quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Grand Tour των Clarkson, Hammond και May επιστρέφει – Ποιοι είναι οι νέοι παρουσιαστές;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 15.07.2026
Autotypos Team
to-grand-tour-ton-clarkson-hammond-kai-may-epistrefei-poioi-einai-oi-neoi-parousiastes-810448
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σχεδόν δύο χρόνια μετά το αποχαιρετιστήριο επεισόδιο των Jeremy Clarkson, James May και Richard Hammond, το Grand Tour ετοιμάζεται να επιστρέψει με νέα μορφή και νέα ομάδα παρουσιαστών

Δύο χρόνια αφότου το τελευταίο επεισόδιο του Grand Tour όπως το γνωρίζαμε… μας ράγισε την καρδιά, η θρυλική εκπομπή επιστρέφει. Την ανακοίνωση έκανε η ίδια η παραγωγή μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα ότι πρόκειται για το «ίδιο show», αλλά με «νέα πρόσωπα» στο τιμόνι.

Η πρεμιέρα της ανανεωμένης εκπομπής έχει προγραμματιστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου στο Prime Video.

Νέο τρίο παρουσιαστών με δύσκολο έργο

Τη σκυτάλη από το θρυλικό τρίο των, Jeremy Clarkson, Richard Hammond και James May αναλαμβάνουν οι James Engelsman και Thomas Holland, γνωστοί από το ιδιαίτερα δημοφιλές κανάλι Throttle House, μαζί με τον Francis Bourgeois, τον 26χρονο δημιουργό περιεχομένου που έγινε γνωστός μέσα από το πάθος του για τους σιδηροδρόμους.

Προς το παρόν, οι πληροφορίες για τη νέα σεζόν παραμένουν περιορισμένες. Ακόμη και η Amazon δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της εκπομπής, ενώ το Grand Tour δεν εμφανίζεται ούτε στο επίσημο πρόγραμμα παρουσιάσεων της εταιρείας. Βέβαια, μέχρι την πρεμιέρα απομένει περισσότερο από ένας μήνας, οπότε θεωρείται πιθανό να ακολουθήσουν trailers και επιπλέον προωθητικές ενέργειες.

Θα έχει την ίδια μοίρα με το Top Gear;

Η ανακοίνωση της επιστροφής προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις στους φίλους της εκπομπής. Αρκετοί δηλώνουν ότι θα δώσουν μια ευκαιρία στη νέα εκδοχή του Grand Tour, ωστόσο δε λείπουν και αυτοί που θεωρούν πως η επιτυχία της σειράς βασιζόταν αποκλειστικά στη μοναδική χημεία των Clarkson, Hammond και May.

Άλλωστε, κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και με το Top Gear, το οποίο δυσκολεύτηκε να διατηρήσει την απήχησή του μετά την αποχώρηση της διάσημης τριάδας και τελικά σταμάτησε να προβάλλεται. Οι τρεις παρουσιαστές είχαν δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό μέσα από δεκαετίες κοινής πορείας, κάτι που δύσκολα μπορεί να αναπαραχθεί από τη μία μέρα στην άλλη.

Από την άλλη πλευρά, οι Thomas Holland και James Engelsman συνεργάζονται εδώ και χρόνια με μεγάλη επιτυχία στο Throttle House και θεωρούνται ιδιαίτερα αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στον χώρο του αυτοκινήτου, κάτι που ίσως βοηθήσει το νέο σχήμα να αποκτήσει τη δική του ταυτότητα.

Το αν η νέα εποχή του Grand Tour θα καταφέρει να κερδίσει το κοινό ή θα μείνει στη σκιά των Clarkson, Hammond και May θα φανεί από την πρεμιέρα της στις 4 Σεπτεμβρίου.

Tι κρατάμε:

  • Το αγαπημένο μας Grand Tour επιστρέφει ανανεωμένο
  • Η δυάδα του Throttle House παρέα με τον Francis Bourgeois οι νέοι παρουσιαστές
  • Η ανακοίνωση προκάλεσε ανάμικτα συναισθήματα στους fans
  • Μένει να δούμε αν η νέα τριάδα θα καταφέρει να μπει στα παπούτσια των Clarkson, Hammond & May

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#James May#Jeremy Clarkson#Richard Hammond#The Grand Tour#Top Gear
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

o-hammond-gyrise-stin-pista-tou-top-gear-me-mia-porsche-911-gt3-video-780693

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.10.2025

O Hammond γύρισε στην πίστα του Top Gear με μία Porsche 911 GT3 (Video)
ta-3-nea-suv-pou-etoimazei-i-jeep-gia-tin-evropi-808725

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.07.2026

Τα 3 νέα SUV που ετοιμάζει η Jeep για την Ευρώπη
i-thryliki-maska-tis-jeep-allazei-protes-eikones-801228

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.04.2026

Η θρυλική μάσκα της Jeep αλλάζει – Πρώτες εικόνες
neo-jeep-compass-irthe-stin-ellada-analytika-times-kai-exoplismos-795975

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.03.2026

Νέο Jeep Compass: Ήρθε στην Ελλάδα – Αναλυτικά τιμές και εξοπλισμός
to-jeep-pou-xepoulaei-sti-geitoniki-chora-tis-elladas-poso-kostizei-795242

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.03.2026

Το Jeep που ξεπουλάει στη γειτονική χώρα της Ελλάδας – Πόσο κοστίζει;
odigise-dorean-to-fthinotero-yvridiko-44-tis-jeep-sto-chionodromiko-kentro-parnassou-795095

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.03.2026

Οδήγησε δωρεάν το φθηνότερο υβριδικό 4×4 της Jeep στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

Πρόσφατες Ειδήσεις