Το Grand Tour των Clarkson, Hammond και May επιστρέφει – Ποιοι είναι οι νέοι παρουσιαστές;

Σχεδόν δύο χρόνια μετά το αποχαιρετιστήριο επεισόδιο των Jeremy Clarkson, James May και Richard Hammond, το Grand Tour ετοιμάζεται να επιστρέψει με νέα μορφή και νέα ομάδα παρουσιαστών

Δύο χρόνια αφότου το τελευταίο επεισόδιο του Grand Tour όπως το γνωρίζαμε… μας ράγισε την καρδιά, η θρυλική εκπομπή επιστρέφει. Την ανακοίνωση έκανε η ίδια η παραγωγή μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα ότι πρόκειται για το «ίδιο show», αλλά με «νέα πρόσωπα» στο τιμόνι.

Η πρεμιέρα της ανανεωμένης εκπομπής έχει προγραμματιστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου στο Prime Video.

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Νέο τρίο παρουσιαστών με δύσκολο έργο

Τη σκυτάλη από το θρυλικό τρίο των, Jeremy Clarkson, Richard Hammond και James May αναλαμβάνουν οι James Engelsman και Thomas Holland, γνωστοί από το ιδιαίτερα δημοφιλές κανάλι Throttle House, μαζί με τον Francis Bourgeois, τον 26χρονο δημιουργό περιεχομένου που έγινε γνωστός μέσα από το πάθος του για τους σιδηροδρόμους.

Προς το παρόν, οι πληροφορίες για τη νέα σεζόν παραμένουν περιορισμένες. Ακόμη και η Amazon δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της εκπομπής, ενώ το Grand Tour δεν εμφανίζεται ούτε στο επίσημο πρόγραμμα παρουσιάσεων της εταιρείας. Βέβαια, μέχρι την πρεμιέρα απομένει περισσότερο από ένας μήνας, οπότε θεωρείται πιθανό να ακολουθήσουν trailers και επιπλέον προωθητικές ενέργειες.

Θα έχει την ίδια μοίρα με το Top Gear;

Η ανακοίνωση της επιστροφής προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις στους φίλους της εκπομπής. Αρκετοί δηλώνουν ότι θα δώσουν μια ευκαιρία στη νέα εκδοχή του Grand Tour, ωστόσο δε λείπουν και αυτοί που θεωρούν πως η επιτυχία της σειράς βασιζόταν αποκλειστικά στη μοναδική χημεία των Clarkson, Hammond και May.

Άλλωστε, κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και με το Top Gear, το οποίο δυσκολεύτηκε να διατηρήσει την απήχησή του μετά την αποχώρηση της διάσημης τριάδας και τελικά σταμάτησε να προβάλλεται. Οι τρεις παρουσιαστές είχαν δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό μέσα από δεκαετίες κοινής πορείας, κάτι που δύσκολα μπορεί να αναπαραχθεί από τη μία μέρα στην άλλη.

Από την άλλη πλευρά, οι Thomas Holland και James Engelsman συνεργάζονται εδώ και χρόνια με μεγάλη επιτυχία στο Throttle House και θεωρούνται ιδιαίτερα αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στον χώρο του αυτοκινήτου, κάτι που ίσως βοηθήσει το νέο σχήμα να αποκτήσει τη δική του ταυτότητα.

Το αν η νέα εποχή του Grand Tour θα καταφέρει να κερδίσει το κοινό ή θα μείνει στη σκιά των Clarkson, Hammond και May θα φανεί από την πρεμιέρα της στις 4 Σεπτεμβρίου.

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