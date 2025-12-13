Το Gymkhana πήγε στην Αυστραλία και έκανε donuts με άτομα στην καρότσα (video)

Πολλά Gymkhana από… Κίνα είχαμε τελευταία και τα παιδιά στη Hoonigan δεν γινόταν να το αφήσουν έτσι

Οπότε, ο Travis Pastrana ντύθηκε Αυστραλός… ξυλοκόπος, πήρε τα κλειδιά ακόμα ενός τρελού Subaru και άρχισε μαζί του τα άλματα που θα ζήλευαν και καγκουρό. Στο 11λεπτο νέο βίντεο είδαμε πάνω-κάτω ότι περιμέναμε: τρελά stunts, εντυπωσιακά περάσματα και αρκετό χαβαλέ. Μια λεπτομέρεια που έλειψε αυτή τη φορά ήταν κάποιος… τραυματισμός για τον μάστερ του είδους, Travis Pastrana, αλλά μην τα θέλουμε όλα δικά μας!

Προφανώς αστειευόμαστε, αλλά ο Pastrana έχει αποδείξει πολλές φορές πως πραγματικά δεν χαμπαριάζει, παρκάροντας στην άκρη κάθε είδος λογικής. Κι αν δεν μας πιστεύετε, ενδεικτικά αναφέρουμε πως στο κανάλι του στο Youtube υπάρχει βίντεο αποκλειστικά για τους τραυματισμούς του. Το βίντεο αυτό διαρκεί… 34 λεπτά.

Gymkhana στην Αυστραλία

Στο νέο βίντεο της σειράς Gymkhana της Hoonigan, με όνομα “Aussie Shred”, ο Pastrana οδηγεί ακόμη ένα τρελό δημιούργημα με το σήμα της Subaru. Αυτό ονομάζεται “Brataroo”, ένα αυτοκίνητο που κυκλοφόρησε το 1978 ως ένα απλό Subaru Brat και δεν φανταζόταν ποτέ πως σχεδόν μισό αιώνα μετά θα πρωταγωνιστεί σε βίντεο της Hoonigan έχοντας τεράστια ελαστικά, ενεργή αεροδυναμική και… επταπλάσια ιπποδύναμη.

Η Subaru, σε συνεργασία με την Vermont SportsCar έχουν δημιουργήσει ένα πραγματικά μοναδικό αυτοκίνητο, το οποίο ταιριάζει σε έναν «τρελό» όπως ο Pastrana. Μεταξύ άλλων, το Brataroo μπορεί να κάνει grind σαν skateboard, να πραγματοποιήσει τεράστια άλματα και εντυπωσιακά drift, αλλά και να διασχίσει… λίμνες.

Διαβάστε επίσης: Το κινεζικό Gymkhana είναι ότι πιο τρελό έχεις δει τα τελευταία χρόνια με αυτοκίνητο (video)

«Το Brataroo είναι αναμφισβήτητα το πιο τρελό αυτοκίνητο Gymkhana που έχουμε κατασκευάσει ποτέ. Κάθε μέρος αυτού του αυτοκινήτου σχεδιάστηκε για να αντέχει την κακοποίηση που του κάναμε κατά τη διάρκεια της δημιουργίας αυτού του βίντεο».

Το Brataroo τροφοδοτείται από έναν turbo boxer κινητήρα 2,0 λίτρων που στέλνει περίπου 670 ίππους με 921 Nm ροπής και στους τέσσερις τροχούς, ενώ μπορεί να στροφάρει μέχρι τις 9.500 στροφές/λεπτό.

Έτοιμος για… ανακοπή

Κάπως έτσι φαίνεται να είναι ο Travis Pastrana κατά τη διάρκεια του βίντεο, με τα μάτια του να έχουν γουρλώσει και να τον παρακαλάνε να τα ανοιγοκλείσει. Ωστόσο, αυτός είναι απλά ο Pastrana στο φυσικό του περιβάλλον, δηλαδή μια ανάσα από την καταστροφή. Έτσι περνάει καλά κι έτσι βγάζει το ψωμί του εδώ και δεκαετίες ο άνθρωπος κι εμείς τον ευχαριστούμε γι’ αυτό!

Δυστυχώς, αυτό είναι το τελευταίο βίντεο Gymkhana με πρωταγωνιστή τον Pastrana, αλλά είμαστε σίγουροι πως κάποιον τρόπο θα βρει να συνεχίσει να μας ψυχαγωγεί και στο μέλλον.

Τι κρατάμε:

Τελευταίο βίντεο Gymkhana με τον Pastrana να «οργώνει» στην Αυστραλία

Αυτή φορά ο Pastrana οδηγεί το εξίσου τρελό Subaru Brataroo, που βασίζεται στο Subaru Brat

Από άλματα, μέχρι drift με δύο άτομα στην καρότσα και περάσματα πάνω από λίμνες: ένα βίντεο με υπογραφή Hoonigan

Αγρότες (LIVE): Δες που βρίσκονται τα μπλόκα σε πραγματικό χρόνο σε όλη την Ελλάδα – Ενημερώσεις αστυνομίας

Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Mercedes-Benz στην Ελλάδα – Τώρα διαθέσιμο με 299 ευρώ/μήνα

7 παίκτες του Ολυμπιακού σε ένα SUV: Ποιο είναι το υβριδικό 7-θέσιο που ξεκινά κάτω από τις 30.000 ευρώ;