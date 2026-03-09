Το Honda Insight επιστρέφει – Έγινε ηλεκτρικό crossover

Τέσσερα χρόνια μετά την απόσυρση της προηγούμενης γενιάς, το πρώτο μαζικά παραγόμενο υβριδικό της Honda επανεμφανίζεται, αλλά όχι ως υβριδικό

Αυτή τη φορά, το Insight έχει μεταμορφωθεί σε ένα πλήρως ηλεκτρικό crossover με μοντέρνα σχεδίαση. Ο σχεδιασμός του έχει έντονες λεπτομέρειες, με φώτα σε σχήμα μπούμερανγκ, ενώ οι φωτεινές μπάρες εμπρός και πίσω ακολουθούν τις τάσεις του 2026. Η Honda δεν έχει αποκαλύψει ακόμα όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά γνωρίζουμε ότι η αυτονομία φτάνει τα 500 χιλιόμετρα στον κύκλο WLTC. Ο ηλεκτροκινητήρας παράγει 310 Nm ροπής και υπάρχει ειδικό Sport mode για πιο γρήγορη επιτάχυνση και ενισχυμένα “ηχητικά εφέ”.

Με «συνταγή» Dongfeng

Η νέα γενιά Insight έχει επανασχεδιαστεί ως πλήρως ηλεκτρικό crossover με μοντέρνα και δυναμική σχεδίαση, όχι τόσο «αιχμηρή» όσο τα μοντέλα της σειράς Honda 0. Τα φώτα σε σχήμα μπούμερανγκ εμπρός και πίσω παραπέμπουν στη σχεδιαστική ταυτότητα της DS Automobiles της Stellantis, ενώ είναι εμφανέστατη η ομοιότητα με ηλεκτρικά μοντέλα όπως το e:NS2, το ηλεκτρικό crossover που λάνσαρε η Dongfeng Honda στην Κίνα το 2024.

Εσωτερικό γεμάτο τεχνολογία

Ακόμα και το εσωτερικό είναι πολύ γνώριμο, με παρόμοια διάταξη ταμπλό και ψηφιακού πίνακα οργάνων. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ροπή ταιριάζει απόλυτα με αυτή του κινεζικού e:NS2, το οποίο διαθέτει μοτέρ μπροστά με 201 ίππους και μπαταρία 68,8 kWh, προσφέροντας 545 χλμ σύμφωνα με τον κύκλο CLTC.

Το εσωτερικό είναι γεμάτο τεχνολογίες και ανέσεις, όπως ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα, διαχύτη αρώματος, οθόνη αφής 12,8 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 9,4 ιντσών, ηχοσύστημα Bose 12 ηχείων, ambient φωτισμό, head-up display και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα. Το νέο ηλεκτρικό Honda Insight διαθέτει επίσης ηλιοροφή, θερμαινόμενο τιμόνι, ανακλινόμενα πίσω καθίσματα και κάμερα πορείας για καταγραφή ατυχήματος.

Η νέα γενιά Insight θα κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία αυτή την άνοιξη, με τα βιβλία παραγγελιών να ανοίγουν στις 19 Μαρτίου.

