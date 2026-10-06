Το Geely MONJARO EM-i κάνει πρεμιέρα στο Σαλόνι του Παρισιού

Η Geely Auto παρουσιάζει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τη διευρυμένη εξηλεκτρισμένη γκάμα της, με το νέο MONJARO EM-i στο επίκεντρο

Το νέο MONJARO EM-i πρόκειται για τη νέα ναυαρχίδα της Geely και το πρώτο plug-in υβριδικό SUV της στην κατηγορία D για την παγκόσμια αγορά. Το MONJARO EM-i βασίζεται στην αρχιτεκτονική GEA-Evo και στο σύστημα EM-i Super Hybrid, συνδυάζοντας μεγάλους χώρους, επιδόσεις, έξυπνη τεχνολογία και ασφάλεια.

Μαζί με τα Geely E2, E5 και STARRAY EM-i, το νέο MONJARO EM-i αναδεικνύει τις αυξανόμενες φιλοδοξίες της Geely στην Ευρώπη.

Αρχιτεκτονική GEA-Evo και EM-i Super Hybrid

Το μοντέλο στηρίζεται στην παγκόσμια αρχιτεκτονική GEA-Evo, που αναπτύχθηκε εξαρχής για οχήματα νέας ενέργειας. Συνδυάζει ευελιξία στους χώρους, συμβατότητα με διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης και ολοκληρωμένη ασφάλεια. Ενσωματώνει επίσης τη νέα ηλεκτρική και ηλεκτρονική αρχιτεκτονική GEEA 3.0, αναβαθμίζοντας την έξυπνη οδηγική εμπειρία.

Χάρη στην GEA-Evo, το MONJARO EM-i προσφέρει ουσιαστικές αναβαθμίσεις σε χώρους, επιδόσεις, τεχνολογία και ασφάλεια. Το σύστημα EM-i Super Hybrid στοχεύει σε ιδανική ισορροπία ανάμεσα στις δυναμικές επιδόσεις και τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Η φιλοσοφία πίσω από το όνομα

Η ονομασία MONJARO EM-i είναι εμπνευσμένη από το ψηλότερο βουνό της Αφρικής. Η φιλοσοφία «Peak Within. Drive Beyond.» («Η κορυφή είναι μέσα σου. Οδήγησε πέρα από τα όρια») εκφράζει τη φιλοδοξία και την εσωτερική ισορροπία που θέλει να αποτυπώσει το μοντέλο.

Δίπλα στο MONJARO EM-i θα παρουσιαστούν:

Geely E2 : Το Νο. 1 σε πωλήσεις compact αυτοκίνητο παγκοσμίως για το 2025

: Το Νο. 1 σε πωλήσεις compact αυτοκίνητο παγκοσμίως για το 2025 Geely E5 : Αμιγώς ηλεκτρικό SUV με σύγχρονο σχεδιασμό, έξυπνη συνδεσιμότητα και ευελιξία στην καθημερινή χρήση

: Αμιγώς ηλεκτρικό SUV με σύγχρονο σχεδιασμό, έξυπνη συνδεσιμότητα και ευελιξία στην καθημερινή χρήση Geely STARRAY EM-i: Plug-in υβριδικό SUV που συνδυάζει ηλεκτρική οδήγηση με ευελιξία για μεγαλύτερα ταξίδια

Ο Aiden He, CEO της Geely Auto Europe, δήλωσε: «Η παρουσία μας στο Παρίσι αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τη Geely Auto στην Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ολοκαίνουργιου MONJARO EM-i, μαζί με τα Geely E2, Geely E5 και Geely STARRAY EM-i, αναδεικνύει τόσο το εύρος της προϊοντικής μας γκάμας όσο και τον ρυθμό με τον οποίο φέρνουμε τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες μας στους Ευρωπαίους πελάτες. Ανοίγουμε ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο για τη Geely Auto στην Ευρώπη, συνδυάζοντας ξεχωριστό σχεδιασμό, έξυπνη τεχνολογία και εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης, με σαφή φιλοδοξία να προσφέρουμε στους πελάτες περισσότερες επιλογές».

Η συμμετοχή στο Παρίσι έρχεται σε περίοδο που η Geely Auto ενισχύει σταθερά την παρουσία της στην Ευρώπη, διευρύνοντας τη γκάμα ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων της.

Με την πρεμιέρα του MONJARO EM-i, η μάρκα δείχνει τόσο τη σημερινή της θέση όσο και την κατεύθυνση της επόμενης ημέρας: έξυπνη, εξηλεκτρισμένη και παγκοσμίως συνδεδεμένη κινητικότητα.