard Long Range (RWD) ξεκινούν τον Φεβρουάριο 2026.

Model Y Standard (RWD): 39.990 €

Model Y Standard Long Range (RWD): 46.990 €

Model Y Premium Long Range (RWD): 49.990 €

Model Y Premium Long Range (AWD): 52.990 €

Model Y Performance: 61.990 €

Τι κρατάμε;